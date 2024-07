Danilo Petrucci: Weitere Saison bei Barni oder Aufstieg ins Ducati-Werksteam?

Aktuell ist unklar, wie es bei Danilo Petrucci im kommenden Jahr weitergeht. Der MotoGP-Laufsieger bestreitet in diesem Jahr seine zweite WSBK-Saison für Barni-Ducati. In seiner Debütsaison fuhr Petrucci drei Mal in die Top 3. In der laufenden Saison schaffte es der sympathische Italiener bisher nur ein Mal aufs Podium, was auch auf die schwere Verletzung zurückzuführen ist, die sich "Petrux" im Frühjahr bei einem Motocross-Sturz zuzog (was passiert war).

Es deutet vieles darauf hin, dass Petrucci auch im kommenden Jahr bei Barni-Ducati fährt. Teamchef Marco Barnabo plant, sein Team auf zwei Fahrer auszuweiten. Im Fahrerlager der Superbike-WM sagt man sich, dass sich Yari Montella mit seinen guten Leistungen in der Supersport-WM für den Aufstieg zu den Superbike empfohlen hat.

Was plant Petrucci mit Blick auf 2025? "Ich will Rennen fahren", bemerkt der Italiener auf Nachfrage von Motorsport-Total.com. Er präzisiert, dass er damit eine Fortsetzung der WSBK-Karriere meint und nicht unbedingt eine Rückkehr zur Dakar.

Was für eine weitere Saison bei Barni-Ducati spricht

"Ich hatte diesen schweren Unfall", beginnt Petrucci, der vorerst vom Offroad-Sport geheilt ist und nennt sein Ziel: "Ich will in der Superbike-WM noch konkurrenzfähiger sein. Ich weiß nicht, ob es noch machbar ist, die Saison in den Top 5 zu beenden. Das ist wirklich schwierig, weil ich ein komplettes Wochenende verpasst habe."

"Ich würde gern mit Barni weitermachen. Ich weiß im Moment noch nicht, welche Möglichkeiten sich bieten. Ich bin nicht in der Situation, dass ich es mir aussuchen kann. Ich bin nicht derjenige, der am Zug ist", ist sich Petrucci bewusst.

Familiäre Atmoshphäre: Danilo Petrucci fühlt sich im Barni-Team sehr wohl Foto: Barni Racing

Reizvolle Vorstellung: Ducati-Werkspilot in der MotoGP und WSBK!

Doch auch ein Platz im Ducati-Werksteam könnte frei werden, wenn Alvaro Bautista seine Karriere nicht fortsetzt. Denn Danilo Petrucci muss sich nicht verstecken, auch wenn aktuell viele Andrea Iannone als potenziellen Nachfolger ansehen.

Übernimmt Danilo Petrucci den Platz von Alvaro Bautista, falls der Spanier zurücktritt? Foto: Ducati

Danilo Petrucci gewann mit Ducati zwei MotoGP-Rennen Foto: GP-Fever.de

Sieht Petrucci eine Chance, Nachfolger von Bautista zu werden? "Ich würde gern sein Motorrad übernehmen (lacht; Anm. d. Red.). Es hängt nicht von mir ab", erklärt er. "Es wäre ein Traum, sagen zu können, in der MotoGP und in der Superbike-WM für die Werksteams von Ducati gefahren zu sein. Fahrer wie Bayliss, Melandri oder Checa können das von sich behaupten. Das sind große Namen."