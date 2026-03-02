Emil-Frey-Team liefert faustdicke Überraschung: Pinker Ferrari in der DTM!

Große Überraschung bei der Bekanntgabe des Emil-Frey-Teams für die DTM-Saison 2026: Die Ferrari-Truppe hat nicht nur den schnellen Italiener Matteo Cairoli als Nachfolger von Ex-Formel-1-Pilot Jack Aitken präsentiert, was Motorsport-Total.com bereits Ende November 2025 prophezeit hatte. Man setzt auch auf ein völlig neues Erscheinungsbild: Der 29-jährige Italiener wird in einem pinken Ferrari 296 GT3 Evo an den Start gehen!

Das passt zu unseren Informationen, wonach das Wasseraufbereitungsunternehmen BWT und die ebenfalls zur österreichischen Unternehmensgruppe zählende Heizungsfirma Windhager 2026 nicht mehr als Sponsor des Mercedes-AMG-Teams Landgraf auftreten wird. Zweiter Pilot der Emil-Frey-Truppe, mit der Formel-1-Star Max Verstappen seine ersten Nordschleifen-Einsätze absolvierte, bleibt der von ihm unterstützte Niederländer Thierry Vermeulen.

Dadurch steigt die Anzahl der vorgestellten Boliden für die DTM-Saison 2026 auf 15 an (hier geht's zur Übersicht). Auch der Ferrari 296 GT3 Evo des 23-jährigen Sohnes von Verstappen-Manager Raymond Vermeulen sieht 2026 etwas anders aus als im Vorjahr: Der Bulle und die Red-Bull-Logos fallen nun größer aus, auch das matte Dunkelblau ist - ähnlich wie beim Red-Bull-Team in der Formel 1 - einem helleren und glänzenden Farbton gewichen.

Wo bleibt der Verstappen.com-Racing-Schriftzug?

Dazu kommt, dass der Schriftzug "Verstappen.com Racing" nicht mehr auf dem Boliden zu finden ist. Könnte das bedeuten, dass Max Verstappens GT-Projekt seit dem Wechsel zu Mercedes-AMG nicht mehr mit dem Emil-Frey-Team zusammenarbeitet?

Nein, denn in der Pressemitteilung wird klargestellt, dass der Einsatz von Vermeulen "im Rahmen der langjährigen Kooperation mit Verstappen.com Racing" stattfindet, die auch 2026 fortgeführt wird. Die Aufschrift Verstappen.com - ohne Racing - findet sich weiterhin auf dem Auto.

Dritter Emil-Frey-Ferrari kommt nicht zustande

Im Gegensatz zum Vorjahr hat das Emil-Frey-Team nicht drei, sondern zwei Boliden für die DTM-Saison präsentiert. Ist das schon die endgültige Anzahl oder könnte es sein, dass ein drittes Auto nachgereicht wird? Trotz ursprünglicher Bemühungen um einen dritten Ferrari 296 GT3 Evo plant das Team, wie Teamboss Lorenz Frey-Hilti auf Nachfrage klargestellt hat, 2026 mit zwei Autos.

Der 28-jährige Brite Ben Green, der im Vorjahr das dritte DTM-Auto steuerte, teilt sich 2026 den Emil-Frey-Ferrari in der Sprintserie der GT-World-Challenge Europe (GTWCE) mit Vermeulen und wird in der DTM nicht mehr für das Team starten. Das Auto der beiden startet in der GTWCE in der Red-Bull-Verstappen-Optik, während der zweite Emil-Frey-Ferrari von Cairoli und dem Finnen Konsta Lappalainen wie in der DTM in der BWT-Windhager-Optik startet.

Nachfolger gefunden! Matteo Cairoli ersetzt Jack Aitken

Mit Cairoli, der den wegen seines Cadillac-Doppelprogramms bei den Prototypen verhinderten Aitken ersetzt, hat das Emil-Frey-Team hochkarätigen Ersatz gefunden. Der Mann aus Como, der sich über die Porsche-Cups zum Werksfahrer nach oben arbeitete, hat 2021 im "Grello"-Porsche das 24h-Rennen auf dem Nürburgring gewonnen.

2025 noch in der "Mamba", jetzt im pinken Ferrari: Matteo Cairoli steigt in die DTM ein Foto: SRO

2024 wechselte er als Werksfahrer zu Lamborghini und war in der IMSA-Serie Teil des inzwischen eingestellten Prototypen-Projekts. 2025 wurde er mit seinen Winward-Mercedes-Teamkollegen Lucas Auer und Maro Engel in der Langstreckenserie der GT-World-Challenge Europe Vizemeister. Jetzt steht Cairoli, der mit der Startnummer 14 antritt, vor seiner Debütsaison in der DTM und im Ferrari.

"Ich glaube, dass wir gemeinsam eine starke Kombination bilden können", sagt Cairoli, der dem Emil-Frey-Team für die Gelegenheit "sehr dankbar" ist. "Da ich neu in der DTM und im Auto bin, liegt mein Hauptfokus darauf, so schnell wie möglich dazuzulernen - gleichzeitig möchte ich aber auch ehrgeizige Ziele verfolgen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen, jeden Moment zu genießen und auf der Rennstrecke zu zeigen, wozu wir fähig sind."

Gelingt Vermeulen endlich sein erster DTM-Sieg?

Teamchef Lorenz Frey Hilti ist überzeugt davon, mit Cairoli, der bereits den ersten Pirelli-Test in Le Castellet für das Team absolvierte, den richtigen Nachfolger für Aitken gefunden zu haben: "Mit seiner großen Erfahrung und seinem Speed wird er eine wertvolle Verstärkung für uns sein."

Mit Verstappen-Schützling Vermeulen hat Cairoli einen Teamkollegen, der mit dem Emil-Frey-Team in sein bereits viertes gemeinsames DTM-Jahr geht und nach drei Poles und vier Podestplätzen endlich seinen ersten Sieg einfahren möchte.

"Ich fühle mich wirklich als Teil der Familie", sagt Vermeulen über seine Truppe. "Wir haben über den Winter eng zusammengearbeitet und die letzten Jahre Revue passieren lassen, unsere Schwächen und Stärken analysiert. Jetzt sind wir bereit, gemeinsam in eine neue Saison zu starten."

Technikchef über Ferrari-Evo-Paket: "Viel Arbeit vor uns"

Dabei verspricht sich das Team auch durch das Evo-Paket des Ferrari 296 GT3, das 2026 erstmals zum Einsatz kommt, eine bessere Ausgangslage. "Mit der neuen Evo-Version bringt Ferrari einen komplett überarbeiteten GT3-Wagen an den Start", verweist Technikchef Jürg Flach auf Verbesserungen bei aerodynamischer Effizienz und Kühlung, eine weiterentwickelte Getriebeabstimmung, mehr Flexibilität beim Set-up und eine bessere Haltbarkeit.

"Das Testprogramm läuft gut, auch wenn noch viel Arbeit vor uns liegt, um das volle Potenzial des Autos zu entdecken", beschreibt Flach, der Formel-1-Erfahrung vom Sauber-Team hat, den Stand der Dinge. "Wir sind gut vorbereitet und können es kaum erwarten, unser neues Fahrzeug unter Rennbedingungen einzusetzen."