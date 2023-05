Isotta Fraschini verschiebt WEC-Hypercar-Debüt auf 6h Bahrain

Michelotto verschiebt das geplante Debüt des Le-Mans-Hypercars von Isotta Fraschini. Der aus der Versenkung geholte italienische Hersteller wird frühestens bei den 6 Stunden von Bahrain Anfang November debütieren, wie Isotta-Motorsportchef Claudio Berro erklärt.

Einen konkreten Grund nennt er nicht. Allerdings galt der ursprünglich kommunizierte Zeitplan mit einem Debüt bei den 6 Stunden von Monza vom 7. bis 9. Juli unter Insidern schon immer als äußerst optimistisch. das Rollout fand erst vor weniger als einem Monat im April statt, was gerade einmal drei Monate Vorbereitungszeit bedeutet hätte.

Selbst die LMDh-Boliden, bei denen schon von einem eigentlich unmöglichen Zeitplan die Rede war, hatten ein halbes Jahr Zeit bis zu ihrem Debüt bei den 24 Stunden von Daytona 2023. Isotta Fraschini will das Debüt nun nicht überstürzen, sondern erst einmal ausreichend Testfahrten mit dem Le-Mans-Hypercar absolvieren.

"Wir müssen das Fahrzeug vernünftig auf der Strecke entwickeln. Denn mit der Homologation des Autos frieren wir die Spezifikation ein. Die Entscheidung haben wir gemeinsam mit der FIA und dem ACO getroffen. Wir müssen in diesem Jahr ein Rennen bestreiten, aber am wichtigsten ist es, das Auto bei Testfahrten zu entwickeln", sagt Berro gegenüber 'Motorsport.com Global'.

Nach dem Rollout ist der Tipo 6 wieder in den Windkanal zurückgekehrt, um die FIA-Tests zu absolvieren. Er wird sein Testprogramm am 16. und 17. Mai in Monza aufnehmen. Berro spricht von einem "sehr starken Testprogramm", das für den Sommer geplant ist.

"Wir fahren nach Vallelunga, noch einmal nach Monza und nach Aragon. Der Plan ist, bis zum ersten Rennen 10.000 bis 15.000 Kilometer zurückzulegen." Die Homologation des Autos soll nun erst im Oktober erfolgen.

Die Fahrer für die Testfahrten stehen bereits fest: Ex-Audi-LMP1-Pilot Marco Bonanomi wird Marizio Mediani ebenso unterstützen wie die beiden Vector-LMP2-Stammfahrer Gabriel Aubry und Ryan Cullen. Vector Sport ist bereits als Einsatzteam für den Isotta-Fraschini-LMH bestätigt.

Beim Heimspiel in Monza wird der Hersteller aus Mailand trotz der Nichtteilnahme vertreten sein. Sowohl das Le-Mans-Hypercar als auch die Track-Day-Variante "Pista" sollen im Fahrerlager ausgestellt werden. Laut Berro sind die beiden Versionen zu 97 Prozent identisch.

Der Prototyp, der von einem 3-Liter-V6-Turbomotor von HWA angetrieben wird Technische Daten Isotta Fraschini Tipo 6 Competizione, benötigt für die Teilnahme am 6-Stunden-Rennen von Bahrain eine Ausnahmegenehmigung des WEC-Komitees von FIA und ACO.

Mit Bildmaterial von Isotta Fraschini.