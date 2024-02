Formel-1-Liveticker: Alpine-Investoren gewinnen den Super Bowl

Erster Sieger Alonso?

32 Grand-Prix-Siege stehen auf der Habenseite von Fernando Alonso. Vergangenes Jahr stand er acht Mal auf dem Podest, aber es hat noch nicht für den 33. Sieg in der Formel 1 gereicht.



Kann er das 2024 nachholen? Er ist verhalten optimistisch, aber für eine genaue Zielsetzung ist es ihm noch zu früh:



"Es ist schwierig, sich ein klares Ziel zu setzen. Ich würde gerne regelmäßig in die Punkte fahren. Ich würde auch gerne regelmäßig um Podiumsplätze kämpfen. Die acht Podiumsplätze im letzten Jahr, hoffentlich auch in diesem Jahr, oder zumindest so viele. Ich würde gerne den ersten Sieg für dieses Team holen, den ersten Sieg für Aston Martin, den ersten Sieg in grüner Farbe, hinter dem Steuer sitzen."



"Es wäre ein Privileg, in die Geschichte dieser Marke einzugehen, aber das ist momentan schwer zu sagen", sagte Alonso in seiner Medienrunde zum Launch des AMR24.