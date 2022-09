MotoGP-Liveticker Aragon: So lief das Marquez-Comeback am Freitag Die MotoGP in Aragon im Re-live +++ Martin am Freitag Schnellster vor Quartararo +++ Aleix Espargaro gestürzt +++ Marc Marquez mit knapp vier Zehnteln Rückstand

Bericht Status: Beendet 19:48 Bricht Joan Mir ab? In den heutigen Trainings hat sich Joan Mir sichtlich schwergetan. Am Ende belegte der Suzuki-Pilot nur Platz 21 und hatte 1,219 Sekunden Rückstand. Gegenüber den Medien hat er verraten, dass ihn sein lädierter Knöchel noch immer beeinträchtigt.



Noch ist ungewiss, ob er sein erstes Rennwochenende seit Spielberg zu Ende bringen kann. "Wir müssen clever sein. Als Team werden wir nach dem FT3 entscheiden", sagt Mir. Wir werden das morgen natürlich weiter verfolgen. Für heute schließen wir unseren Ticker und versorgen Dich zum Anschluss noch mit den besten Bildern vom Tag.



Der Zeitplan für Samstag:

09:00-09:40 Uhr: Moto3 FT3

09:55-10:40 Uhr: MotoGP FT3

10:55-11:35 Uhr: Moto2 FT3



12:35-12:50 Uhr: Moto3 Q1

13:00-13:15 Uhr: Moto3 Q2

13:30-14:00 Uhr: MotoGP FT4

14:10-14:25 Uhr: MotoGP Q1

14:35-14:50 Uhr: MotoGP Q2

15:10-15:25 Uhr: Moto2 Q1

15:35-15:50 Uhr: Moto2 Q2 16:48 Moto2 FT2: Neue Bestzeit Canet zieht das Tempo an und fährt 73 Tausendstel schneller als Fernandez im FT1. Damit übernimmt er im Gesamtklassement die Führung. Viettis Crew hat es unterdessen geschafft, sein Bike doch noch flott zu kriegen. Der Italiener kann für einen letzten Versuch ausrücken. 16:37 Moto2 FT2: Zwischenstand Das Feld legt einen Boxenstopp ein. Noch haben sie, vor allem im Spitzenfeld, nicht alle gesteigert. In dieser Session führt Lopez vor Fernandez und Aldeguer, Arenas, Arbolino, Ramirez, Ogura, Canet, Acosta und Vietti. Schrötter ist immer noch nur auf Platz 25 zu finden. 16:30 Moto2 FT2: Auch Vietti am Boden Nach Antonelli hat es jetzt auch Vietti erwischt. In Kurve 13 verliert er die Kontrolle und geht zu Boden, bleibt aber unverletzt. Im Klassement hat Lopez mit 1:53.011 Minuten die Führung übernommen. Auf die FT1-Bestzeit von Fernandez fehlen nur noch 0,086 Sekunden. 16:24 Moto2 FT2: Fernandez wieder vorn Nach fünf fliegenden Runden übernimmt Fernandez wieder das Zepter. Er markiert eine neue Sessionbestzeit von 1:53.400 Minuten. Aldeguer ist mit sechs Hundertstelsekunden Rückstand Zweiter. Arenas, Arbolino und Ramirez folgen auf den Plätzen. Insgesamt ist die Session aber noch langsamer als am Vormittag. 16:19 Moto2 FT2: Erste Steigerungen Ramirez verbessert sich als einer der ersten Fahrer gegenüber FT1 und führt diese Session mit einer Zeit von 1:53.638 Minuten früh an. Im Gesamtklassement belegt er damit vorerst Rang neun. Ogura und Canet sind seine direkten Verfolger. 16:14 Moto2 FT2: Wer fordert Fernandez heraus? Die letzte Session des Tages gehört der Moto2. Hier war am Vormittag Fernandez mit einer Zeit von 1:52.925 Minuten das Maß der Dinge. Er blieb als Einziger unter 1:53. Mal schauen, ob sich das jetzt ändert. 16:01 MotoGP FT2: Espargaro nach Sturz 13. Nakagami hat als Elfter eine halbe Sekunde Rückstand. Brad Binder ist auf Platz zwölf bester KTM-Pilot. Aleix Espargaro kann sich nach seinem Sturz nicht mehr verbessern und bleibt auf Rang 13 hängen. Mir hat beim Comeback noch deutlich Rückstand: Dem Suzuki-Piloten fehlen auf Platz 21 1,219 Sekunden zur Spitze. 15:55 MotoGP FT2: Marquez mit Wackler Marquez ist bei der neuen Schwinge geblieben und schreibt drei rote Sektoren, verliert dann aber im letzten Streckenabschnitt durch einen kleinen Fehler und reiht sich an sechster Stelle ein. Neuer Führender ist Martin mit einer Zeit von 1:47.402 Minuten. Dahinter folgen Quartararo und Zarco. 15:53 MotoGP FT2: Es wird schneller Rins ist der Erste, der an Vinales vorbeizieht, und auch Bagnaia ist schneller unterwegs. Die beiden trennen nur elf Tausendstel. Im Zeitenmonitor leuchten jetzt bei einigen Fahrer rote Sektorenbestzeiten auf. 15:50 MotoGP FT2: Frische Reifen Nach einem weiteren Zwischenstopp machen sich die Fahrer für die letzten Minuten der Session wieder auf den Weg. Die meisten haben für die späte Zeitattacke noch einmal frische Reifen aufgezogen. Zu schlagen gilt es Vinales mit einer Bestzeit von 1:47.842 Minuten. 15:40 MotoGP FT2: Die Reihenfolge Da die Piloten mit gebrauchten Reifen weiterfahren, gibt es im Klassement momentan keine großen Sprünge. Die Reihenfolge: Vinales, Bagnaia, Quartararo, Marini, Aleix Espargaro, Marquez, Nakagami, Bastianini, Oliveira und Martin. 15:27 MotoGP FT2: Vinales vor Bagnaia und Quartararo Noch am Vormittag hatte Vinales zu kämpfen und beschwerte sich über das niedrige Griplevel der Strecke. Doch jetzt läuft es deutlich besser für den Aprilia-Piloten. Im siebten Umlauf schiebt er sich mit einer Zeit von 1:47.842 Minuten vorbei an Bagnaia in Führung. Nur elf Tausendstel trennen die beiden. Auch Quartararo und Marini liegen nur wenige Hundertstel zurück.



Das Feld ist aktuell geschlossen an der Box. 15:18 MotoGP FT2: Hohes Tempo Nach nur zwei fliegenden Runden haben wir schon eine neue Gesamtbestzeit. Gleich mehrere Fahrer knacken die 1:48 Minuten. Bagnaia ist der Schnellste, gefolgt von Marini und Marquez, der nur 0,137 Sekunden zurückliegt. Auch Vinales kann sich auf Anhieb verbessern und ist Vierter. Die Zeiten purzeln jetzt regelrecht. 15:14 MotoGP FT2: Neue Teile im Test Weiter geht's mit dem zweiten Freien Training der Königsklasse. Vorne sehen wir in der Mehrheit die harte Reifenmischung. Am Hinterrad dominiert der Medium-Reifen.



Quartararo rückt sofort mit dem neuen Chassis aus. Bei Honda hat man je ein Motorrad auf die Kalex-Schwinge umgerüstet. Noch ist damit aber niemand unterwegs. 15:09 MotoGP-Update: Augusto Fernandez steigt auf Es ist keine Überraschung, aber jetzt auch offiziell bestätigt: Augusto Fernandez steigt nach dieser Saison aus der Moto2 in die MotoGP auf und wird bei Tech 3 Teamkollege von Pol Espargaro. Die Mannschaft wird dann als offizielles GasGas-Werksteam firmieren.



Der Wechsel von Fernandez stand bereits seit Anfang des Monats fest. 14:54 Moto3 FT2: Neue Bestzeit Foggia und Sasaki können beide zulegen und verdrängen Holgado von der Spitze. Mit 1:58.507 Minuten ist Foggia neuer Gesamtführender. Sasaki liegt 0,187 Sekunden zurück. Seine FT1-Bestzeit hat auch er unterboten. 14:52 Moto3 FT2: Schlussphase Im Moment scheint niemand Holgado gefährlich zu werden. Er hat 0,274 Sekunden Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Guevara. Öncü ist mit einem Rückstand von 0,319 Sekunden neuer Dritter, gefolgt von Foggia und Sasaki, der weiterhin die Gesamtbestzeit hält. Bleibt sie auch am Nachmittag stehen? 14:43 Moto3 FT2: Foggia legt nach Jetzt hat sich Garcia immerhin auf Platz 24 verbessert. In einem guten Rhythmus ist Foggia unterwegs, der sich kontinuierlich steigert und in dieser Session bis auf Platz zwei vorgedrungen ist. Im Gesamtklassement reicht es aber bisher nur für Platz zehn, denn noch ist diese Session langsamer. 14:33 Moto3 FT2: Zwischenstand Die ersten Fahrer sind schon wieder zurück an der Box. Guevara ist neuer Spitzenreiter in dieser Session. Sasaki, Masia, Holgado und Nepa runden die Top 5 ab. Davon hat sich nur Masia gegenüber FT1 gesteigert. Im Gesamtklassement liegt er an elfter Stelle. 14:23 Moto3 FT2: Steife Brise Holgado, der schon heute Morgen gut unterwegs war, legt mit 1:59.970 Minuten vor, während Kelso die Session mit einem Sturz in Kurve 7 beginnt.



Die Fahrer werden sich jetzt erst einmal auf ihre Rennpace konzentrieren. Es weht hier und da ziemlich kräftig. Das ist für die Moto3-Maschinen nicht unerheblich. 14:18 Moto3 FT2: Es geht weiter Die Mittagspause in Aragon ist vorüber und es geht weiter mit dem zweiten Freien Training der Moto3, das diesen Nachmittag eröffnet. Es ist weiterhin trocken und sonnig. Am Vormittag war Sasaki mit einer Zeit von 1:58.819 Minuten der Schnellste. Mal sehen, wie schnell es diesmal wird. 12:38 Moto2 FT1: Fernandez bleibt vorn Im letzten Umlauf steigert sich Fernandez noch einmal geringfügig und bleibt mit einer Zeit von 1:52.925 Minuten vorn. Canet verkürzt den Rückstand auf 0,132 Sekunden und belegt Platz zwei. Lopez liegt als Dritter 0,321 Sekunden zurück.



Moto2 FT1: Ausrutscher Hada sorgt in Kurve 5 für den ersten Sturz dieser Session. Er ist seit Spielberg Ersatzmann für Gabriel Rodrigo und wird auch den Rest der Saison an dessen Stelle bestreiten. Denn Rodrigo gab in dieser Woche bekannt, dass er sich aus dem aktiven Rennsport mit sofortiger Wirkung zurückzieht.