Bottas und Perez "eingerostet": Andretti ordnet Cadillacs schwierigen Start ein

Cadillac-Berater Mario Andretti hat nach den bisherigen zwei Rennwochenenden in der Formel-1-Saison 2026 ein persönliches Fazit zum Abschneiden von Valtteri Bottas und Sergio Perez gezogen. Er sagte im Podcast Drive to Wynn: "Ich glaube, beide sind einfach ein kleines bisschen eingerostet."

Das ist aus seiner Sicht jedoch nicht verwunderlich. "Beide waren mindestens eine Saison lang nicht mehr im Cockpit", erklärte Andretti. "Mit dem neuen Paket und allem, was dazugehört, gehen sie sehr vorsichtig vor - um einfach ihren Teil beizutragen und nichts zurückzuwerfen, indem sie vielleicht zusätzliche Arbeit verursachen, die man nicht braucht."

Der entscheidende Grund für die bisherige Cadillac-Form in der Formel 1 ist laut Andretti aber vor allem die Technik: "Uns fehlt Abtrieb. Das zeigen die ersten Rückmeldungen ganz klar. Es mangelt vor allem an Stabilität an der Hinterachse", so der Weltmeister von 1978.

Außer Ferrari und Mercedes versteht niemand den Antrieb

"Der andere Punkt ist, wirklich vollständig zu verstehen, wie man die Vorteile des neuen Antriebs bei der Leistungsabgabe optimal nutzen kann. Aber das ist nicht nur unser Problem. Abgesehen von Mercedes und Ferrari scheint im Grunde jeder noch intensiv danach zu suchen, wie sich das eigene Paket wirklich maximieren lässt."

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Deshalb erwartet Andretti einen "interessanten Saisonverlauf", weil sich erst nach und nach zeigen werde, "wer all das am besten in den Griff bekommt".

Wie groß die fahrerische Herausforderung wirklich ist

Doch auch die fahrerische Herausforderung sei nicht zu unterschätzen: "Um wirklich alles aus dem Chassis herauszuholen, muss man auf einmal neu lernen, wie man mit dem Gaspedal umgeht, wie man überhaupt alles einsetzt", sagte Andretti.

"Im Moment beneide ich die Fahrer deshalb überhaupt nicht. Ich bin fast froh, dass ich nur noch von der Seitenlinie aus zuschaue."

Ein bisschen fährt Andretti jedoch trotzdem mit - in jeder Runde: Das erste Formel-1-Auto von Cadillac ist nach der US-amerikanischen Rennlegende benannt und heißt MAC-26.