Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

DTM 2026: Übersicht des Starterfelds mit Fahrern und Teams

DTM
DTM 2026: Übersicht des Starterfelds mit Fahrern und Teams

Offiziell: Timo Glock & Ben Dörr starten in der DTM 2026 wieder im Dörr-McLaren

DTM
Offiziell: Timo Glock & Ben Dörr starten in der DTM 2026 wieder im Dörr-McLaren

IMSA-Premieren-Sieg: Der "Grello" erobert Sebring

IMSA
12h Sebring
IMSA-Premieren-Sieg: Der "Grello" erobert Sebring

Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: MSEG (ehemalige Dorna)

MotoGP
Goiania
Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: MSEG (ehemalige Dorna)

Bottas und Perez "eingerostet": Andretti ordnet Cadillacs schwierigen Start ein

Formel 1
Bottas und Perez "eingerostet": Andretti ordnet Cadillacs schwierigen Start ein

Andrea Kimi Antonelli im GT-Auto: "Würde gerne mit Max ein Rennen bestreiten"

Formel 1
Andrea Kimi Antonelli im GT-Auto: "Würde gerne mit Max ein Rennen bestreiten"

Kaputter Asphalt, Steinschläge, "wie Motocross": MotoGP-Fahrer mit Klartext

MotoGP
Goiania
Kaputter Asphalt, Steinschläge, "wie Motocross": MotoGP-Fahrer mit Klartext

MotoGP-Liveticker Brasilien: Aprilia feiert Doppelsieg, Marquez verpasst Podest

MotoGP
Goiania
MotoGP-Liveticker Brasilien: Aprilia feiert Doppelsieg, Marquez verpasst Podest
Formel 1

Bottas und Perez "eingerostet": Andretti ordnet Cadillacs schwierigen Start ein

Mario Andretti analysiert Cadillacs schwierigen Start in die Formel-1-Saison 2026 und erklärt, warum Bottas und Perez noch mit angezogener Handbremse fahren

Stefan Ehlen Lydia Mee
Veröffentlicht:
Bottas und Perez "eingerostet": Andretti ordnet Cadillacs schwierigen Start ein

Sergio Perez und Valtteri Bottas, die beiden Cadillac-Fahrer 2026

Foto: LAT Images

Cadillac-Berater Mario Andretti hat nach den bisherigen zwei Rennwochenenden in der Formel-1-Saison 2026 ein persönliches Fazit zum Abschneiden von Valtteri Bottas und Sergio Perez gezogen. Er sagte im Podcast Drive to Wynn: "Ich glaube, beide sind einfach ein kleines bisschen eingerostet."

Das ist aus seiner Sicht jedoch nicht verwunderlich. "Beide waren mindestens eine Saison lang nicht mehr im Cockpit", erklärte Andretti. "Mit dem neuen Paket und allem, was dazugehört, gehen sie sehr vorsichtig vor - um einfach ihren Teil beizutragen und nichts zurückzuwerfen, indem sie vielleicht zusätzliche Arbeit verursachen, die man nicht braucht."

Der entscheidende Grund für die bisherige Cadillac-Form in der Formel 1 ist laut Andretti aber vor allem die Technik: "Uns fehlt Abtrieb. Das zeigen die ersten Rückmeldungen ganz klar. Es mangelt vor allem an Stabilität an der Hinterachse", so der Weltmeister von 1978.

Außer Ferrari und Mercedes versteht niemand den Antrieb

"Der andere Punkt ist, wirklich vollständig zu verstehen, wie man die Vorteile des neuen Antriebs bei der Leistungsabgabe optimal nutzen kann. Aber das ist nicht nur unser Problem. Abgesehen von Mercedes und Ferrari scheint im Grunde jeder noch intensiv danach zu suchen, wie sich das eigene Paket wirklich maximieren lässt."

" data-widget="video">

Deshalb erwartet Andretti einen "interessanten Saisonverlauf", weil sich erst nach und nach zeigen werde, "wer all das am besten in den Griff bekommt".

Wie groß die fahrerische Herausforderung wirklich ist

Doch auch die fahrerische Herausforderung sei nicht zu unterschätzen: "Um wirklich alles aus dem Chassis herauszuholen, muss man auf einmal neu lernen, wie man mit dem Gaspedal umgeht, wie man überhaupt alles einsetzt", sagte Andretti.

"Im Moment beneide ich die Fahrer deshalb überhaupt nicht. Ich bin fast froh, dass ich nur noch von der Seitenlinie aus zuschaue."

Ein bisschen fährt Andretti jedoch trotzdem mit - in jeder Runde: Das erste Formel-1-Auto von Cadillac ist nach der US-amerikanischen Rennlegende benannt und heißt MAC-26.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Andrea Kimi Antonelli im GT-Auto: "Würde gerne mit Max ein Rennen bestreiten"
Mehr von
Stefan Ehlen

TV-Quoten Australien und China: Sky mit Plus zum Saisonstart 2026

Formel 1
Formel 1
Shanghai
TV-Quoten Australien und China: Sky mit Plus zum Saisonstart 2026

Fahrernoten Shanghai: Hauchdünner Sieg für Haas-Fahrer Oliver Bearman

Formel 1
Formel 1
Shanghai
Fahrernoten Shanghai: Hauchdünner Sieg für Haas-Fahrer Oliver Bearman

George Russell: "Ich habe auf die Kollision bei Ferrari gewartet"

Formel 1
Formel 1
Shanghai
George Russell: "Ich habe auf die Kollision bei Ferrari gewartet"
Mehr von
Mario Andretti

"Plakette neben WM-Pokal": Mario Andretti gerührt vom Cadillac-Namen

Formel 1
Formel 1
"Plakette neben WM-Pokal": Mario Andretti gerührt vom Cadillac-Namen

Formel-1-Legende geehrt: So heißt das erste Auto von Cadillac

Formel 1
Formel 1
Formel-1-Legende geehrt: So heißt das erste Auto von Cadillac

Alle Infos über den Formel-1-Einstieg von Cadillac

Formel 1
Formel 1
Alle Infos über den Formel-1-Einstieg von Cadillac
Mehr von
Cadillac

Sergio Perez gegen Valtteri Bottas: Klare Ansage von Jolyon Palmer

Formel 1
Formel 1
Shanghai
Sergio Perez gegen Valtteri Bottas: Klare Ansage von Jolyon Palmer

Rennabsage: Warum die lange Pause für Cadillac "ganz vorteilhaft" sein könnte

Formel 1
Formel 1
Rennabsage: Warum die lange Pause für Cadillac "ganz vorteilhaft" sein könnte

"Brauche den Pilz": Sergio Perez zieht beim China-GP den Mario-Kart-Vergleich

Formel 1
Formel 1
Shanghai
"Brauche den Pilz": Sergio Perez zieht beim China-GP den Mario-Kart-Vergleich

Aktuelle News

DTM 2026: Übersicht des Starterfelds mit Fahrern und Teams

DTM
DTM 2026: Übersicht des Starterfelds mit Fahrern und Teams

Offiziell: Timo Glock & Ben Dörr starten in der DTM 2026 wieder im Dörr-McLaren

DTM
Offiziell: Timo Glock & Ben Dörr starten in der DTM 2026 wieder im Dörr-McLaren

IMSA-Premieren-Sieg: Der "Grello" erobert Sebring

IMSA
12h Sebring
IMSA-Premieren-Sieg: Der "Grello" erobert Sebring

Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: MSEG (ehemalige Dorna)

MotoGP
Goiania
Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: MSEG (ehemalige Dorna)