Gesundheitliche Gründe: Kalle Rovanperä stoppt Super-Formula-Programm

Der Wechsel in den Formelsport sollte das nächste große Kapitel seiner Karriere werden. Doch jetzt ist klar: Kalle Rovanperä muss vorerst pausieren.

Wie Toyota am Sonntag bestätigte, wird der zweimalige Rallye-Weltmeister nicht wie geplant in der japanischen Super Formula an den Start gehen. Grund sind gesundheitliche Probleme, die nach ärztlichen Untersuchungen eine Fortsetzung aktuell unmöglich machen.

Dabei hatte Rovanperä in den vergangenen Monaten vielversprechende Fortschritte gezeigt. Bei privaten Tests überzeugte er mit Tempo und Entwicklung im Formelauto. Umso schwerer wiegt die Entscheidung.

Beschwerden bereits beim Test im Dezember

"Kalle hat leidenschaftlich daran gearbeitet, sich im Formelauto zu beweisen", heißt es in einer offiziellen Mitteilung von Toyota. "Doch sein Körper ist derzeit nicht in der Lage, mit den Anforderungen des Wettbewerbs Schritt zu halten."

Bereits im Dezember hatte der Finne einen Nachsaison-Test abbrechen müssen. Ursache war gutartiger Lagerungsschwindel - eine Erkrankung, die Gleichgewicht und Sehvermögen beeinträchtigen kann.

Im Januar 2026 kehrte Rovanperä dennoch zurück ins Cockpit und startete in der neuseeländischen Formel Regional. Mit fünf Top-10-Ergebnissen und einem Podium zeigte er, dass sein Tempo stimmt. Doch die Beschwerden kehrten zurück - und zwangen ihn schließlich dazu, das Saisonfinale auszulassen.

Rovanperä will in die Formel 1

Auch beim Vortest in Suzuka deutete sich sein Potenzial an. Rovanperä verbesserte sich im Verlauf der Sessions um mehr als eine Sekunde. Trotzdem reichte es am Ende nur für Rang 24 - und wenig später für die nächste Zwangspause.

Toyota-Vorsitzender Akio Toyoda machte deutlich, wie schwer die Entscheidung fiel. "Er hat sein ganzes Herz in diese Herausforderung gesteckt", sagte er. "Doch nach medizinischer Bewertung ist klar: Eine Fortsetzung wäre derzeit nicht die richtige Wahl."

Rovanperä hatte erst im vergangenen Jahr angekündigt, seine WRC-Karriere zurückzufahren, um sich auf den Formelsport zu konzentrieren. Langfristig gilt die Formel 1 als großes Ziel.

Das von Toyota unterstützte Programm sollte mit einer Saison in der Super Formula beim Team KCMG beginnen. Stattdessen übernimmt beim Saisonauftakt in Motegi nun Ersatzfahrer Seita Nonaka das Cockpit.

Toyota betont jedoch: Rovanperäs Weg im Rundstreckensport ist nicht beendet. Sobald es seine Gesundheit zulässt, soll er wieder angreifen.