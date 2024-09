Formel-1-Liveticker: Hätte Ricciardo Red Bull nie verlassen sollen?

Flexi-Wings: Illegal, kontrovers, ganz normal?

Der McLaren-Heckflügel ist ein großes Gesprächsthema in der Schlussphase der Formel-1-Saison 2024. Seitdem Aufnahmen aus Baku ein "Mini-DRS" offenbart haben, rätselt das Fahrerlager, was genau es damit auf sich hat.



Nur die McLaren-Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri ficht die Diskussion darüber nicht an. "Alles ist getestet worden, alles ist legal. Wir tun, was wir können. Darum geht es ja in der Formel 1: Du nutzt alles aus, was die Regeln hergeben", so Norris.



"Deshalb bin ich stolz auf das, was das Team tut. Es geht ans Limit, und so muss das auch sein, wenn du an der Spitze kämpfen willst - gegen Leute, die ebenfalls dafür bekannt sind, alles Mögliche auszunutzen", erinnert er.



Weitere Stimmen zu dem ganzen Thema findet ihr hier!