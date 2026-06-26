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MotoGP-Liveticker Assen: Der Trainingsauftakt am Freitag

Liveticker

Moto3 rüstet auf Yamahas um

Die Moto3 steht vor einem großen Umbruch: Ab 2028 wird die Nachwuchsklasse als Einheitsserie mit Yamaha-Motorrädern ausgetragen. Im Zuge einer Kostenreduktion ersetzt ein neues Konzept mit 700ccm-Zweizylindermotoren die bisherigen 250ccm-Prototypen von KTM und Honda. Yamaha soll neben den Motoren auch die Chassis liefern. Die Neuausrichtung markiert das Ende der bisherigen Moto3-Ära, die seit 2012 besteht.

Die jüngsten Fahrerbekanntgaben

Der MotoGP-Fahrermarkt für 2027 nahm in dieser Woche mit den ersten offiziellen Bestätigungen endlich konkrete Formen an: Francesco Bagnaia verlässt Ducati nach acht Jahren und wechselt mit einem langfristigen Vierjahresvertrag zu Aprilia, wo er künftig an der Seite von Marco Bezzecchi fährt.

Ducati reagiert auf den Abgang des zweifachen MotoGP-Weltmeisters mit der Verpflichtung von Pedro Acosta, der ab 2027 Teamkollege von Marc Marquez wird. Zudem hat Ducati den Vertrag mit Marquez bereits bis Ende 2028 verlängert. Damit sind zwei Top-Werksteams jetzt fix besetzt.

Bezzecchi nach Brünn-Eklat wieder dabei

Marco Bezzecchi kehrt nach seiner Rennsperre in Brünn beim MotoGP-Wochenende in Assen ins Fahrerlager zurück. Der Aprilia-Pilot zeigte sich am Donnerstag im Gespräch mit den Medien selbstkritisch und entschuldigte sich erneut für sein Verhalten. Die Strafe habe er akzeptiert und als Chance gesehen, aus dem Vorfall zu lernen.

Besonders das Gespräch mit dem betroffenen Streckenposten habe ihn bewegt: "Wir haben beide geweint. Es war ein sehr schwerer Moment." Für Assen setzt sich Bezzecchi keine konkreten Ziele und will sich zunächst darauf konzentrieren, wieder Vertrauen und Fahrspaß zu finden.

Auf geht's

Die MotoGP geht mit großen Schritten auf die Saisonhalbzeit samt Sommerpause zu. Mit dem Grand Prix der Niederlande in Assen steigt das zehnte Rennwochenende, und das mit einem vollen Programm, denn neben den WM-Klasse ist zum dritten Mal in diesem Jahr auch der Baggers-World-Cup wieder am Start.

Heute können sich die Fahrer in den Trainings wie immer mit der Strecke vertraut machen und am Set-up feilen. Am Nachmittag entscheidet sich dann, wer direkt in Q2 einzieht und wer nicht. Wir behalten alles wie immer in unserem Ticker im Auge.

Der Zeitplan für Freitag:
09:00-09:35 Uhr: Moto3 FT1
09:50-10:30 Uhr: Moto2 FT1
10:45-11:30 Uhr: MotoGP FT1
12:40-13:00 Uhr: Baggers FT1

13:15-13:50 Uhr: Moto3 Training
14:05-14:45 Uhr: Moto2 Training
15:00-16:00 Uhr: MotoGP Training
17:10-17:30 Uhr: Baggers FT2

Von: Juliane Ziegengeist

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