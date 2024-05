Daniel Ricciardo: Monaco als Zuschauer hat mich zu Comeback motiviert

Im letzten Jahr musste Daniel Ricciardo beim Großen Preis von Monaco noch zuschauen - ein Erlebnis, das den Australier offenbar zu seinem Comeback motivierte! "In gewisser Weise fühlte ich mich viel weniger gestresst", gibt der Racing-Bulls-Pilot zu. "Aber da ist so ein Neid, das Gefühl, hier herumzufahren und die Möglichkeit zu haben, ein Auto ans Limit zu bringen, ist einfach so unglaublich beängstigend, aber schön, verrückt und intensiv."

"Es ist eine der großartigsten Erfahrungen im Leben", schwärmt Ricciardo davon, ein Formel-1-Auto durch die Häuserschluchten von Monte-Carlo zu fahren. Zusammen mit einem Besuch beim Superbowl trug der Besuch des Monaco GP deshalb maßgeblich dazu bei, zurück ins F1-Cockpit zu steigen. "Es ist schwer, ein solches Gefühl zu erreichen. Ich freue mich wirklich sehr darauf, diese Gelegenheit wiederzubekommen, das ist das Coolste überhaupt."

Der Australier erinnert sich daran, dass er im letzten Jahr die Boxengasse beobachtete, als Red-Bull-Teamchef Christian Horner zu ihm kam und fragte, ob er Fahren in Monaco vermisse. "Ja, ich bin wirklich neidisch auf diese Jungs", antwortete Ricciardo, der in Monaco schon einmal gewinnen konnte und sogar zweimal auf der Poleposition stand.

Im Jahr 2016 startete der damalige Red-Bull-Pilot vom ersten Startplatz, kam am Ende allerdings hinter Lewis Hamilton ins Ziel. Erst seine zweite Poleposition im Jahr 2018 konnte der Australier zum Sieg verwandeln - daran erinnerte die Formel 1 kürzlich, als sie ein Video in den sozialen Netzwerken veröffentlichte.

"Ich habe gesehen, dass sie es wieder gepostet haben. Ich bin einfach froh, dass ich gewonnen habe, denn wenn das Video nur der Tiefpunkt von 2016 gewesen wäre und kein Sieg gefolgt wäre, dann würde mich das acht Jahre später immer noch verletzen, es wäre immer noch sehr schmerzhaft", gibt Ricciardo zu, der jetzt Frieden mit dem Fürstentum geschlossen hat.

Ricciardo: "Der Fahrer kann den Unterschied machen"

"Die Strecke belohnt ein bisschen Mut und solche Dinge, aber wie immer kann hier der Fahrer den Unterschied ausmachen", weiß der Racing-Bulls-Pilot. "In gewisser Weise ist es ein Rennen, bei dem die Abstimmung nicht so wichtig ist, andererseits kann sie auch noch wichtiger sein, denn wenn man sich mit der Abstimmung wohlfühlt, kann man aus seiner Haut fahren. So etwas kann man sehen."

"Ich hatte letztes Jahr die Gelegenheit, die Onboard von Max' [Verstappen] letztem Sektor anzuschauen, und man konnte die Verbindung und das Selbstvertrauen sehen", erinnert der Australier, der verrät, dass es Verstappen offenbar nichts ausmacht, die Leitplanken zu berühren. "Er hat sogar die Mauer auf der Geraden gestreift."

"Man hat das Gefühl, dass man sich wohlfühlt und bereit ist, ohne Angst zu pushen", erklärt Ricciardo, der seinen Hut auch vor Esteban Ocon zieht. Der Alpine-Pilot erreichte im vergangenen Jahr den vierten Startplatz. "Ich habe mir seine Runde hier im letzten Jahr angesehen, und man konnte sehen, dass der Junge in dem Moment so sehr mit seinem Auto verbunden war."

Selbstvertrauen in Monaco besonders wichtig

"Man kann das Selbstvertrauen eines Fahrers hier deutlich sehen", gibt der 34-Jährige zu. "Aus der Sicht eines Fans habe ich es letztes Jahr wirklich genossen, die Runden von ihnen hier zu sehen." Jetzt ist Ricciardo allerdings froh, wieder selbst am Lenkrad zu drehen.

Der Racing-Bulls-Pilot ist zuversichtlich und hat sich vorgenommen, "ein paar ziemlich gute Runden" zu fahren. "Ich gehe auf jeden Fall mit einem echten Gefühl von Glück, Zuversicht und Möglichkeiten in dieses Wochenende", sagt Ricciardo, der zum ersten Mal seit 2022 wieder im Fürstentum am Start ist.

"Es gibt [am Freitag] keine Belohnung, also gehe ich mit der Aufregung hinein, diese Strecke wieder zu fahren", schmunzelt der Australier, der einfach froh ist, wieder hierherzukommen. "Nach ein paar Runden denke ich dann: 'OK, jetzt drehen wir mal ein bisschen auf'. Dann wird man sehen, wie das Selbstvertrauen wächst und die Möglichkeit besteht, am Samstag eine fantastische Runde zu fahren."

