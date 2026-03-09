Formel-1-Liveticker: Ist die "neue" Formel 1 zu gefährlich?

Ist die "neue" Formel 1 zu gefährlich?

Zumindest gibt es nach dem Melbourne-Rennen mehrere Fahrer, die vor schweren Unfällen in Zukunft warnen. In Australien hatte man bereits Glück, dass es nicht zu einem heftigen Crash zwischen Franco Colapinto und Liam Lawson beim Start kam.



"Die größte Sorge für mich beim Rennen ist die erste Runde. Mit SLM [Straight-Line-Mode] fühlte es sich wirklich unsicher an, als alle auf der Gegengeraden waren", betont Carlos Sainz.



Beim SLM klappen Front- und Heckflügel, weshalb das Auto deutlich an Abtrieb verliert. Das macht es dementsprechend schwieriger, den Boliden zu kontrollieren - was in der chaotischen Anfangsphase laut Sainz schnell gefährlich werden kann.



"Runde 1 und Überholen scheint im Moment mit dem SLM nicht besonders sicher zu sein", warnt Sainz daher und betont: "Meiner Meinung nach sollten wir für Rennen keine aktive Aerodynamik benötigen."



Die Lösung sei lediglich ein "Pflaster", weil der Motor zu schwach sei - und das womöglich auf Kosten der Sicherheit.