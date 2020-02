Daytona-Update: Ryan Newman aus Krankenhaus entlassen

Weiße Flagge für die letzte Runde in der zweiten Verlängerung beim 62. Daytona 500, dem Auftakt der NASCAR Cup-Saison 2020: Denny Hamlin führt auf der Außenbahn vor Ryan Newman und Ryan Blaney.

Auf der Gegengerade - eine halbe Runde vor Schluss - schiebt Blaney im gelben #12 Penske-Ford den hellblau/weißen #6 Roush-Ford von Newman an Hamlin vorbei in Führung.

So biegt Newman mit kleinem Vorsprung als Spitzenreiter in Turn 3 ein. Es ist die vorletzte Kurve im Rennen, welches aufgrund vorheriger Crashs von 200 auf 209 Runden verlängert wurde.

Newman als Führender in letzter Kurve

Foto: John Harrelson / Motorsport Images

Newman hat auch in Turn 4, der letzten Kurve, noch die Nase vorn. Aber nun ist es Hamlin, der Blaney anschiebt und ihn so auf den letzten Metern näher an Newman heranbringt.