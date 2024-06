Formel-1-Liveticker: Wer folgt bei Alpine auf Esteban Ocon?

Alles für die Sommerfigur

Williams ist durch das Gewichtsproblem zu Saisonbeginn etwas ins Hintertreffen geraten. Auch wenn es Alexander Albon in Monaco in die Punkte geschafft hat, weil es laut ihm "die Strecke mit den geringsten Gewichtsnachteilen in diesem Jahr" neben Monza war, hat Dave Robson, verantwortlich für die Autoperformance, deutlichere Worte gefunden:



"Wo wir jetzt sind, ist es ziemlich schwierig“, sagte er. "Es ist eine Schande, dass wir nicht in der Lage waren, die Updates früher zu bringen, auf die Pace und die grundlegenden Qualitäten des Autos zu Beginn der Saison zu bauen. Ich denke, dass wir jetzt wahrscheinlich die meiste Zeit mit Sauber kämpfen. Das Auto wird im Laufe der Saison leichter werden, und es gibt einige mechanische und aerodynamische Updates, die kommen werden."



"Das Ziel ist es, den Anschluss an Alpine und Haas zu halten", so Robson zu den Perspektiven von Williams, die noch einiges an Zeit in Anspruch nehmen werden, aber man will weiter an der Sommerfigur arbeiten.