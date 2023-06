Formel-1-Liveticker: Heute testet Mick Schumacher im Mercedes!

Ralf Schumacher: Ferrari bleibt "Sorgenkind"

Der Boxenfunk von Charles Leclerc und Carlos Sainz, die im Rennen in Barcelona beide nicht bekommen haben, was sie wollten, ist auf Social Media weiterhin ein heißes Thema. Wir haben das, was schiefgelaufen ist, schon am Montag in einer ausführlichen Story aufgearbeitet. Und ich habe darüber in der Formel-1-Analyse bei Sky gesprochen, die ihr zum Beispiel auf YouTube sehen könnt.



In seiner 'Sky'-Kolumne hat auch Ralf Schumacher diese Woche über Ferrari geschrieben. Das Team sei derzeit ein "Sorgenkind", findet er: "Teamchef Fred Vasseur schien mir ratlos zu sein. Als ich ihn gefragt habe, wie lange es noch dauern wird, bis Ferrari den Anschluss an die Spitze schafft, war seine Antwort: 'Wir müssen erst das Problem identifizieren, dann können wir sagen, wie lange es noch dauert." Sie wissen gar nicht so richtig, woran es liegt, haben seit einem Jahr das Problem, dass der Reifen zu schnell abbaut und waren in Barcelona bis auf das Qualifying einfach auch zu langsam."



"Ferrari hat noch einen steinigen Weg vor sich. Vasseur ist erst seit wenigen Monaten im Amt, das braucht einfach seine Zeit und die muss man ihm auch geben. Er ist gerade dabei, einige neue Leute ins Team zu holen. Bis die dann alle anfangen zu arbeiten und diese Arbeit Früchte trägt, kann es noch dauern. Gut möglich, dass Ferrari daher diese Saison und auch noch den Beginn des kommenden Jahres abhaken kann."