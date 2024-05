MotoGP-Liveticker Barcelona: Espargaro mit Rekord - Marc Marquez in Q1

MotoGP FT: Bradl mit Wildcard

Jetzt ist die Königsklasse an der Reihe und am Anfang geht es im Klassement freilich hin und her, denn alle verbessern sich mit jeder Runde. Was die Reifen betrifft, sind alle mit dem weichen Vorder- und dem mittelharten Hinterreifen unterwegs. Neben den 22 Stammpiloten ist Stefan Bradl für Honda mit einer Wildcard am Start.