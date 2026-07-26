DTM-Qualifying Oschersleben 2: Erneut Preining-Pole und Thiim-Pleite!

Thomas Preining bestätigt seine Vormachtstellung in Oschersleben: Der "Grello"-Porsche-Pilot sichert sich nach Pole und Sieg am Samstag auch beim Sonntags-Qualifying in 1:22.400 die Poleposition - und zwar erneut vor Abt-Lamborghini-Pilot Luca Engstler, dem 0,105 Sekunden fehlten und der schon am Samstag Zweiter wurde (Qualifying-Ergebnis).

"Ein super Wochenende - das Auto war wieder so wie gestern und am Freitag fantastisch", freut sich Preining bei ran.de über das erneute Topergebnis. "Es war eine richtige Teamleistung dieses Wochenende - und ich hoffe natürlich, dass wir das im Rennen umsetzen."

Das wird schwieriger als am Samstag, denn der Manthey-Pilot muss im Rennen mit den 20 Kilogramm Erfolgsballast, die er für seinen Sieg am Samstag ins Auto bekommt, klarkommen. Wie stark die Leistung des Österreichers war, zeigen aber erneut die Plätze der anderen Porsche-Piloten: Teamkollege Ricardo Feller (+0,319) wurde Elfter, Land-Porsche-Pilot Bastian Buus (+0,387) kam auf Platz 13.

BMW-Erfolg dank erkranktem Wittmann - und Reifenvorteil!

Ein Erfolgserlebnis gab es auch für den an einer Magendarm-Erkrankung leidenden Marco Wittmann, der sich nach dem Ausfall am Samstag mit +0,150 Sekunden Rückstand auf Platz drei positionierte und damit beim Schubert-Heimspiel für ein gute BMW-Ausgangslage sorgte.´

"Das Auto hat sich gestern schon gut angefühlt, und jetzt - auch mit den BoP-Änderungen - können wir da vorne fahren", verweist er auf die geänderte Balance of Performance (BoP), die dem BMW M4 GT3 Evo erneut mehr Ladedruck ermöglicht. Der Franke hat durch seinen Ausfall noch ein zusätzliches Ass im Ärmel, denn in Oschersleben haben alle Piloten für beide Renntage nur drei Reifensätze zur Verfügung.

"Natürlich bin ich aufgrund meines Ausfalls gestern im Rennen im Reifenvorteil", sagt der zweimalige Champion bei ran.de. "Ich hoffe, dass wir das nutzen können."

DTM-Leader Engel bester Mercedes-AMG-Pilot

Auf den Plätzen vier und fünf starten HRT-Ford-Pilot Arjun Maini (+0,222) und DTM-Leader Maro Engel (+0,244) im besten Mercedes. "Ich glaube, das war mehr oder minder das absolute Maximum von dem, was wir in unserem Paket hatten", sagt der zufriedene Winward-Pilot bei ran.de. Zumal seine Markenkollegen nicht im Vorderfeld landeten. "Es geht ganz schnell, dass du mal weiter hinten stehst in der DTM", weiß der 40-Jährige.

Genau das wiederfuhr Landgraf-Mercedes-Pilot Lucas Auer, der in seiner schnellen Runde in der zweiten Kurve ins Kies rutschte und am Ende nur noch Platz 17 rettete. Dem in der Gesamtwertung auf Platz zwei liegenden Österreicher fehlten 0,568 Sekunden, was zeigt, wie gering die Abstände waren.

"Bin geradeausgeschossen": Auer nach Abflug weit zurück

"Eigentlich hat alles gepasst, aber ich habe mich so schwer getan und dann bin ich geradeaus geschossen", erklärt Auer bei ran.de den Zwischenfall, bei dem seine Reifen ordentlich Dreck aufsammelten. Danach habe er wieder "eine Trackposition suchen müssen. Das ist für mich und für alle schlecht, die dahinter waren, weil das Sand auf die Strecke bringt."

Dennoch gelang es ihm danach noch, eine halbwegs ordentliche Runde zu fahren. Die habe sich "gar nicht so schlecht angefühlt", war aber "ziemlich weit off-pace". Mit seinem Ausrutscher zog sich Auer den Ärger von Schubert-BMW-Pilot Kelvin van der Linde zu, dessen Runde dadurch beeinträchtigt wurde.

"Ich musste meine Runde abbrechen wegen Auer, der in Turn 2 abgeflogen ist", sagt der Deutsch-Südafrikaner, der trotz des Zwischenfalls mit 0,294 Sekunden Rückstand auf Platz sieben fuhr. "Es war natürlich viel Dreck auf der Strecke" - und er sei einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen.

"Ich habe ihn gefragt, was passiert ist - und klar macht er es nicht mit Absicht. Ich bin einfach enttäuscht - andersrum wäre es glaube ich genauso gewesen", sagt van der Linde. Auer zeigt Verständnis: "Bei jedem, der hinter mir war, war die Runde kaputt." Deswegen tue es ihm nicht nur für den Schubert-BMW-Piloten, "sondern für jeden Leid".

Halbzeit-Meister Thiim erneut ganz hinten

Eine weitere bittere Enttäuschung setzte es für nach dem völlig verpatzten Samstag Nicki Thiim - und zwar trotz etwas mehr Ladedruck durch die BoP-Anpassung: Der Halbzeit-Meister kam nach Startplatz 18 am Samstag diesmal mit 0,773 Sekunden Rückstand gar nur auf Platz 19.

Dadurch steht der in der Meisterschaft auf Platz drei zurückgefallene Comtoyou-Aston-Martin-Pilot im Rennen erneut vor einer enormen Herausforderung. Durch die Rückversetzung von McLaren-Pilot Ben Dörr nach der Kollision am Samstag mit Jules Gounon um drei Startplätze rücken Auer und Thiim auf die Plätze 16 und 18 nach vorne (Startaufstellung).

Nicht nur Thiim tut sich in Oschersleben schwer, sondern auch sein Comtoyou-Teamkollege Nicolas Baert: Der Sohn von Teambesitzer Jean-Michel Baert kam mit 0,897 Sekunden Rückstand nur auf den 20. und letzten Platz.

Das Rennen wir wie gewohnt um 13:30 Uhr gestartet (alle Infos zu TV-Zeiten, Stream etc.) - und selbst Regen ist nicht komplett ausgeschlossen. Durch das Reifenreglement sollte man nach ihren Ausfällen neben Wittmann auch Winward-Mercedes-Pilot Jules Gounon (10.), HRT-Ford-Pilot Finn Wiebelhaus (14.), Abt-Lamborghini-Pilot Marco Mapelli (17.), Ben Dörr (19.) und Baert auf dem Radar haben, denn sie haben ebenfalls einen Reifensatz gespart.

Und am Sonntag stehen zwei Stopps auf dem Programm, weshalb alle drei Reifensätze zum Einsatz kommen.