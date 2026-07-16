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Charles Leclerc: Der Freitag in Silverstone war mein Wendepunkt

Vor dem Großen Preis von Belgien spricht Charles Leclerc darüber, wie er in Silverstone sein Gefühl für das Auto wiedergefunden hat

Alexis Hoffmann
Veröffentlicht:
Charles Leclerc: Der Freitag in Silverstone war mein Wendepunkt

Charles Leclerc zeigt sich vor dem Grand Prix in Belgien zuversichtlich

Foto: LAT Images

Charles Leclerc konnte mit seinem Sieg beim Grand Prix von Großbritannien ein wichtiges Zeichen im Teamduell gegen Lewis Hamilton setzen. Dabei war für den Monegassen bereits der Freitag in Silverstone ein entscheidender Wendepunkt.

"Es gab einen Moment am Freitagabend ein Silverstone, in dem mir ein Detail aufgefallen ist", so seine Erklärung in der offiziellen Pressekonferenz zum Großen Preis von Belgien. "Ich dachte mir: 'Okay, das ist schwer zu quantifizieren, aber wenn ich das hier verändere und es so anpasse, dass es mir mehr zusagt, dann wird mein [Gefühl für das Auto] deutlich besser.'"

Zwar erklärt Leclerc nicht genau, worauf er sich bezieht, doch seine bisherigen Probleme mit der Formel 1 des Jahrgangs 2026 sind kein Geheimnis. Während Teamkollege Hamilton sich äußerst schnell auf den SF-26 einschießen konnte, fehlte Leclerc Wochenende für Wochenende das sagenumwobene "Feeling" im Auto.

"Nachdem wir das am Samstagnachmittag ändern konnten, war es deutlich besser", so Leclerc in der Pressekonferenz. Im Sprint von Silverstone kam Leclerc noch als Fünfter ins Ziel, während ihm nach dem Samstagsrennen im Qualifying für den Sonntag prompt der zweite Startplatz gelang. Zum ersten Mal seit Wochen stand Leclerc somit vor Hamilton.

Beim Start konnte sich Leclerc an Polesitter Kimi Antonelli vorbeischieben und das Rennen kontrollieren. Ein spektakuläres Finale zwischen "Il Predestinato" und dem WM-Spitzenreiter blieb allerdings aus, da der Mercedes-Pilot durch einen technischen Defekt weit zurückfiel. Letztlich konnte Leclerc seinen ersten Grand Prix 2026 gewinnen.

In Belgien betont der Ferrari-Pilot, dass nicht der SF-26 per se die Wurzel allen Übels war. "Ich glaube, es liegt eher an dieser Generation der Autos", erklärt der 28-Jährige. "Ich habe einen recht aggressiven Fahrstil."

"Ich denke", so Leclerc, "das war in meiner Karriere immer eine Stärke. Aber in diesen Autos musst du wirklich aufpassen, dass das nicht ins Gegenteil umschlägt. Denn der Abfall [der Energie] ist sehr groß und du kannst, wenn du nicht effizient agierst, sehr viel Performance verlieren."

"Wenn du nicht sauber auf das Gaspedal trittst, wenn du Dinge nicht konstant wiederholst, immer wieder dieselben Dinge, dann wird es irgendwann schwierig", so die Einschätzung des Ferrari-Piloten. "Dann ist die Geschwindigkeit für die nächste Kurve auf einmal anders, was deinen Bremspunkt verändert, und du musst ständig deine Referenzen anpassen."

Die Hybrid-Motoren der Saison 2026 sorgen seit den Tests in Barcelona für Diskussionsstoff. So müssen sich die Fahrer oftmals der Effizienz ihrer Batterie unterordnen und oftmals nicht instinktiv fahren. Je nachdem, wie der Einsatz der Energie pro Runde getaktet ist, können kleine Fehler oder Unachtsamkeiten die Leistung des Motors für den Rest der Runde negativ beeinflussen.

"Das macht es sehr, sehr schwierig", betont Leclerc abschließend zu seiner Erklärung. "Das war sicherlich ein Teil [des Problems]."

Zwar zeigt sich Leclerc nach dem Sieg in Silverstone optimistisch, allerdings bleibt der Monegasse im selben Atemzug vorsichtig und betont: "Das war nur eine Strecke und ich möchte das auf anderen Strecken reproduzieren."

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