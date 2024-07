Budapest-Donnerstag in der Analyse: "Wichtiges Wochenende" für Red Bull

Sargeant: Man sieht immer nur das Negative

Logan Sargeant hatte bei seiner heutigen Medienrunde nicht die beste Laune. Oder wie es ein Kollege formuliert hat: Bei seinen Aussagen merkt man, dass er weiß, dass seine Zeit in der Formel 1 bald abgelaufen ist.



Auf die Frage, wie sich seine Wahrnehmung der Königsklasse seit seinem Debüt verändert habe, antwortet er: "Mir wurde schnell klar, dass niemand weiß, was wirklich in einem Team vor sich geht, außer den Menschen, die darin arbeiten."



"Das Leben ist nicht immer fair, aber es ist, wie es ist", zuckt er die Schultern und erklärt, er habe häufig das Gefühl, dass alles, was er mache, in der Öffentlichkeit immer nur negativ gesehen werde.



"Ich glaube, dass ich, egal wie ich fahre, ob gut oder schlecht, so oder so kritisiert werde. Ich bin also an einem Punkt angelangt, an dem es mir wirklich egal ist, was die Leute denken", zuckt er die Schultern.



"Selbst wenn ich etwas gut mache, ist es immer noch negativ", erklärt er. Klingt irgendwie alles ziemlich desillusioniert ...