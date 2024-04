China-Freitag in der Analyse: Letzte Norris-Runde war "alles oder nichts"

Sainz: P5 am Ende noch Schadensbegrenzung

Der Spanier hat nach dem heutigen Tag gemischte Gefühle und erklärt: "Mit dem Intermediate-Reifen haben wir [in SQ3] an der Boxenausfahrt lange gewartet. Er wurde kalt, und dann hatten Charles und ich in der Outlap große Mühe, den Reifen aufzuwärmen."



"Wir haben sehr unter den Temperaturen gelitten", betont er, nachdem es zuvor in SQ1 und SQ2 noch ganz gut gelaufen war. Wenn man bedenke, dass Leclerc in SQ3 sogar einen Crash hatte, sei sein Tag mit P5 also noch ganz gut gelaufen, so Sainz.



Am Ende sei es nämlich "fast unmöglich" gewesen, auf der Strecke zu bleiben. Nach dem Sprint will er das Auto nun noch einmal umbauen. "Ich habe ein paar Ideen, um das Auto für das Qualifying zu verbessern. Im Sprint müssen wir mit dem, was wir haben, überleben", so Sainz.