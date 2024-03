Formel-1-Liveticker: Helmut Marko nimmt Daniel Ricciardo in die Pflicht

Was war in der letzten Runde bei Russell los?

Der Brite meldete am Samstag in der letzten Rennrunde, dass er einen Reifenschaden habe. Doch war das wirklich so? Andrew Shovlin von Mercedes erklärt, dass wohl keine ernsthafte Gefahr bestand, das Rennen nicht beenden zu können.



Er erklärt: "Was er spürte, war eine plötzlich auftretende Vibration. Er hatte die Befürchtung, dass es sich um einen Reifen handelt, der Luft verliert und kurz vor dem Ausfall steht."



An den Daten habe man aber gesehen, "dass der Reifen in dieser Hinsicht in Ordnung war." An der Boxenmauer könne man nämlich einen Reifenschaden "normalerweise erkennen, bevor der Fahrer es überhaupt sieht."



"Als wir das Auto zurückbekamen, haben wir alles überprüft. Das sieht alles gut aus", berichtet Shovlin. Die Vibrationen hätten also wohl einen anderen Grund gehabt. Man warte aber noch ab, was die Untersuchung der Reifen durch Pirelli ergebe.