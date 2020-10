Kyle Larsons NASCAR-Comeback perfekt: Hendrick-Vertrag ab 2021

Damit war noch vor wenigen Monaten nicht zu rechnen gewesen: Kyle Larson kehrt für die Saison 2021 nicht nur auf Vollzeitbasis zurück in die höchste NASCAR-Liga. Der Kalifornier dockt für sein Comeback ausgerechnet beim Chevrolet-Team Hendrick Motorsports an, wo er einen Vertrag über mehrere Jahre unterzeichnet hat. Dies wurde am Mittwoch seitens des Teams bestätigt.

Zur Erinnerung: Im April dieses Jahres wurde Larson nach mehr als sechs Jahren beim Chevrolet-Team Chip Ganassi Racing kurzerhand gefeuert. Neben der Kündigung durch Teambesitzer Chip Ganassi wurde Larson explizit auch von Chevrolet vor die Tür gesetzt. Grund war in beiden Fällen die "Rassismus"-Affäre, die Larson mit einer unbedachten Äußerung in einem öffentlichen Soundkanal während eines E-Sport-Rennens auf der Plattform iRacing ausgelöst hat.

Seither hat Larson jede Menge getan, um einerseits den "Rassismus"-Verdacht aus der Welt zu schaffen und anderseits die Basis für ein NASCAR-Comeback zu legen. Denn nicht nur von Ganassi und Chevrolet wurde der NASCAR-Rookie des Jahres 2014 im April 2020 vor die Tür gesetzt. Seitens NASCAR wurde er auf unbestimmte Zeit gesperrt. Diese Sperre wurde vor wenigen Tagen mit Wirkung ab 1. Januar 2021 aufgehoben.

Bei Hendrick Motorsports wird Larson beginnend mit dem Daytona 500 am 14. Februar 2021 den Chevrolet Camaro mit der Startnummer 5 pilotieren. Diese aus der Vergangenheit bekannte Hendrick-Startnummer wird für 2021 nach drei Jahren Stilllegung reaktiviert.

Zuletzt war Kasey Kahne in der Saison 2017 im #5 Hendrick-Chevrolet unterwegs. Vorher fuhren Mark Martin, Kyle Busch, Terry Labonte, Ken Schrader, Ricky Rudd und nicht zuletzt - im Hendrick-Debütjahr 1984 - Geoff Bodine mit der Startnummer 5. Larson tritt also in ganz historische Fußstapfen.

Im Vier-Wagen-Team von Teambesitzer Rick Hendrick löst die Startnummer 5 zur kommenden Saison die Startnummer 88 ab. Alex Bowman, der mit dem #88 Hendrick-Chevrolet gegenwärtig einer der acht verbliebenen Playoff-Teilnehmer ist, wird für 2021 in den den Hendrick-Chevrolet mit der Startnummer 48 transferiert. Dieses Auto wiederum wird nach dem Saisonfinale 2020 (8. November in Phoenix) nach 19 vollen Saisons von Jimmie Johnson geräumt.

Der siebenmalige NASCAR-Champion Johnson fährt 2021 alle 13 Rundstrecken-Rennen im IndyCar-Kalender für Chip Ganassi Racing. Der in diesem Fall nicht von Chevrolet, sondern von Honda, angetriebene Bolide wird mit Johnson im Cockpit dessen angestammte Startnummer 48 tragen.

Was Larson betrifft, so wird er mit dem #5 Hendrick-Chevrolet in der NASCAR Cup-Saison 2021 der Teamkollege von Chase Elliott (Startnummer 9), William Byron (Startnummer 24) und eben Alex Bowman (Startnummer 48) sein.

Ein ausführlichere Version mit den Stimmen der Beteiligten folgt in Kürze an dieser Stelle

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.