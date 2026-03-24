Analyse: So schnell war Verstappen bei NLS2

Natürlich redet nach dem zweiten Lauf zur Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) 2026 alles über die Disqualifikation des Mercedes-AMG GT3 #3 von Max Verstappen, Jules Gounon und Dani Juncadella. Zuvor allerdings lieferten sie ein sportlich hochklassiges Rennen ab - und ein richtig schnelles.

Dem Winward-Mercedes gelangen 29 Runden auf der 24,358 Kilometer langen Kombination aus der Sprintstrecke und der Nordschleife des Nürburgrings. Das kommt in der NLS im Schnitt nur etwa einmal pro Saison vor.

Meist gelingt eine 29. Runde nur relativ knapp, weshalb die Gesamtfahrzeiten oftmals bei über 4:05 Stunden liegen. Das war diesmal anders, Verstappen/Juncadella/Gounon wären in 4:04:53.328 Stunden das drittschnellste Rennen der NLS-Geschichte gefahren, wären sie entsprechend gewertet worden. Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 173,070 km/h.

Schneller waren nur zwei 4-Stunden-Rennen in der Geschichte der Serie: Michael Christensen, Frederic Makowiecki und Laurens Vanthoor waren beim Saisonauftakt 2022 in 4:04:28.582 Stunden mit einem Schnitt von 173,362 km/h auf dem Manthey-Porsche "Grello" noch leicht schneller.

Das bisher schnellste 4-Stunden-Rennen der NLS-Geschichte legten Frank Stippler und Christopher Mies beim Saisonfinale 2023 auf dem Phoenix-Audi beim Abschied von Teamchef Ernst Moser hin. 4:03:38.088 Stunden und 173,961 km/h sind bis heute einsamer Rekord und mehr als eine Minute schneller als das AMG-Trio.

Einschränkend muss aber angemerkt werden, dass damals nur 113 Starter am Rennen teilnahmen. Die Verkehrsdichte war dadurch geringer, was auch die Anfälligkeit für Unfälle und Code-60-Zonen verringerte. Ob es 29 Runden werden, hängt in der Regel von der Anzahl der Code-60-Zonen ab.

Vier von sieben Runden unter acht Minuten

Was Verstappen persönlich beim 58. ADAC Barbarossapreis leistete, war für jedermann sichtbar. Gemeinsam mit Christopher Haase im Scherer-Phx-Audi #16 (Haase/Hantke) setzte er sich vom Feld ab. Beide lieferten sich ein packendes und professionell ausgetragenes Duell, in dem sie sich auch gegenseitig überholten. Verstappen setzte sich schließlich kurz vor dem Boxenstopp durch.

Das drückt sich auch in Zahlen aus, wenn wir uns die durchschnittliche Rundenzeit aller SP9-Pro-Fahrzeuge bis zum ersten Boxenstopp ansehen. Je nach Fahrzeug betrifft das die ersten fünf bis sieben Runden.

Eingeschränkt muss hier angemerkt werden, dass in der dritten und vierten Runden bereits Code 60 draußen war. Von Runde 5 bis 7 herrschte hingegen freie Fahrt. Fahrzeuge, die bereits nach der fünften oder sechsten Runde zum Boxenstopp kamen, stehen in dieser Statistik daher schlechter da. Außerdem mussten sich zahlreiche Pro-Fahrzeuge nach schwachen Qualifyings erst durch Feld arbeiten.

Die durchschnittlichen Rundenzeiten sind:

1. Max Verstappen #3 - 8:05.636 Minuten

2. Christopher Haase #16 - 8:05.768

3. Augusto Farfus #98 - 8:10.953

4. Thomas Neubauer #45 - 8:11.012

5. Maximilian Paul #7 - 8:11.957

6. Sven Müller #44 - 8:12.140

7. David Pittard #47 - 8:13.539

8. Mirko Bortolotti #130 - 8:13.541

9. Dan Harper #99 - 8:16.232

10. Mattia Drudi #34 - 8:16.377

11. Nico Menzel #17 - 8:20.972

12. Ugo de Wilde #77 - 8:21.671

13. Arjun Maini #64 - 8:22.108

Fairerweise betrachten wir auch noch ausschließlich die ersten fünf Runden, damit auch ein direkter Vergleich mit den Fahrzeugen fair ist, die vor der siebten Runde gestoppt haben. Christopher Haase lag zu diesem Zeitpunkt noch vor Max Verstappen. Es ergibt sich folgende Reihenfolge:

1. Christopher Haase #16 - 8:08.134 Minuten

2. Max Verstappen #3 - 8:08.178

3. Augusto Farfus #98 - 8:13.367

4. Thomas Neubauer #45 - 8:13.823

5. David Pittard #47 - 8:13.539

6. Mirko Bortolotti #130 - 8:15.006

7. Maximilian Paul #7 - 8:15.013

8. Sven Müller #44 - 8:15.473

9. Dan Harper #99 - 8:16.232

10. Mattia Drudi #34 - 8:16.377

11. Nico Menzel #17 - 8:20.972

12. Ugo de Wilde #77 - 8:23.671

13. Arjun Maini #64 - 8:23.833

Somit bleiben Verstappen und Haase auch hier in einer eigenen Liga. Natürlich schlägt sich bei weniger betrachteten Runden die "Track Position" mehr durch, sodass die Reihenfolge weitgehend auch dem Klassement zu jenem Zeitpunkt entspricht.

Verstappen im Vergleich zu den Teamkollegen

Rennen werden im Langstreckensport nur als Team gewonnen. Max Verstappen hat diesbezüglich einen etwas schwierigen Ruf, weil er in der Formel 1 reihenweise Teamkollegen zerlegt, da sie mit seinen Set-ups nicht klarkommen. Diesmal war er auch erstmals nicht mit seinen Sim-Racing-Kumpels unterwegs, sondern mit AMG-Werksfahrern.

Schauen wir nur auf die Zeiten des Verstappen-AMGs, ergibt sich im Durchschnitt folgendes Bild:

1. Max Verstappen - 8:03.111 Minuten

2. Jules Gounon - 8:08.580

3. Dani Juncadella - 8:16.964

Auch hier sticht Verstappen klar heraus. Er saß zweimal im Auto, einmal im ersten und einmal im letzten Stint. Dabei legte er in sieben Runden seiner insgesamt 13 Runden Zeiten von unter acht Minuten hin, der magischen Schallmauer auf der NLS-Variante der Nürburgring-Nordschleife.

Gounon und Juncadella fuhren jeweils acht Runden. Gerade Juncadella hatte in seinem Stint mit mehr Code-60-Zonen zu kämpfen. Ihm gelang keine Zeit unter acht Minuten. Gounon musste in seinem Stint mit Dan Harper kämpfen, der durch einen Undercut auf der Strecke direkt bei ihm auftauchte und ihn sogar kurzzeitig überholte. Er fuhr einmal unter acht Minuten.

Im Blick auf die schnellste Runde jedes Fahrers zeigt sich Verstappens Extraklasse erneut, auch wenn die Einschränkungen von weiter oben weiterhin im Hinterkopf gehalten werden müssen:

1. Max Verstappen - 7:53.552 Minuten

2. Jules Gounon - 7:59.166

3. Dani Juncadella - 8:00.001

Insgesamt zeichnete sich Verstappen für die sechs schnellsten Runden der #3 verantwortlich: 7:53.552, 7:54.117, 7:55.414, 7:55.577, 7:57.646 und 7:58.830 Minuten. Erst dann folgt Gounons schnellste Runde.

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Auch mit allen Einschränkungen im Hinterkopf sind das beeindruckende Zahlen, die aber auch das alte Problem unterstreichen, das aus der Formel 1 bereits bekannt ist. Gounon und Juncadella sind beileibe nicht langsam und gehören zu den Besten des AMG-Fahrerkaders. Sie haben Hunderte Runden Erfahrung auf der Nordschleife.

Verstappens Aufgabe wird nun sein, das Fahrzeug so einzustellen, dass auch seine Fahrerkollegen so regelmäßig unter die acht Minuten kommen wie er selbst. Deshalb ist zu erwarten, dass intensive Datenanalyse betrieben werden wird. Denn Langstreckensport ist Teamsport und allein zu glänzen führt nicht zum Siegerpokal.