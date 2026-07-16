Cadillac wird ehrgeiziger: "Regelmäßig in Q2 dabei sein"

Vor dem Großen Preis von Belgien zeigt sich Cadillac in Form von Valtteri Bottas äußerst kämpferisch. "Wir wollen dieses Jahr regelmäßig in Q2 dabei sein", so die Wortwahl des 36-Jährigen am Donnerstag.

"Das wäre gut, und anscheinend kommen wir [diesem Ziel] immer näher. Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis das passieren wird."

Bisher ist es dem Rennstall noch kein einziges Mal gelungen, sich für das Q2 zu qualifizieren. Dafür wäre im Q1 mindestens ein 16. Platz notwendig. Die bisherige Spitzenplatzierung konnte Sergio Perez mit einem 17. Platz im SQ1 von Kanada erzielen. In der Konstrukteurs-WM liegt man auf dem letzten Platz.

Wo steht Cadillac kurz vor der Halbzeit?

Auf die Frage unseres Schwesterportals Motorsport.com, ob man dieses Jahr besser unterwegs ist als ursprünglich gedacht, antwortet Bottas: "Wir sind mehr oder weniger da, wo wir uns erwartet hatten."

"Ich wusste", so Bottas, "dass es schwierig werden würde, aber die gute Sache daran ist, dass wir auch in der Pace kleine Fortschritte sehen. Aber eines der größten Themen, an dem wir weiterhin arbeiten müssen, ist die Pace im Rennen."

Hier betont Bottas, dass man hier im Vergleich zum Qualifying noch ein Stück schwächer performt. Als Grund dafür nennt der zehnfache Grand-Prix-Sieger überhitzende Reifen. "Dann geht es auch um die Bremskühlung, die Felgenkühlung und all solche Dinge."

"Aber", so das Versprechen des Cadillac-Piloten gegenüber Motorsport.com, "dafür werden [Upgrades] kommen."

Welches Upgrade kommt bei Cadillac?

Eben solche Upgrades thematisiert Perez vor dem Grand Prix von Belgien. Weiterentwicklungen am Frontflügel sollen dem Team helfen, die Lücke zur Konkurrenz zu schließen. "Wir müssen diese halbe Sekunde finden, um da wirklich mitzuspielen", so Perez.

"Im Moment sind wir etwas zu weit weg. Und selbstverständlich wollen wir [diese halbe Sekunde] zeitnah finden, gerade dann, wenn Aston in Ungarn die eigene Pace verbessert."

Der Frontflügel ist laut Perez auf diesem Weg nur ein kleiner Schritt. Dabei gesteht der Cadillac-Pilot, dass nicht jedes Upgrade bislang so gezündet hat, wie man es sich seitens des Teams vielleicht gewünscht hätte.

Enttäuschung bei Perez?

Auch er wird von unserem Schwesterportal Motorsport.com mit der Frage konfrontiert, wie er die erste Saisonhälfte des Teams einordnet: "Wir liegen ehrlich gesagt etwas weiter zurück, als ursprünglich gedacht", so Perez. "Ich hatte gehofft, dass wir viele Fortschritte machen würden, und das haben wir auch geschafft."

"Natürlich sind wir Rennfahrer ungeduldig. Als Teil eines neuen Teams, eines neuen Projektes, begegnet man vielen verschiedenen Herausforderungen. Auch wenn wir etwas weit zurückliegen, glaube ich, dass, wenn wir alles zusammenbekommen und ein paar gute Upgrades bringen, wir plötzlich mitspielen können, und das wäre für unser erstes Jahr großartig."

"Es kommt darauf an, was in den nächsten fünf oder sechs Rennen passiert", erklärt Perez. WM-Punkte hält der Cadillac-Pilot dieses Jahr aber nicht für realistisch. "Im Moment ist die Lücke zu groß", so seine Wortwahl.

"Selbst dann, wenn du eine gute Runde erwischst, so wie ich in Silverstone innerhalb von drei Runden, sind wir noch meilenweit entfernt. Mit unserer reinen Pace sind wir zu weit von den Punkten entfernt. Aber alles, was ich brauche, ist, dass wir ein bisschen näher dran sind."

"Dann können wir", so die Einschätzung von Perez, " in diesen chaotischen Rennen den Unterschied ausmachen."

Verpasste Punkte in Monaco

Im Fürstentum von Monaco war der sechsfache Grand-Prix-Sieger kurz davor, den ersten Punkt für Cadillac einzufahren. Einzig eine Zeitstrafe nach dem Rennen kostete dem ehemaligen Red-Bull-Piloten das Sensationsergebnis. Schließlich hatte Perez beim Neustart des Rennens nicht korrekt in der Startbox gestanden.

Im Qualifying-Duell zwischen Perez und Bottas steht es bislang 9 zu 3 für den ehemaligen Red-Bull-Piloten. Dennoch steht Bottas in der WM-Wertung vor dem sechsmaligen Grand-Prix-Sieger. Schließlich konnte der 36-Jährige sich beim Großen Preis von China mit Platz 13 das bislang beste Ergebnis der Teamgeschichte sichern.