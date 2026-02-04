Zum Hauptinhalt springen

MotoGP-Liveticker: Der zweite Testtag in Sepang - ohne Quartararo

Liveticker

Ein Blick in die Garagen der Teams

Die zweite Testsession läuft, doch noch ist alles ruhig auf der Strecke. Trotzdem gibt es einige Update bei den Teams. Marco Bezzecchi und Lorenzo Savadori verfügen heute ausschließlich über zwei Aprilia RS-GP in der 2026-Spezifikation. Nachdem die Vergleichstests mit dem 2025er-Modell abgeschlossen sind, liegt der volle Fokus nun auf der Weiterentwicklung des neuen Bikes aus Noale.

Auch bei KTM geht es mit neuem Material weiter: Nachdem Pedro Acosta gestern bereits mit der neuen Verkleidung unterwegs war, wurde diese heute ebenfalls an den Motorrädern der Tech3-Piloten Enea Bastianini und Maverick Vinales montiert.

Was ist los bei Yamaha?

Weder Alex Rins noch das Pramac-Duo Jack Miller und Toprak Razgatlioglu, ebenso wenig die Testfahrer Augusto Fernandez und Andrea Dovizioso, haben an diesem Mittwoch bislang Runden absolviert.

Wie Yamaha gegenüber GPOne bestätigte, analysiert der Hersteller aktuell die M1 V4, um einem technischen Problem auf den Grund zu gehen, das bereits gestern an Fabio Quartararos Bike auftrat – unabhängig von seinem Sturz in Kurve 5. Aus Vorsicht wurde das komplette Yamaha-Aufgebot vorerst gestoppt. Wann die Motorräder wieder auf die Strecke gehen können, ist derzeit offen.

Die Zeiten der ersten Testsession

01. Joan Mir (Honda) - 1:56.874 (32)
02. Franco Morbidelli (VR46) +0.109 (27)
03. Fabio Di Giannantonio (VR46) +0.175 (32)
04. Pedro Acosta (KTM) +0.242 (31)
05. Maverick Viñales (Tech3) +0.252 (29)
06. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.267 (35)
07. Raul Fernandez (Trackhouse) +0.400 (28)
08. Francesco Bagnaia (Ducati) +0.428 (21)
09. Ai Ogura (Trackhouse) +0.502 (35)
10. Enea Bastianini (Tech3) +0.676 (27)
11. Luca Marini (Honda) +0.691 (28)
12. Alex Marquez (Gresini) +0.790 (22)
13. Brad Binder (KTM) +0.879 (32)
14. Johann Zarco (LCR) +1.472 (23)
15. Marc Marquez (Ducati) +1.512 (30)
16. Lorenzo Savadori (Aprilia) +1.692 (24)
17. Diogo Moreira (LCR) +1.697 (19)

Schnellere Zeiten dank weicher Reifen

Am heutigen Testtag sind aussagekräftigere Zeiten zu erwarten: Erstmals kommen vermehrt die weicheren Reifenmischungen zum Einsatz. Diese wurden am ersten Tag bewusst geschont, da die Anzahl der verfügbaren Testreifen begrenzt ist – eine Folge des anstehenden Reifenhersteller-Wechsels zur Saison 2027. Entsprechend dürften die Rundenzeiten im weiteren Tagesverlauf noch einmal deutlich purzeln. Schon in der ersten Testsession zog das Tempo an.

Sepang, Testtag 2

In Malaysia wird auch heute wieder in zwei Sessions (3 bis 6 und 6:20 bis 11 Uhr unserer Zeit) fleißig getestet. Nach dem ersten Testtag hat sich das Feld jedoch weiter dezimiert: Fabio Quartararo fehlt infolge eines Sturzes, bei dem er sich einen Finger brach.

Damit muss bereits der dritte Stammfahrer aussetzen: Jorge Martin und Fermin Aldeguer sind ebenfalls nicht dabei. Dank einiger Testtfahrer ist das Feld dennoch prall gefüllt. Die wichtigsten Infos vom heutigen Testtag gibt es wieder in unserem Liveticker.

Von: Juliane Ziegengeist

Veröffentlicht: