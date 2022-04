BoP WEC 6h Spa 2022: Alpine wird Leistung gestrichen

Audio-Player laden

Nach dem überlegenen Sieg beim Auftakt in Sebring müssen Alpine und das Einsatzteam Signatech bei den 6 Stunden von Spa-Francorchamps 2022 am 7. Mai mit einer geringeren Leistungsausbeute des Gibson-V8-Motors auskommen. In der Spitze verliert der Alt-LMP1 27 PS.

Die Leistung wird ab 5000 Umdrehungen (für Drehzahlen darunter sind keine Werte festgelegt) in zunehmenden Schritten verringert, beginnend mit zwölf Kilowatt (16 PS) bei 5.000 Touren bis hin zu 20 Kilowatt (27 PS) zwischen 7.500 und 8.500 Umdrehungen pro Minute.

Die Spitzenleistung des Gibson-Motors sinkt damit von 586 auf 559 PS (431 zu 411 Kilowatt beziehungsweise 578 zu 551 englische Horsepower). Das Gewicht des Oreca-Chassis bleibt gleich bei 952 Kilogramm.

Der Toyota GR010 Hybrid und der Glickenhaus 007 LMH gehen ohne Veränderungen in den zweiten Lauf der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) 2022. Toyota-Teampräsident und Fahrer Kamui Kobayashi will nach der ersten Niederlage des Toyota GR010 Hybrid im siebten Rennen wieder einen Siegerpokal ins nicht allzu weit von Spa entfernte Köln holen.

Leistungskurve des Alpine A480-Gibson in Sebring (orange) und Spa (blau) Foto: smg/Stritzke

"Wir erwarten, ganz vorne mitzukämpfen und wir alle wollen den ersten Saisonsieg. Seit Sebring, was ein enttäuschendes Resultat für uns gewesen ist, hat das gesamte Team hart mit den Fahrern zusammengearbeitet", sagt der Japaner. Toyota Gazoo Racing Europe testete dabei unter anderem in Portimao.

"Wir haben dort an ein paar Dingen für Spa gearbeitet. Generell sollte diese Strecke unserem Auto besser liegen als Sebring. Dort hatten die vielen Bodenwellen einen negativen Effekt auf unsere Performance."

"Sebring war eine Enttäuschung und ich bin noch immer frustriert über das, was passiert, deshalb will ich nun mit meinen Teamkollegen alles wiedergutmachen", so Kobayashi. Der Ex-Formel-1-Fahrer, Mike Conway und Jose-Maria Lopez schieden in Sebring durch einen Unfall des Argentiniers aus. Die Nullrunde hat fast alle Chancen der #7 auf eine Titelverteidigung zerstört, da man in der Hypercar-Klasse momentan nicht schlechter als Vierter werden kann - sofern man ins Ziel kommt.

In den GTE-Klassen ändert sich nur ein minimaler Parameter: Der Porsche 911 RSR-19 verliert sowohl in der GTE Pro als auch der GTE Am zwei Liter Sprit pro Stint. Mit 100, respektive 97 Litern verfügt er dennoch weiterhin über den größten Tank aller Fahrzeuge im Feld.

Balance of Performance (BoP) 6h Spa 2022 - Hypercar

In Klammern Änderungen zu den 1.000 Meilen von Sebring 2022

Fahrzeug Mindestgewicht Maximale Leistung Max. Energie/Stint Hybridboost Alpine A480-Gibson 952 kg 559 PS (-27) 797 MJ - Glickenhaus 007 LMH 1.030 kg 707 PS 910 MJ - Toyota GR010 Hybrid 1.070 kg 688 PS 898 MJ ab 190 km/h

Balance of Performance (BoP) 6h Spa 2022 - LMGTE Pro

Fahrzeug Mindestgewicht Restriktor Ladedruck Lambda min. Tank Corvette C8.R 1.255 kg 1x 42,3 mm - 0,88 97l Ferrari 488 GTE Evo 1.255 kg - 1,47-1,83 bar 1,15 92 l Porsche 911 RSR-19 1.264 kg 2x 30,8 mm - 0,89 100 l (-2)

Balance of Performance (BoP) 6h Spa 2022 - LMGTE Am

Fahrzeug Mindestgewicht Restriktor Ladedruck Lambda min. Tank Aston Martin Vantage AMR 1.237 kg - 1,30-1,47 bar 0,94 89 l Ferrari 488 GTE Evo 1.265 kg - 1,43-1,79 bar 1,15 89 l Porsche 911 RSR-19 1.264 kg 2x 30,8 mm - 0,89 97 l (-2)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.