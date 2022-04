Formel-1-Liveticker: Wolff & Wittich: "Wenn das der größte Fehltritt bleibt ..."

Silverstone wird Finale von "Formel 1 in der Schule"

Das Finale des internationalen Technologie-Wettbewerbs "Formel 1 in der Schule" findet in diesem Jahr in Silverstone statt, und zwar vom 9. bis 15. Juli.



Bei der 17. Ausgabe des Wettbewerbs werden herausragende MINT-Leistungen gewürdigt. Mehr als 40 Schülerteams aus der ganzen Welt treten an, um den Titel zu erringen. Trophäen in verschiedenen Kategorien, die von den Formel-1-Teams unterstützt werden, werden an Teams verliehen, die herausragende MINT-Leistungen in Disziplinen wie Projektmanagement, Technik, Nachhaltigkeit, Sponsoring und Marketing vorweisen können.



"Es ist passend, dass wir in Silverstone zu Gast sein werden, wo viele unserer Studenten die Formel 1 in Aktion gesehen haben und viele unserer ehemaligen Studenten jetzt bei Rennteams beschäftigt sind, die regelmäßig auf der Rennstrecke antreten. Ich freue mich darauf, im Juli alle unsere 2022-Teams zu treffen", sagt Andrew Denford, Gründer und Vorsitzender des Wettbewerbs.