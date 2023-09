Formel-1-Liveticker: Der Mediendonnerstag in Suzuka

Rückkehr der "Super-Bullen"?

Lewis Hamilton, um ihn nochmal zu Wort kommen zu lassen, ist sich sicher, dass Red Bull in Suzuka der Konkurrenz wieder um die Ohren fahren wird.



"Das Auto sollte in Suzuka phänomenal stark sein", so der siebenfache Weltmeister in der Pressekonferenz, aber er sagt auch, "wenn Red Bull [in Japan] nicht wie früher 30 Sekunden voraus ist, dann ist was los."



