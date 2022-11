Formel-1-Liveticker: Experten rechnen mit Schumacher-Aus bei Haas

McCullough: Budgetobergrenze macht Aufholen schwierig

Aston Martin hat sich im Verlauf der Saison 2022 nach vorne gekämpft. Laut Performance-Direktor Tom McCullough ist es allerdings alles andere als leicht, in der Formel-1-Hackordnung größere Sprünge nach vorne zu machen.



"Wir haben in diesem Jahr versucht, so aggressiv wie möglich zu sein. Aber mit dem Kostendeckel und den verfügbaren Ressourcen war das schwierig", erklärt er. So habe man zum Beispiel den Frontflügel kaum weiterentwickeln können.



"Es gibt so viel, was wir hätten tun können. Aber wir konnten es uns innerhalb des Kostendeckels nicht leisten - besonders nach den signifikanten Veränderungen, die wir für Barcelona am Auto vorgenommen haben", erinnert er.



Er erklärt: "Für 2023 müssen wir all unsere Ideen und das Gelernte aus diesem Jahr zusammennehmen, um ein signifikant besseres Auto abzuliefern." Wir sind gespannt.