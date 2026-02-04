MotoGP-Liveticker: Der zweite Testtag in Sepang - ohne Quartararo

Ein Blick in die Garagen der Teams

Die zweite Testsession läuft, doch noch ist alles ruhig auf der Strecke. Trotzdem gibt es einige Update bei den Teams. Marco Bezzecchi und Lorenzo Savadori verfügen heute ausschließlich über zwei Aprilia RS-GP in der 2026-Spezifikation. Nachdem die Vergleichstests mit dem 2025er-Modell abgeschlossen sind, liegt der volle Fokus nun auf der Weiterentwicklung des neuen Bikes aus Noale.



Auch bei KTM geht es mit neuem Material weiter: Nachdem Pedro Acosta gestern bereits mit der neuen Verkleidung unterwegs war, wurde diese heute ebenfalls an den Motorrädern der Tech3-Piloten Enea Bastianini und Maverick Vinales montiert.