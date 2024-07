Formel-1-Liveticker: Braucht McLaren klare Regeln?

Russell: Haben Ferrari überholt

Der Mercedes-Pilot ist optimistisch, dass sein Rennstall aktuell die dritte Kraft in der Formel 1 ist. Er betont: "Ich denke, wir sind zweifellos vor Ferrari." Und auch Red Bull sei nicht meilenweit weg.



"In diesen fünf [vergangenen] Rennen waren wir in zwei Fällen eindeutig die Schnellsten, in den anderen drei Fällen waren wir die Zweit- oder Drittschnellsten", betont Russell optimistisch.



"Ich würde sagen, dass dies als Team wahrscheinlich unser am wenigsten konkurrenzfähiges Rennwochenende [der vergangenen Wochen] war, und Lewis stand trotzdem auf dem Podium", erinnert der Brite.



"Für uns als Team sind es jetzt fünf Podiumsplätze in Folge. Wir nehmen also das Positive daraus mit", betont er. Wir sind schon gespannt, wie das Kräfteverhältnis am Wochenende in Belgien aussieht.