Formel-1-Liveticker: Ist die "neue" Formel 1 zu gefährlich?
Wie Mercedes alle Gegner deklassiert
Wir haben eben schon über den aktuellen Vorsprung von Mercedes gesprochen. Aber warum waren die Silberpfeile in Melbourne so stark? Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der hocheffizienten Energiebereitstellung.
Das zeigte bereits die Datenanalyse vom Samstag. Im direkten Vergleich zwischen Russells Pole-Runde und der schnellsten McLaren-Runde von Oscar Piastri belegen die GPS-Daten: Der Mercedes war in fast jeder Kurve schneller.
Die Noten sind da!
Auch in diesem Jahr gibt es natürlich wieder unsere beliebte Notenvergabe. Hier könnt ihr euch anschauen, wie unser Experte Marc Surer und wir als Redaktion die Fahrer in Melbourne bewertet haben:Fotostrecke: Melbourne: Die Fahrernoten von Marc Surer und der Redaktion
Hamilton: Können die Lücke schließen
Obwohl Ferrari laut Vasseur rund eine halbe Sekunde fehlt, betont Lewis Hamilton bei Sky optimistisch: "Ich glaube fest daran, dass wir diese Lücke schließen können." Allerdings werde es "nicht leicht" werden.
"Es ist noch viel Arbeit nötig, um diese Lücke zu schließen, denn sie ist ziemlich groß, insbesondere auf einer einzigen Runde", weiß Hamilton, der Melbourne laut eigener Aussage aber trotzdem mit einem positiven Gefühl verlässt.
"Wir haben noch viel Arbeit vor uns, um Mercedes einzuholen. Aber es ist nicht unmöglich", betont er und erklärt: "Natürlich sind wir nicht so schnell wie Mercedes. Wir haben noch einiges zu tun, aber wir sind mitten im Kampf."
Vasseur: Mercedes eine halbe Sekunde vorne
In der Anfangsphase konnte Ferrari gestern mit Mercedes mithalten, doch Frederic Vasseur betont gegenüber Sky: "Ich denke, Mercedes war das ganze Wochenende über stärker als wir."
"Für uns war es jedoch ein guter Ausgangspunkt. Wir wissen, wo wir stehen, und wir haben noch viel Arbeit vor uns, viele Verbesserungen, die wir vor dem nächsten Rennen vornehmen müssen", so der Teamchef.
"Wir müssen in China die kleinen Fehler korrigieren, die wir gemacht haben, aber insgesamt denke ich, dass der Rückstand auf Mercedes etwa eine halbe Sekunde beträgt", verrät Vasseur.
"Ich weiß nicht, ob es etwas mehr oder etwas weniger ist", sagt er, aber es bewege sich "ungefähr" in diesem Bereich. "Wir haben noch viel zu verbessern, aber das Ergebnis ist ordentlich und ein guter Start in die Saison", betont er.
Lawson genervt von Perez
Gestern gab es auf der Strecke ein kleines Duell zwischen Liam Lawson und Sergio Perez. Der Racing-Bulls-Pilot ist der Meinung, dass der Mexikaner dabei etwas zu hart gefahren ist.
"Er kämpft gegen mich, als ginge es um die Weltmeisterschaft, dabei sind wir nur auf Platz 16", ärgert sich Lawson und sagt über Perez: "Zwei Jahre später hat er es immer noch nicht überwunden."
Gemeint ist das Ende des Jahres 2024, als Lawson Perez das Cockpit bei Red Bull wegnahm. Doch ist Perez deshalb wirklich noch sauer? Der Cadillac-Pilot selbst sieht die Situation ganz anders.
"Für mich war es einfach nur Racing, und es hat Spaß gemacht, und das war's auch schon. Ich war in einem viel langsameren Auto unterwegs, daher finde ich es völlig in Ordnung", so Perez.
Die Rennleitung sprach ebenfalls keine Strafe aus.
Alonso: Neue Teile nicht vor Japan
Aston Martin muss auch in China weiterhin auf Sparflamme fahren. Fernando Alonso erklärt gegenüber ESPN, dass Honda "keine Zeit" habe, bis zum kommenden Rennen neue Batterien zu liefern.
"Deshalb mussten wir hier [in Melbourne] äußerst vorsichtig sein, denn was wir hier haben, werden wir auch in China haben", so Alonso. In Japan werde es dann "hoffentlich" mehr Ersatzteile geben.
"Ich denke, dass weitere Batterien für Japan eintreffen werden, und dann können wir das Auto etwas stärker pushen, da wir wissen, dass wir es reparieren können", so der zweimalige Weltmeister.
"In China müssen wir am Wochenende jedoch wieder äußerst vorsichtig sein", betont er.
Verstappen fährt 24h Nürburgring
Und gleich noch einmal der Niederländer: Mercedes-AMG hat hat sein Aufgebot für die Nordschleifen-Saison 2026 bekannt gegeben und dabei die Katze aus dem Sack gelassen: Verstappen wird 2026 beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring antreten.
"Der Nürburgring ist ein besonderer Ort. Es gibt keine andere Rennstrecke, die ihm gleicht. Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring steht schon seit langem auf meiner Wunschliste, daher bin ich sehr begeistert, dass wir es jetzt verwirklichen können", erklärt Verstappen.
Alle Hintergründe könnt ihr hier nachlesen.
Mekies: Verstappen lässt nicht nach
Obwohl Max Verstappen die neuen Regeln nicht mag, betont Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies, dass der viermalige Weltmeister hinter den Kulissen weiterhin Vollgas gibt und so hart wie zuvor arbeitet.
"Was die Beziehung zum Team angeht, gibt es absolut keinen Unterschied zum letzten Jahr, was seine Detailgenauigkeit und seine präzisen Rückmeldungen zu jedem einzelnen Aspekt angeht", so der Teamchef.
"Er ist also in der Lage, seine persönlichen Vorlieben beiseite zu lassen, wenn er mit uns im Debriefing ist und wir gemeinsam Performance suchen", betont Mekies.
Das zeigte ja auch das gestrige Rennen, als Verstappen von P20 noch bis auf P6 nach vorne kam.
Verstappen: Dann spiele ich Mario Kart
Auch Max Verstappen mag die neuen Regeln nach dem ersten Rennen weiterhin nicht. "Wenn es einem gefällt, dann ist das okay. Aber das mache ich zuhause, wenn ich Mario Kart spiele", sagt er über manche Dinge auf der Strecke.
So gab es gestern zwar viele Überholmanöver, allerdings waren viele davon Verstappen und auch weiteren Beobachtern zu künstlich. "Ich persönlich mag es nicht", stellt der viermalige Weltmeister auf jeden Fall klar.
Er sei weiterhin der Meinung, dass der aktuelle Zustand nicht angemessen für die Formel 1 sei.
Schnellste Runde
Einen Bonuspunkt gibt es dafür auch in diesem Jahr nicht, aber Max Verstappen hat gestern die schnellste Runde gesetzt. Die könnt ihr euch unten noch einmal im Video ansehen.
Für Verstappen war es bereits die 37. schnellste Runde in seiner Karriere. Damit liegt er in der ewigen Bestenliste nur noch eine schnellste Runde hinter Sebastian Vettel (38).
Schon in China am Wochenende könnte er also auf den geteilten fünften Platz klettern.
Ist die "neue" Formel 1 zu gefährlich?
Zumindest gibt es nach dem Melbourne-Rennen mehrere Fahrer, die vor schweren Unfällen in Zukunft warnen. In Australien hatte man bereits Glück, dass es nicht zu einem heftigen Crash zwischen Franco Colapinto und Liam Lawson beim Start kam.
"Die größte Sorge für mich beim Rennen ist die erste Runde. Mit SLM [Straight-Line-Mode] fühlte es sich wirklich unsicher an, als alle auf der Gegengeraden waren", betont Carlos Sainz.
Beim SLM klappen Front- und Heckflügel, weshalb das Auto deutlich an Abtrieb verliert. Das macht es dementsprechend schwieriger, den Boliden zu kontrollieren - was in der chaotischen Anfangsphase laut Sainz schnell gefährlich werden kann.
"Runde 1 und Überholen scheint im Moment mit dem SLM nicht besonders sicher zu sein", warnt Sainz daher und betont: "Meiner Meinung nach sollten wir für Rennen keine aktive Aerodynamik benötigen."
Die Lösung sei lediglich ein "Pflaster", weil der Motor zu schwach sei - und das womöglich auf Kosten der Sicherheit.
Gelungener Auftakt?
Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Das erste Rennen der neuen Formel-1-Ära liegt hinter uns und wir hatten jetzt alle eine Nacht, um den Saisonauftakt in Australien zu verarbeiten.
Die Meinungen zur "neuen" Formel 1 gehen stark auseinander, und hier im Ticker wollen wir uns heute unter anderem noch einmal etwas genauer anschauen, was Fahrer und Co. nach dem ersten Grand Prix über das neue Reglement sagen.
Ruben Zimmermann begleitet euch an dieser Stelle durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden könnt ihr unser Kontaktformular verwenden. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, X, Instagram und YouTube.
Hier gibt es unseren gestrigen Liveticker noch einmal zum Nachlesen.
Von: Ruben Zimmermann