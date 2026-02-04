MotoGP-Liveticker: Der zweite Testtag in Sepang - ohne Quartararo
MotoGP-Liveticker: Der zweite Testtag in Sepang - ohne Quartararo
Live-Gesamtwertung
Bericht
Liveticker
Ein Blick in die Garagen der Teams
Die zweite Testsession läuft, doch noch ist alles ruhig auf der Strecke. Trotzdem gibt es einige Update bei den Teams. Marco Bezzecchi und Lorenzo Savadori verfügen heute ausschließlich über zwei Aprilia RS-GP in der 2026-Spezifikation. Nachdem die Vergleichstests mit dem 2025er-Modell abgeschlossen sind, liegt der volle Fokus nun auf der Weiterentwicklung des neuen Bikes aus Noale.
Auch bei KTM geht es mit neuem Material weiter: Nachdem Pedro Acosta gestern bereits mit der neuen Verkleidung unterwegs war, wurde diese heute ebenfalls an den Motorrädern der Tech3-Piloten Enea Bastianini und Maverick Vinales montiert.
Was ist los bei Yamaha?
Weder Alex Rins noch das Pramac-Duo Jack Miller und Toprak Razgatlioglu, ebenso wenig die Testfahrer Augusto Fernandez und Andrea Dovizioso, haben an diesem Mittwoch bislang Runden absolviert.
Wie Yamaha gegenüber GPOne bestätigte, analysiert der Hersteller aktuell die M1 V4, um einem technischen Problem auf den Grund zu gehen, das bereits gestern an Fabio Quartararos Bike auftrat – unabhängig von seinem Sturz in Kurve 5. Aus Vorsicht wurde das komplette Yamaha-Aufgebot vorerst gestoppt. Wann die Motorräder wieder auf die Strecke gehen können, ist derzeit offen.
Die Zeiten der ersten Testsession
01. Joan Mir (Honda) - 1:56.874 (32)
02. Franco Morbidelli (VR46) +0.109 (27)
03. Fabio Di Giannantonio (VR46) +0.175 (32)
04. Pedro Acosta (KTM) +0.242 (31)
05. Maverick Viñales (Tech3) +0.252 (29)
06. Marco Bezzecchi (Aprilia) +0.267 (35)
07. Raul Fernandez (Trackhouse) +0.400 (28)
08. Francesco Bagnaia (Ducati) +0.428 (21)
09. Ai Ogura (Trackhouse) +0.502 (35)
10. Enea Bastianini (Tech3) +0.676 (27)
11. Luca Marini (Honda) +0.691 (28)
12. Alex Marquez (Gresini) +0.790 (22)
13. Brad Binder (KTM) +0.879 (32)
14. Johann Zarco (LCR) +1.472 (23)
15. Marc Marquez (Ducati) +1.512 (30)
16. Lorenzo Savadori (Aprilia) +1.692 (24)
17. Diogo Moreira (LCR) +1.697 (19)
Mir nach erster Testsession mit neuer Bestzeit
Der zweite Testtag in Sepang läuft bei erneut großer Hitze. Joan Mir setzte früh ein Ausrufezeichen und blieb als erster Fahrer mit einer 1:56.874 unter der 1:57-Marke – zugleich die beste jemals von Honda (HRC) in Sepang gefahrene Runde. Franco Morbidelli zog später nach und liegt nur 0,109 Sekunden hinter Mir. Beide bleiben bislang die einzigen Fahrer im 1:56er-Bereich.
Zuvor hatten Bagnaia (1:57.313) und Di Giannantonio (1:57.049) die Zeiten deutlich nach unten geschraubt. Weniger erfreulich: Alex Marquez stürzte als erster Fahrer des Tages in Kurve 5, blieb unverletzt, die Gresini-Ducati wurde jedoch stark beschädigt.
Ein großes Fragezeichen steht weiter hinter Yamaha: Nach einem technischen Problem bei Fabio Quartararo an Tag 1 wurde das Testprogramm vorerst gestoppt, bislang war kein Yamaha-Pilot auf der Strecke.
Schnellere Zeiten dank weicher Reifen
Am heutigen Testtag sind aussagekräftigere Zeiten zu erwarten: Erstmals kommen vermehrt die weicheren Reifenmischungen zum Einsatz. Diese wurden am ersten Tag bewusst geschont, da die Anzahl der verfügbaren Testreifen begrenzt ist – eine Folge des anstehenden Reifenhersteller-Wechsels zur Saison 2027. Entsprechend dürften die Rundenzeiten im weiteren Tagesverlauf noch einmal deutlich purzeln. Schon in der ersten Testsession zog das Tempo an.
Rückblick: Was gestern geschah
Der erste offizielle Testtag in Sepang fand bei großer Hitze (rund 35 Grad) und trockenen Bedingungen statt. Für den ersten Schreckmoment sorgte Fabio Quartararo, der am Vormittag in Kurve 5 stürzte. Zunächst gab es Entwarnung, am Abend zog der Yamaha-Pilot jedoch die Reißleine: Fingerbruch, Test vorzeitig beendet, die kommenden zwei Tage lässt er aus. Quartararo beendete Tag 1 als bester Yamaha-Fahrer auf Platz 9, offenbarte aber weiter Schwächen der neuen V4-Yamaha – vor allem beim Topspeed und im Turning.
Sportlich setzte Marc Marquez das Ausrufezeichen: Bei seinem Comeback nach Verletzung fuhr der Ducati-Werkspilot am späten Nachmittag die Bestzeit (1:57.018). Ducati testete umfangreich neue Aerodynamik, eine neue Verkleidung und ein weiterentwickeltes Ride-Height-System. Marquez ist laut Team noch nicht ganz bei 100 Prozent, zeigte sich aber konkurrenzfähig.
Aprilia arbeitete intensiv am neuen Material: Marco Bezzecchi testete RS-GP25 vs. RS-GP26, neue Aero-Teile und eine neue Schwinge. Ergebnis: Platz 5, positives erstes Fazit. KTM legte den Fokus auf den Reifenverschleiß. Maverick Vinales überzeugte als Dritter. Bei Honda machte vor allem der Topspeed Hoffnung: Joan Mir und Luca Marini gehörten zu den Schnellsten auf der Geraden und landeten auf Platz 6 und 7.
Sepang, Testtag 2
In Malaysia wird auch heute wieder in zwei Sessions (3 bis 6 und 6:20 bis 11 Uhr unserer Zeit) fleißig getestet. Nach dem ersten Testtag hat sich das Feld jedoch weiter dezimiert: Fabio Quartararo fehlt infolge eines Sturzes, bei dem er sich einen Finger brach.
Damit muss bereits der dritte Stammfahrer aussetzen: Jorge Martin und Fermin Aldeguer sind ebenfalls nicht dabei. Dank einiger Testtfahrer ist das Feld dennoch prall gefüllt. Die wichtigsten Infos vom heutigen Testtag gibt es wieder in unserem Liveticker.
Von: Juliane Ziegengeist