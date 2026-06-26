MotoGP-Liveticker Assen: Der Trainingsauftakt am Freitag

Auf geht's
Die MotoGP geht mit großen Schritten auf die Saisonhalbzeit samt Sommerpause zu. Mit dem Grand Prix der Niederlande in Assen steigt das zehnte Rennwochenende, und das mit einem vollen Programm, denn neben den WM-Klasse ist zum dritten Mal in diesem Jahr auch der Baggers-World-Cup wieder am Start.
Heute können sich die Fahrer in den Trainings wie immer mit der Strecke vertraut machen und am Set-up feilen. Am Nachmittag entscheidet sich dann, wer direkt in Q2 einzieht und wer nicht. Wir behalten alles wie immer in unserem Ticker im Auge.
Der Zeitplan für Freitag:
09:00-09:35 Uhr: Moto3 FT1
09:50-10:30 Uhr: Moto2 FT1
10:45-11:30 Uhr: MotoGP FT1
12:40-13:00 Uhr: Baggers FT1
13:15-13:50 Uhr: Moto3 Training
14:05-14:45 Uhr: Moto2 Training
15:00-16:00 Uhr: MotoGP Training
17:10-17:30 Uhr: Baggers FT2