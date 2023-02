Formel-1-Liveticker: Kein Platz für Binotto bei Red Bull

Die Sache mit den Motoren ...

Also noch einmal zusammengefasst: Red Bull fährt aktuell mit RBPT-Motoren, das steht für Red Bull Powertrains. In Wahrheit sind das aber die alten Honda-Motoren, mit denen Red Bull gar nichts zu tun hat.



Red Bull Powertrains arbeitet nämlich schon an den Motoren für 2026, die komplett neu sein werden und dann Red-Bull-Ford heißen werden. Dabei ist aktuell aber noch gar nicht klar, wie viel Ford wirklich besteuern wird.



Kompliziert? Ein Blick in unsere Fotostrecke zeigt, dass es noch viel schlimmer geht!

Foto: Motorsport Images

