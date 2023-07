Formel-1-Liveticker: Trockener Trainingstag für wichtige Daten

Entscheidung in einer Woche?

Wie geht es mit dem Projekt von General Motors und Andretti Global in Bezug auf den Einstieg in die Formel 1 mit der Marke Cadillac weiter? Das fragen sich viele Fans, aber auch die beteiligten Parteien selbst.



Dr. Eric Warren ist bei GM Verantwortlich für die Wettbewerbsprojekte des Autoherstellers und hat in Aussicht gestellt, dass es zum 15. Juli, also spätestens morgen in einer Woche, eine erste Entscheidung geben könnte, das sagte er "NBC Sports" in einem Interview.



"Wir haben einige Gespräche mit der Formel-1-Gruppe geführt", sagte Warren. "Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es ein formaler Prozess, also müssen wir ihm Zeit geben, seinen Lauf zu nehmen."



Worum gehts genau? Im Januar hat Andretti bekanntgegeben, dass man gemeinsam mit Cadillac, also GM, ein Formel-1-Projekt starten will. Andretti Cadillac soll der Teamname sein und 2025 möchte man in die Formel 1 einsteigen, so Warren, "für diejenigen, die die Bewerbung gelesen haben, war es wahrscheinlich überraschend, wie stark GM wirklich involviert ist und wo wir die Fahrzeugdynamik aufteilen und wie wir es heute machen, im Gegensatz dazu, wie wir es machen werden, wenn das Team sich weiterentwickelt."



Wie ist die Aufteilung denn genau? Wie geht es mit dem Projekt von General Motors und Andretti Global in Bezug auf den Einstieg in die Formel 1 mit der Marke Cadillac weiter? Das fragen sich viele Fans, aber auch die beteiligten Parteien selbst.



Dr. Eric Warren ist bei GM Verantwortlich für die Wettbewerbsprojekte des Autoherstellers und hat in Aussicht gestellt, dass es zum 15. Juli, also spätestens morgen in einer Woche, eine erste Entscheidung geben könnte, das sagte er "NBC Sports" in einem Interview.



"Wir haben einige Gespräche mit der Formel-1-Gruppe geführt", sagte Warren. "Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es ein formaler Prozess, also müssen wir ihm Zeit geben, seinen Lauf zu nehmen."



Worum gehts genau? Im Januar hat Andretti bekanntgegeben, dass man gemeinsam mit Cadillac, also GM, ein Formel-1-Projekt starten will. Andretti Cadillac soll der Teamname sein und 2025 möchte man in die Formel 1 einsteigen, so Warren, "für diejenigen, die die Bewerbung gelesen haben, war es wahrscheinlich überraschend, wie stark GM wirklich involviert ist und wo wir die Fahrzeugdynamik aufteilen und wie wir es heute machen, im Gegensatz dazu, wie wir es machen werden, wenn das Team sich weiterentwickelt."



Wie ist die Aufteilung denn genau? Das Charlotte Technical Center würde technische Unterstützung und Simulatoren für die Formel 1 bereitstellen, die Arbeit mit NASCAR- und IndyCar-Teams sind sie dort schon gewohnt. GM würde Andretti auch in den Bereichen Aerodynamik, Fahrwerk und Verbrennung unterstützen.



Toto Wolff, Teamchef von Mercedes, wünscht sich ja neue Teilnehmer mit einem echten Mehrwert in der Formel 1, diesen will GM bieten, so Warren weiter: "Unser gesamtes Unternehmen ist, seit ich das erste Mal an der Vorstandssitzung teilgenommen habe, als das Thema aufkam, wirklich in der gesamten Führungsriege engagiert. Ich bin sicher, dass jeder Hersteller in der Formel 1 das angesichts der Größe der Aufgabe haben muss. Aber es ist wirklich beeindruckend, wie sehr General Motors den Rennsport lebt. Das ist ein Teil des Erfolgs und der DNA. Das wird für die Formel 1 von großem Wert sein."



Wir dürfen gespannt sein, was die FIA entscheidet, ob man die Bewerbung von General Motors und Andretti Global in den nächsten Schritten zulässt. Wenn es stimmt, was Warren sagt, dann dürfte es in der nächsten Woche soweit sein, dass wir was erfahren.