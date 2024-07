Formel-1-Liveticker: Renault denkt über Ende des Standorts Viry-Chatillon nach!

Die nächste verpasste Chance

Der Frust bei Alpine wächst und wächst. Ein verkorkstes Wochenende für das Team aus Enstone mit dem erneuten Ausscheiden von Pierre Gasly und einem enttäuschenden 18. Platz von Esteban Ocon.



Keine Punkte, aber dafür viele Fragezeichen und weiterhin eine schwierige Phase bestimmten das Feedback der beiden Fahrer in den Medienrunden nach dem Rennen.



"Es gibt einfach zu viele Probleme, und ich weiß, dass das Team viel besser ist als das, also müssen wir es gemeinsam viel besser machen und aufhören, Wochenende für Wochenende verpasste Chancen zuzulassen", sagte zum Beispiel Pierre Gasly gegenüber Formula1.com.



Esteban Ocon war in seinem Fazit noch ein bisschen härter, insbesondere, wie sich das Auto am Rennsonntag angefühlt hat, aber auch in Bezug auf das ganze Wochenende:



"Schlecht. Ein enttäuschendes Wochenende aus operativer Sicht, ein enttäuschendes Wochenende aus Sicht der Leistung des Autos, ein enttäuschendes Wochenende aus Sicht der Zuverlässigkeit - ich schätze, deshalb ist Pierre ausgefallen", so der Franzose, der sich am Ende einen anderen Umgang mit dem Rennen gewünscht hätte:



"Wir hätten das Auto einfach am Ende des Rennens schonen sollen, da gab es für uns nichts mehr zu holen. Wir waren nicht schnell, wir haben nicht die ideale Strategie gewählt."



Nächster Versuch für beide dann in Spa, endlich wieder aus dem Loch rauszukommen, in dem sie gerade stecken.