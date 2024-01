Weitere Details zur NES 2024 kommen ans Licht

Das Kickoff-Meeting der Nürburgring-Endurance-Serie (NES) ist bei den meisten Teilnehmern als herbe Enttäuschung empfunden worden. Mittlerweile gibt es immerhin einen Rennkalender. Im Zuge der Fragen, die schriftlich eingereicht werden konnten, sind nun einige konkrete Informationen zur Nürburgring-Endurance-Serie (NES) bekannt geworden, die Motorsport-Total.com vorliegen.

Diese betreffen in erster Linie das Punktesystem, das auf zwei Säulen aufbaut. Es gibt Punkte in der Klasse in Abhängigkeit von der Anzahl der Starter und solche in Abhängigkeit von der Position im Gesamtklassement. Zusätzlich zum Gesamtklassement und den Titeln in den einzelnen Klassen gibt es auch noch eine Divisionswertung.

Punkte

Das Punkteschema sieht wie folgt aus:

Punkteschema in der Klasse (4h):

>8 Starter: 16 - 12 - 9 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1

7 Starter: 12 - 9 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1

6 Starter: 9 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1

...

1 Starter: 1

Punkteschema in der Klasse (6h):

>8 Starter: 22 - 17 - 13 - 10 - 7 - 5 - 4 - 2

7 Starter: 17 - 13 - 10 - 7 - 5 - 4 - 2

6 Starter: 13 - 10 - 7 - 5 - 4 - 2

...

1 Starter: 2

Punkteschema Zusatzpunkte Gesamtklassement für Gesamt- und Divisionswertung:

P1-5: 20 Punkte

P6-10: 19 Punkte

P11-15: 18 Punkte

...

P96-100: 1 Punkt

Wer also in einem 4-Stunden-Rennen Zweiter in einer Klasse mit vier Startern und 16. im Gesamtklassement wird, erhält drei Punkte für die Klassen- und 3+17=20 Punkte für die Gesamtwertung. Sagen wir, das Fahrzeug holt auch in seiner Division Platz zwei, gibt es 3+20=23 Punkte für die Divisionswertung.

Klassenstruktur

Es wird, wie schon im Kickoff-Meeting verlautbart, drei Divisionen geben. Serien-Fahrzeuge (Division 3, Buchstabe S), Verbesserte Fahrzeuge (Division 2, Buchstabe W) und reinrassige Rennfahrzeuge (Division 1), für die kein gesonderter Buchstabe vorgesehen ist. Sie werden einfach GT3, GT4, TCR und so weiter heißen. Die jeweiligen Divisionen sind auch gleichzeitig die Startgruppen.

Das A in den Klassen S und W steht für "Aufladung" (also Turbo), zudem gibt es die bekannte Gruppe H, die in der NLS zuletzt allerdings stark an Bedeutung verloren hat.

Klassen Division 1 (Rennsportfahrzeuge - Rot):

GT3, GT4, H4 (ehemalige Rennfahrzeuge), TCR, Entwicklungs- und Performance-Fahrzeuge (inklusive GT2)

Klassen Division 2 (Verbesserte Fahrzeuge - Schwarz):

W1, W2, W3, WA1, WA2, W Hybrid, W Elektro, verbesserte AT, H2, H4 (ehemalige Serienfahrzeuge), BMW M240i, BMW M2 CS

Klassen Division 3 (Serienfahrzeuge - Blau):

S1, S2, S3, SA1, SA2, SA3, S Hybrid, S Elektro, AT (Serienfahrzeuge)

Die Austragung der Klassen BMW M240i, BMW M2 CS und TCR ist noch unter Vorbehalt, abhängig von der Freigabe durch BMW beziehungsweise die TCR. Außerdem werden die Klassen Cup2 und Cup3 ausgeschrieben, sollte Manthey die Porsche Endurance Trophy Nürburgring (PETN) innerhalb der NES ausrichten wollen.

Auf die Frage, wie der Passus, dass Fahrzeuge aus anderen Langstreckenserien, also insbesondere der NLS, "ohne größere Veränderungen" teilnehmen können, zu verstehen sei, heißt es:

"Das Technische Reglement und Technische Bestimmungen der NES sind einfacher und weniger umfassend gestaltet als in vergleichbaren Serien und Rennen auf der Nordschleife. Wer ein Fahrzeug gemäß der derzeitigen Technischen Bestimmungen vergleichbarer Serien und Rennen auf der Nordschleife aufgebaut hat, sollte ohne technische Veränderungen am Fahrzeug in der NES teilnehmen können."

"Wer ein Fahrzeug nach NES-Bestimmungen aufbaut, wird gegebenenfalls in einigen Bereichen auf die derzeitigen Technischen Bestimmungen vergleichbarer Serie und Rennen auf der Nordschleife nachrüsten beziehungsweise Veränderungen vornehmen müssen."

Die Reifenwahl orientiert sich an der NLS. Sie ist grundsätzlich freigestellt, Ausnahmen betreffen die Klassen TCR, BMW M240i und BMW M2 CS, die wie gesagt noch unter Vorbehalt laufen. Für GT3 und Entwicklungs- und Performance-Fahrzeuge (bekannt als SPX) gelten die aus der NLS bekannten Limitierungen.

Organisationsstruktur und Nenngelder

Die NES spricht von "drei bis fünf AvD- und DMV-Vereinen", die die NES tragen werden. Vereine sind nötig, weil nur so die zahlreichen Helfer ehrenamtlich arbeiten können. Welche Vereine das konkret sind, wird nicht verraten.

Weiter heißt es: "Darüber hinaus setzt die NES auf eine bei allen Veranstaltungen einheitliche Besetzung zahlreicher Positionen, um ein gleichbleibend hohes Niveau der Durchführung zu gewährleisten."

Für die NES ist ein eigenes Büro mit der Bezeichnung "NES.Office" in Frankfurt eingerichtet worden, das sich für Fahrerlager, Boxenplan, Sponsoring und Partnerschaften sowie Rechnungswesen verantwortlich zeichnet. Für die Balance of Performance (BoP) ist eine momentan noch nicht weiter definierte "NES-Technik" zuständig.

Ralph-Gerald Schlüter ist Geschäftsführer der NES Foto: VLN

Die Nenngelder werden auf einem "bekannten Niveau bei einer Preisanpassung von etwa zwei Prozent" angesiedelt, wobei betont wird, dass dies weit unterhalb der allgemeinen Inflationsrate liege. Die NES betont auch, dass sie vollständig durchfinanziert sei.

Es gibt nach wie vor Zweifel daran, ob die NES tatsächlich stattfinden kann, weil Sportwarte fehlen. Dass der Saisonauftakt mit Sprintrennen auf die Grand-Prix-Strecke verlegt worden ist, gibt diesen Gerüchten natürlich neue Nahrung.

Hierzu heißt es: "Die NES wird einen reibungslosen und sicheren Ablauf der Rennen gewährleisten. Neben den bisher auf der Nordschleife tätigen Sportwarten beziehungsweise Helfergruppen sind und werden weitere Sportwarte und Helfergruppen angesprochen und akquiriert."

Schlussendlich geht die NES auch auf die Kritik insbesondere an ihrem Chef Ralph-Gerald Schlüter ein: "Die NES setzt auf Personen mit umfangreichen Erfahrungen. Das steht im Vordergrund. Die Kritik wird offensichtlich bewusst gestreut, um die NES und einzelne Personen zu diskreditieren und deren Leistungen während ihrer Zeit in der VLN/NLS in Verruf zu bringen. Alle Beteiligten stellen sich jederzeit einer sachlichen Kritik."

Die NES verspricht außerdem einen "offenen Dialog" mit ihren Teilnehmern.

Zeitplan, Zuschauer und Livestream

In diesem Bereich ändert sich zur NLS nichts. Die NES wird genauso ein 90-minütiges Zeittraining wie die NLS absolvieren, Start zu den Rennen ist um 12 Uhr.

Auch beim Thema Zuschauer und Livestream wird alles so bleiben wie aus der NLS bekannt. Es wird einen deutschen und englischen Kommentar geben, wobei die Kommentatorenteams noch nicht bekannt sind. Für die Produktion wird Nürburgring.tv verantwortlich sein.

Der Eintritt an der Nordschleife ist bis auf die bekannten Abschnitte Brünnchen und Pflanzgarten frei. "Die NES wird auf die Zuschauer ein besonderes Augenmerk legen, um den Eventcharakter hervorzuheben", heißt es, ohne weiter ins Detail zu gehen.

Das bleibt noch offen

Reglement: Das endgültige Reglement liegt, wie von Motorsport-Total.com verkündet, dem Deutschen Motor Sport Bund (DMSB) vor. Die Prüfung dauert normalerweise mehrere Wochen. Die NES spricht von "letzten Abstimmungen" mit dem DMSB, kann aber keinen konkreten Termin zur Veröffentlichung nennen. Es werde "so bald wie irgendwie möglich" sein.

Lutz Leif "Triple L" Linden ist Geschäftsführer des AvD, der Mehrheitsgesellschafter der NES ist Foto: ITR

Rennleiter und Chef-Techniker: Beide Posten sind noch nicht besetzt. Die Entscheidung soll in beiden Fällen "in Kürze erfolgen".

Website: Eine Homepage für die NES gibt es bis heute nicht. Es heißt: "Die Erstellung der Website nes.de ist auf der Zielgeraden, sie wird in Kürze online geschaltet."

Preisgeld: Auch hier heißt es, die Festlegung werde "in Kürze" erfolgen.

Sponsoren und Partner: Mit onGrid wurde bislang bereits ein Partner für eine vollständig digitale Papierabnahme (ohne Zusatzkosten für die Teilnehmer) präsentiert, ansonsten ist alles noch offen. Hier heißt es: "Die Gespräche mit Sponsoren laufen bereits seit längerer Zeit und stehen teilweise kurz vor dem Abschluss."

Teilnehmer: Hier kann die NES selbst wenig tun. Es gibt eine signifikante Bewegung von Teilnehmern von unten, die die NES boykottieren möchte. Wer an der NES teilnimmt, wird in diesen Kreisen als Verräter gelten. Es ist eine Machtprobe in zwei Dimensionen mit dem Lager ADAC/NLS und der Gegenbewegung von unten. Andererseits muss die NES nicht sofort ein Erfolg werden. Mit dem Segen des Nürburgrings kann der AvD lange auf Zeit spielen.

Mit Bildmaterial von VLN.