Ex-RNF-Teamchef Razlan Razali nimmt Stellung: "Habe Problem mit CryptoDATA"

Das RNF-Team hat die Startplätze für die MotoGP-Saison 2024 verloren. Diese Entscheidung wurde von Seiten der Motorrad-Weltmeisterschaft am Tag nach dem Finale in Valencia kommuniziert. Mehrheitseigentümer (60 Prozent) CryptoDATA hat angekündigt, gerichtlich dagegen vorgehen zu wollen.

Razlan Razali, der immer noch 40 Prozent der Teamanteile hält, hat sich am letzten Rennwochenende in Valencia als Teamchef zurückgezogen. Im Hintergrund ist diese Entscheidung aber schon vor mehreren Wochen gefallen.

Laut einem Update des britischen Firmenregisters Companies House hat sich Razali am 14. November, also nach dem Grand Prix von Malaysia, als Direktor von RNF zurückgezogen. In Valencia legte er schließlich die operativen Aufgaben als Teamchef zurück.

"Ich würde sagen, die generelle Einschätzung bezüglich der derzeitigen Lage des Teams und den Aussagen der Dorna lautet, dass es definitiv ein Problem gibt", kommentiert Razali. "Nur die Dorna kann etwas tun, um die Glaubwürdigkeit und das Image des Sports sicherstellen."

"Das heißt, dass es ein Problem gibt. Ich habe ein Problem mit CryptoDATA. Im Laufe des Jahres hat sich die Vision, was wir mit diesem Team wollen, verschoben. Wir haben eine große Leidenschaft für diesen Sport. Ich bin ein Sportsmann und wir sind ein Sportteam."

"Wir reisen um die Welt und geben unser Bestes, damit unsere Fahrer konkurrenzfähig sind und gewinnen können. Ja, es gibt auch die Business-Seite. Rechnungen müssen bezahlt werden. Man braucht Partner, man braucht Sponsoren. Aber für uns ist das zweitrangig."

Das RNF-Team hat es nur zwei Jahre in der MotoGP gegeben Foto: Motorsport Images

Nachdem sich Petronas Ende 2021 als Hauptsponsor zurückgezogen hat, gründete Razali das Team formell neu. 2022 war WithU ein großer Sponsor. Dieser zog sich im Herbst zurück. Razali suchte händeringend nach neuen Partnern, um das Team finanziell am Leben zu halten.

MotoGP-Promoter Dorna brachte dann CryptoDATA, den Sponsor des Grand Prix von Österreich, mit Razali zusammen. Schließlich stieg die rumänische Firma als Hauptsponsor mit einer Mehrheitsbeteiligung beim Rennstall ein.

"Für die Leute von CryptoDATA geht es mehr um das Business. Und da ist die Ausrichtung ein wenig schiefgelaufen und es kam zur jetzigen Situation", sagt Razali. "Ich bin vor zwei, drei Wochen als Direktor von RNF zurückgetreten. Ich bin nicht gefeuert worden."

"Am Sonntag bin ich dann offiziell als Teamchef zurückgetreten. Ich will nicht in Details gehen, aber in dieser Welt geht es um Respekt, um Professionalität. Es geht darum, die richtigen Dinge zu machen."

"Ja, sie (CryptoDATA) sind hier, um Dinge zu verändern. Ich respektiere das und bin offen dafür. Aber es gibt bestimmte Grundpfeiler, an die man sich halten muss, um Geschäfte zu machen. Und das ist der Punkt, an dem die Situation ein wenig aus den Fugen geraten ist."

Die Dorna hat ursprünglich CryptoDATA finanziell überprüft

Laut den Gerüchten im Paddock hat RNF viele offene Rechnungen. Razali bestätigt, dass es noch ausständige Zahlungen an Zulieferer gibt, diese aber erfolgen werden. Die Rechnungen an Aprilia sind alle beglichen worden.

Seit 2022 ist CryptoDATA Hauptsponsor beim Grand Prix von Österreich. Es ist ein Dreijahresvertrag geschlossen worden. Gerüchten zufolge hat die Dorna nicht alle Zahlungen von CryptoDATA erhalten. Dass soll ein Mitgrund für das Zerwürfnis sein.

"Sie werfen Leute nicht hinaus, nur um jemanden hinauszuwerfen", meint Razali zur Entscheidung, die Startplätze nicht mehr an RNF zu vergeben. "Das würde auch andere MotoGP-Teams und potenzielle Investoren abschrecken."

Valencia 2022: CryptoDATA wird als Partner von RNF-Racing vorgestellt Foto: RNF Racing

"Für so eine Entscheidung muss es eine starke Grundlage geben. Ich denke, die Dorna und wir wurden kalt erwischt. Sie (CryptoDATA) sind neu und ich denke, die Meisterschaft braucht auch jemand neuen, vor allem aus der IT-Industrie."

"Die Prospektprüfung wurde auf Dornas Seite gemacht, um sie als Partner für den Grand Prix in Spielberg zu akzeptieren. Sie haben für drei Jahre unterschrieben und dann kamen wir in diese Situation [mit WithU]."

"Wir waren in einer sehr schwierigen Situation und die Dorna wollte uns helfen und uns neue Partner vorstellen. Das hat nicht funktioniert, weil niemand zu dem Zeitpunkt kommen wollte. Dann entschied sich CryptoDATA dazu, einzusteigen. Wir haben uns zusammengesetzt."

"Die Dorna hatte zu diesem Zeitpunkt die Prospektprüfung bereits durchgeführt. Sie haben zugestimmt, dass sie bei uns als Mehrheitseigentümer einsteigen. Wie bei jeder Prüfung war es wohl nicht genug. Jetzt befinden wir uns in dieser Situation."

Razali will nicht um seine Anteile am Team kämpfen

Als im November 2022 in Valencia CryptoDATA bei RNF vorgestellt worden ist, war Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta Teil der Pressekonferenz. Am vergangenen Samstagabend wurde in Valencia in der RNF-Hospitality mit UNTOLD ein neuer Partner vorgestellt.

Von der Dorna und von Aprilia waren bei dieser Pressekonferenz keine Vertreter. CryptoDATA hat im Laufe des Rennwochenendes noch versichert, dass mit den Partnern "alles in Ordnung" sei. Spekulationen über ausstehende Zahlungen wurden entschieden zurückgewiesen.

Razali hält 40 Prozent am Rennstall, aber das interessiert ihn nicht mehr: "Ich möchte nicht darum kämpfen und will mich davon losschneiden. Ich habe zu Carmelo gesagt: 'Du musst tun, was du tun musst'. Ich ziehe mich zurück und werde nicht dagegen vorgehen. Das ist es nicht wert. Also habe ich ein kleines Opfer gebracht."

Das RNF-Team ist bereits beim offiziellen Testtag am Dienstag in Valencia nicht mehr vor Ort. Raul Fernandez ist ins Testteam von Aprilia gewechselt und teilt sich zwei Motorräder mit Lorenzo Savadori. Fernandez und Miguel Oliveira haben Verträge mit Aprilia und nicht mit RNF.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.