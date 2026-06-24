Audi-Überraschung: Erstes ADUO-Update bereits in Barcelona eingeführt

Audi hat vorgelegt und selbst Brancheninsider überrascht. Die FIA teilte den Formel-1-Teams die Ergebnisse der ADUO-Bewertungen am Ende der ersten Messperiode (also vom Großen Preis von Australien bis Kanada) während des Wochenendes in Monaco mit.

Niemand hatte erwartet, dass unter den Motorenherstellern, die von ADUO profitieren, bereits jemand bereit war, schon am folgenden Formel-1-Wochenende in Barcelona eine aktualisierte Version seines Powerunit einzusetzen.

Aus diesem Grund blieb die obligatorische FIA-Mitteilung vom Freitag, in der die Fahrzeuge mit neuen Motorenkomponenten aufgeführt werden, nahezu unbeachtet.

Neben Max Verstappen - der nach einem Defekt in der Startaufstellung von Monaco den Antrieb wechseln musste - gingen auch die Audis von Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto mit einem neuen Verbrennungsmotor und einem neuen Turbolader auf die Strecke.

Fast zwei Wochen später erfuhr die italienische Edition von Motorsport.com, dass die in Barcelona eingesetzten Audi-Aggregate einige, wenn auch keine grundlegenden, Änderungen enthielten, die vor allem auf eine bessere Fahrbarkeit abzielten.

Es handelt sich um den ersten Fall überhaupt, in dem eine aktualisierte Powerunit unter Nutzung der Möglichkeiten des neuen ADUO-Reglements eingesetzt wurde.

Die Geschwindigkeit, mit der Audi auf die in Monte Carlo erhaltene FIA-Mitteilung reagierte, überraschte die Fachwelt und bestätigt, dass die Arbeit zwischen Ingolstadt und Hinwil bereits seit einiger Zeit lief.

Die Motoren waren faktisch schon fertig und warteten nur noch auf die Freigabe des Weltverbands, bevor sie direkt ins Fahrerlager von Barcelona gebracht wurden.

Der in Spanien gesehene Eingriff stellt nur den ersten Schritt eines Entwicklungsprogramms dar, das im Laufe der Saison fortgesetzt werden soll, denn Audi verfügt noch über weitere Updates für die Powerunit.

Die von Red Bull Powertrains - als Motorenhersteller mit dem leistungsstärksten Verbrennungsmotor bezeichnet - geäußerten Zweifel veranlassten den Weltverband zwar dazu, den ADUO-Bewertungsprozess zu überprüfen.

Die von der FIA übermittelte Rangliste wurde jedoch nicht ausgesetzt und bleibt bis auf Weiteres gültig, vorbehaltlich möglicher neuer Mitteilungen.