MotoGP-Liveticker Assen: Der Trainingsauftakt am Freitag

Auf geht's

Die MotoGP geht mit großen Schritten auf die Saisonhalbzeit samt Sommerpause zu. Mit dem Grand Prix der Niederlande in Assen steigt das zehnte Rennwochenende, und das mit einem vollen Programm, denn neben den WM-Klasse ist zum dritten Mal in diesem Jahr auch der Baggers-World-Cup wieder am Start.



Heute können sich die Fahrer in den Trainings wie immer mit der Strecke vertraut machen und am Set-up feilen. Am Nachmittag entscheidet sich dann, wer direkt in Q2 einzieht und wer nicht. Wir behalten alles wie immer in unserem Ticker im Auge.



Der Zeitplan für Freitag:

09:00-09:35 Uhr: Moto3 FT1

09:50-10:30 Uhr: Moto2 FT1

10:45-11:30 Uhr: MotoGP FT1

12:40-13:00 Uhr: Baggers FT1



13:15-13:50 Uhr: Moto3 Training

14:05-14:45 Uhr: Moto2 Training

15:00-16:00 Uhr: MotoGP Training

17:10-17:30 Uhr: Baggers FT2