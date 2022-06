Formel-1-Liveticker: "Mechanismen" in Ricciardos McLaren-Vertrag

Chance für O'Ward?

Als möglicher Kandidat aus der IndyCar-Serie wird immer wieder Patricio O'Ward genannt, der am Sonntag beim Indy500 Zweiter wurde. Der Mexikaner soll in diesem Jahr zumindest zu Test- oder Trainingszwecken im Auto sitzen - etwa bei den Testfahrten in Abu Dhabi oder vielleicht einem Freien Training.



"Der IndyCar-Zeitplan ist ziemlich voll", sagt Brown, "aber man darf nicht überrascht sein, sollte man ihn am Ende des Jahres in einem unserer Autos sehen."



Jedes Team muss in diesem Jahr zwei Freie Trainings für Rookies opfern. Das hat McLaren noch nicht getan. Wie die Situation dort aussieht, kannst du in unserer Übersicht der Freitagsfahrer auf de.motorsport.com sehen.