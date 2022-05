Infos WEC 6h Spa 2022: Zeitplan, Starterliste, Livestream

Audio-Player laden

Knapp zwei Monate nach dem Saisonauftakt rückt die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) am Wochenende wieder aus. Auf die 1.000 Meilen von Sebring folgen nun die 6 Stunden von Spa-Francorchamps in Belgien. 37 Autos, verteilt auf die vier Klassen, sind gemeldet.

Wird Toyota nach der Schlappe von Sebring nun beim Europa-Auftakt zurückschlagen? Legt Alpine nach dem Saisonauftaktsieg direkt nach? Oder sorgt Glickenhaus für eine Überraschung?

Zeitplan 6 Stunden von Spa-Francorchamps 2022 (alle Zeiten MESZ)

Donnerstag, 5. Mai

15:30 - 17:00 Uhr: 1. Freies Training

Freitag, 6. Mai

09:05 - 10:35 Uhr: 2. Freies Training

14:00 - 15:00 Uhr: 3. Freies Training

18:20 - 18:50 Uhr: Qualifying in zwei Segmenten (GTE und Hypercar/LMP2)

Samstag, 7. Mai

13:00 - 19:00 Uhr: Rennen

Im Rahmenprogramm fahren am Belgien-Wochenende der WEC drei nationale Porsche-Carrera-Cups, und zwar die aus Deutschland, Benelux und Frankreich.

TV-Zeiten und Livestream

Die Rechte für das WEC-Programm in Deutschland liegen 2022 bei Eurosport und dem RTL-Ableger Nitro. Beide Parteien senden vom Rennen jeweils die Schlussphase. Das Eurosport-Programm ist auch über den Eurosport Player empfangbar. Zuschauer aus Österreich werden bei ORF Sport+ mit Ausschnitten fündig.

Wer in den Genuss des kompletten Rennens kommen möchte, muss auf das englischsprachige Bezahlangebot ausweichen. Sowohl bei Motorsport.tv als auch auf der offiziellen Website der WEC ist der offizielle Livestream zu empfangen, der das Rennen in voller Länge zeigt.

Freitag, 6. Mai

18:10 - 19:00 Uhr: Qualifying (Motorsport.tv, WEC-Stream)

Samstag, 7. Mai

12:30 - 19:30 Uhr: Rennen in voller Länge (Motorsport.tv, Eurosport 2, Eurosport Player, Nitro, WEC-Stream)

17:25 - 19:00 Uhr: Schlussphase (ORF Sport+)

19:00 - 19:25 Uhr: Zusammenfassung (Nitro)

Sonntag, 8. Mai

00:00 - 01:00 Uhr: Zusammenfassung (Nitro, ORF Sport+)

06:30 - 08:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2, Eurosport Player)

08:30 - 10:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport, Eurosport Player)

12:00 - 13:00 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2, Eurosport Player)

15:30 - 16:30 Uhr: Zusammenfassung (Eurosport 2, Eurosport Player)

Wiederholungen über Sonntag, den 8. Mai hinaus entnehmen Sie bitte Ihrer Programmzeitschrift.

Starterliste 6 Stunden von Spa-Francorchamps 2022

Die Starterliste für die 6 Stunden von Spa umfasst 37 Autos und damit eines mehr als es beim Saisonauftakt, den 1.000 Meilen von Sebring in März, der Fall war. Es handelt sich um den GR-Porsche in der GTE-Am-Klasse.

In der Hypercar-Klasse treten die selben fünf Autos an wie in Sebring. Allerdings gibt es bei Glickenhaus einen Fahrerwechsel. Luis Felipe "Pipo" Derani fährt anstelle von Ryan Briscoe zusammen mit Olivier Pla und Romain Dumas. Für den Saisonhöhepunkt, die 24 Stunden von Le Mans am 11./12. Juni, plant Glickenhaus den Einsatz eines zweiten Autos.

In der LMP2-Klasse gibt es im Vergleich zu Sebring mehrere Fahrerwechsel. Die prominentesten betreffen Sebastien Bourdais (Vector Sport) und Alex Lynn (United Autosports). Beide geben am Wochenende ihr WEC-Saisondebüt, nachdem sie beim Auftakt nicht dabei waren. Auch für Alex Brundle (Inter Europol) wird es das Saisondebüt. Der Sohn von Martin Brundle hätte eigentlich in Sebring fahren sollen, musste dann aber aufgrund eines positiv ausgefallenen Coronatests passen.

In der GTE-Pro-Klasse schickt Corvette eine andere Fahrerbesetzung als in Sebring ins Rennen, nämlich Tommy Milner und Nick Tandy in der C8.R mit der Startnummer 64. Im AF-Corse-Ferrari mit der Startnummer 52 sitzt Antonio Fuoco anstelle von Daniel Serra im selben Cockpit wie Miguel Molina. Die GTE-Am-Klasse weißt in Spa dank des Saisondebüts für den GR-Porsche nun 13 Autos auf. In dieser Klasse gibt es verglichen mit dem Saisonauftakt eine ganze Reihe von Fahrerwechseln.

Hypercar - 4 Autos

#7 - Toyota Gazoo Racing - Mike Conway/Kamui Kobayashi/Jose Maria Lopez - Toyota GR010 Hybrid

#8 - Toyota Gazoo Racing - Sebastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa - Toyota GR010 Hybrid

#36 - Alpine Elf Team - Andre Negrao/Nicolas Lapierre/Matthieu Vaxiviere - Alpine A480-Gibson

#708 - Glickenhaus Racing - Olivier Pla/Romain Dumas/Pipo Derani - Glickenhaus 007 LMH

LMP2 (Le Mans Prototype 2) - 15 Autos

#1 - Richard Mille Racing Team - Lilou Wadoux/Sebastien Ogier/Charles Milesi - Oreca 07-Gibson

#5 - Penske - Dane Cameron/Emmanuel Collard/Felipe Nasr - Oreca 07-Gibson

#9 - Prema Orlen Team - Robert Kubica/Louis Deletraz/Lorenzo Colombo - Oreca 07-Gibson

#10 - Vector Sport - Nico Müller/Ryan Cullen/Sebastien Bourdais - Oreca 07-Gibson

#22 - United Autosports - Phil Hanson/Filipe Albuquerque/William Owen - Oreca 07-Gibson

#23 - United Autosports - Alex Lynn/Oliver Jarvis/Josh Pierson - Oreca 07-Gibson

#28 - Jota - Oliver Rasmussen/Ed Jones/Jonathan Aberdein - Oreca 07-Gibson

#31 - WRT - Sean Gelael/Robin Frijns/Rene Rast - Oreca 07-Gibson

#34 - Inter Europol Competition - Jakub Smiechowski/Alex Brundle/Esteban Gutierrez - Oreca 07-Gibson

#35 - Ultimate - Jean-Baptiste Lahaye/Matthieu Lahaye/Francois Heriau - Oreca 07-Gibson (Pro-Am)

#38 - Jota - Roberto Gonzalez/Antonio Felix da Costa/Will Stevens - Oreca 07-Gibson

#41 - Realteam by WRT - Rui Andrade/Ferdinand Habsburg/Norman Nato - Oreca 07-Gibson

#44 - ARC Bratislava - Miroslav Konopka/Tijmen van der Helm/Mathias Beche - Oreca 07-Gibson (Pro-Am)

#45 - Algarve Pro Racing - Steven Thomas/James Allen/Rene Binder - Oreca 07-Gibson (Pro-Am)

#83 - AF Corse - Francois Perrodo/Nicklas Nielsen/Alessio Rovera - Oreca 07-Gibson (Pro-Am)

LMGTE Pro (Le Mans Grand Touring Endurance Professional) - 5 Autos

#51 - AF Corse - Alessandro Pier Guidi/James Calado - Ferrari 488 GTE Evo

#52 - AF Corse - Miguel Molina/Antonio Fuoco - Ferrari 488 GTE Evo

#64 - Corvette Racing - Tommy Milner/Nick Tandy - Chevrolet Corvette C8.R

#91 - Porsche GT Team - Gianmaria Bruni/Richard Lietz - Porsche 911 RSR-19

#92 - Porsche GT Team - Kevin Estre/Neel Jani - Porsche 911 RSR-19

LMGTE Am (Le Mans Grand Touring Endurance Amateur) - 13 Autos

#21 - AF Corse - Simon Mann/Christoph Ulrich/Toni Vilander - Ferrari 488 GTE Evo

#33 - TF Sport - Ben Keating/Florian Latorre/Marco Sörensen - Aston Martin Vantage AMR

#46 - Team Project 1 - Matteo Cairoli/Mikkel Pedersen/Nicolas Leutwiler - Porsche 911 RSR-19

#54 - AF Corse - Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Nick Cassidy - Ferrari 488 GTE Evo

#56 - Team Project 1 - Brendan Iribe/Oliver Millroy/Ben Barnicoat - Porsche 911 RSR-19

#60 - Iron Lynx - Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Giancarlo Fisichella - Ferrari 488 GTE Evo

#71 - Spirit of Race - Franck Dezoteux/Pierre Ragues/Gabriel Aubry - Ferrari 488 GTE Evo

#77 - Dempsey-Proton Racing - Christian Ried/Sebastian Priaulx/Harry Tincknell - Porsche 911 RSR-19

#85 - Iron Lynx - Rahel Frey/Michelle Gatting/Sarah Bovy - Ferrari 488 GTE Evo

#86 - GR Racing - Michael Wainwright/Riccardo Pera/Ben Barker - Porsche 911 RSR-19

#88 - Dempsey-Proton Racing - Fred Poordad/Patrick Lindsey/Jan Heylen - Porsche 911 RSR-19

#98 - Aston Martin Racing - Paul Dalla Lana/David Pittard/Nicki Thiim - Aston Martin Vantage AMR

#777 - D'station Racing - Satoshi Hoshino/Tomonobu Fujii/Charles Fagg - Aston Martin Vantage AMR

Balance of Performance (BoP) 6h Spa 2022 - Hypercar

Bezüglich der Balance of Performance für das zweite Rennen der laufenden WEC-Saison 2022 wird dem Alpine A480 nun Leistung gestrichen. In Klammern Änderungen zu den 1.000 Meilen von Sebring 2022.

Alpine A480-Gibson

Mindestgewicht: 952 Kilogramm

Maximale Leistung: 559 PS (-27)

Max. Energiemenge pro Stint: 797 Megajoule

Glickenhaus 007 LMH

Mindestgewicht: 1.030 Kilogramm

Maximale Leistung: 707 PS

Max. Energiemenge pro Stint: 910 Megajoule

Toyota GR010 Hybrid

Mindestgewicht: 1.070 Kilogramm

Maximale Leistung: 688 PS

Max. Energiemenge pro Stint: 898 Megajoule

Hybridboost ab: 190 km/h

Balance of Performance (BoP) 6h Spa 2022 - LMGTE Pro

Corvette C8.R

Mindestgewicht: 1.255 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 1x42,3 Millimeter

Lambda minimum: 0,88

Tank: 97 Liter

Ferrari 488 GTE Evo

Mindestgewicht: 1.255 Kilogramm

Ladedruck: 1,47-1,83 bar

Lambda minimum: 1,15

Tank: 92 Liter

Porsche 911 RSR-19

Mindestgewicht: 1.264 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x30,8 Millimeter

Lambda minimum: 0,89

Tank: 100 Liter (-2)

Balance of Performance (BoP) 6h Spa 2022 - LMGTE Am

Aston Martin Vantage AMR

Mindestgewicht: 1.237 Kilogramm

Ladedruck: 1,30-1,47 bar

Lambda minimum: 0,94

Tank: 89 Liter

Ferrari 488 GTE Evo

Mindestgewicht: 1.265 Kilogramm

Ladedruck: 1,43-1,79 bar

Lambda minimum: 1,15

Tank: 89 Liter

Porsche 911 RSR-19

Mindestgewicht: 1.274 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x30,33 Millimeter

Lambda minimum: 0,89

Tank: 97 Liter (-2)

Wettervorhersage, Stand 3. Mai

Eine Wettervorhersage mehrere Tage im Voraus ist für die dicht bewaldeten Ardennen traditionell mit Vorsicht zu genießen. Stand Dienstag ist sowohl für Donnerstag (Trainingsauftakt) als auch für Samstag (Rennen) mit Regen zu rechnen.

Für den Renntag liegt das Niederschlagsrisiko derzeit bei 70 Prozent. Am Freitag (Qualifying) soll es hingegen bleiben. Ob es dann tatsächlich so kommt, dass das Qualifying auf trockener Piste, Trainingsauftakt und Rennen aber auf nasser Pisste stattfinden, bleibt freilich abzuwarten. Die prognostizierte Höchsttemperatur liegt an allen drei Tagen im Bereich von 18 Grad Celsius.

Daten zum Circuit de Spa-Francorchamps

Typ: Permanente Rennstrecke

Streckenlänge: 7,004 Kilometer

Kurven: 19-21 (je nach Zählweise)

Höhenunterschied pro Runde: 100 Meter

Max. Steigung: Knapp 18 Prozent

WEC in Spa seit: 2012

Streckenrekord WEC: Stephane Sarrazin (Toyota TS050 Hybrid; 2017; 1:53.658 Minuten)

Streckenrekord GTE: Kevin Estre (Porsche 911-RSR 19; 2021; 2:11.936 Minuten)

Distanzrekord: 176 Runden (2015; Sieger s.u.)

Eröffnung: 1921

Umbauten: 1939/1979/2007

Alle WEC-Sieger in Spa seit 2012

2012: R. Dumas/L. Duval/M. Gene (Audi R18 Ultra)

2013: M. Fässler/A. Lotterer/B. Treluyer (Audi R18 e-tron quattro)

2014: A. Davidson/N. Lapierre/S. Buemi (Toyota TS040 Hybrid)

2015: M. Fässler/A. Lotterer/B. Treluyer (Audi R18 e-tron quattro)

2016: L. di Grassi/L. Duval/O. Jarvis (Audi R18)

2017: S. Buemi/A. Davidson/K. Nakajima (Toyota TS050 Hybrid)

2018: S. Buemi/F. Alonso/K. Nakajima (Toyota TS050 Hybrid)

2019: S. Buemi/F. Alonso/K. Nakajima (Toyota TS050 Hybrid)

2020: M. Conway/K. Kobayashi/J.-M. Lopez (Toyota TS050 Hybrid)

2021: S. Buemi/K. Nakajima/B. Hartley (Toyota GR010 Hybrid)

