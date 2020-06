Mike Leitner bestätigt: "Pol Espargaro hat andere Option"

Pol Espargaro wird voraussichtlich in der MotoGP-Saison 2021 für Honda an den Start gehen und der neue Teamkollege von Marc Marquez werden. Dieses Szenario ist sehr wahrscheinlich, aber noch nicht in Stein gemeißelt, denn ein Vertrag soll noch nicht unterschrieben worden sein.

"Ich kann lediglich bestätigen, dass Gespräche geführt werden", wird KTM-Teammanager Mike Leitner von 'MotoGP.com' zitiert. "Natürlich wollen wir versuchen Pol zu halten, aber wir wissen, dass er eine andere Option hat."

"Momentan müssen wir abwarten, wie sich die Situation von Pol entwickeln wird. Gleichzeitig müssen wir an die Zukunft denken. Es liegen für uns einige Szenarios auf dem Tisch. Wir gehen es Schritt für Schritt an."

Ursprünglich war es KTMs Absicht, mit allen Fahrern auch im nächsten Jahr weiterzumachen. Also mit Pol Espargaro und Brad Binder im Werksteam sowie mit Miguel Oliveira bei Tech 3. Für Iker Lecuona ist 2020 die erste MotoGP-Saison. Wie gut er ist, kann noch nicht bewertet werden.

Ende Mai testeten Pol Espargaro und Dani Pedrosa in Spielberg Foto: KTM

KTM wird sich eine Alternative für Espargaro überlegen müssen, auch wenn KTM-CEO Stefan Pierer bei 'Speedweek.com' meint: "Das Thema, ob Pol bei KTM bleibt, ist aus unserer Sicht noch offen. Die Entscheidung fällt spätestens am 15. September."

Vor dieser Deadline darf Espargaro offenbar keinen Vertrag bei einem anderen Werksteam unterschreiben. Bis zu diesem Termin werden sechs MotoGP-Rennen in Jerez, Brünn, Spielberg und Misano stattgefunden haben.

Ist die neue KTM konkurrenzfähig und würde KTM eventuell das finanzielle Angebot aufbessern, könnte Espargaro theoretisch zum Bleiben überzeugt werden. Andererseits sollen sich der Spanier und sein Manager zumindest mündlich mit Honda einig sein.

Honda äußerte sich in den vergangenen Wochen nicht zu einer Verpflichtung von Espargaro. Aber Teammanager Alberto Puig lobte den Moto2-Weltmeister von 2013 in den höchsten Tönen und schloss eine Zusammenarbeit zumindest nicht kategorisch aus.

Holt KTM einen erfahrenen Fahrer oder ein junges Talent?

Jorge Martin scheidet für KTM als MotoGP-Fahrer aus. Ducati will den Moto3-Weltmeister von 2018 im nächsten Jahr im Pramac-Team platzieren. Aber auch diesbezüglich müssen im Hintergrund noch Details geklärt werden, wodurch eine offizielle Bestätigung noch aussteht.

Mit Espargaro verliert KTM den Nummer-1-Fahrer, denn er ist seit 2017 an Board und hat maßgeblich zu den Fortschritten beigetragen. Wie wichtig ist ein erfahrener Pilot für das Projekt? Ist das zwingend notwendig, oder könnte KTM auch konsequent auf neue Talente setzen?

Pol Espargaro, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Zu Beginn, als wir 2017 in die MotoGP gekommen sind, war es sehr wichtig, jemanden mit Erfahrung zu haben", sagt Leitner. In den ersten beiden Jahren fuhr neben Espargaro Bradley Smith, der heute Test- und Ersatzfahrer bei Aprilia ist.

"Jetzt hat unser Motorrad ein bestimmtes Level erreicht. Zum Beispiel war Brad Binder beim Test in Katar in den Top 10 und in Sepang hatten wir drei Fahrer in den Top 10. Ein erfahrener Fahrer ist sehr wichtig, aber wenn das Motorrad konkurrenzfähig ist, nimmt die Bedeutung ab."

Mit Dani Pedrosa hat KTM einen sehr erfahrenen Mann in den eigenen Reihen. Der dreimalige MotoGP-Vizeweltmeister konzentriert sich aber voll und ganz auf seine Rolle als Testfahrer und kommt nicht als Espargaro-Nachfolger infrage.

