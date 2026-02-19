Zum Hauptinhalt springen

Feature
Formel 1

Das sind die wichtigsten Junioren der Formel-1-Teams 2026

Von Rafael Camara bis Colton Herta: Das sind die wichtigsten Nachwuchsfahrer der Formel-1-Teams in der Saison 2026

Norman Fischer
Veröffentlicht:
Das sind die wichtigsten Junioren der Formel-1-Teams 2026

Nikola Zolow ist das Eisen von Red Bull im Feuer der Formel 2

Foto: Dom Dom

Wer wird der nächste Formel-1-Fahrer? Diese Frage versuchen zahlreiche Talente im Unterbau zur Königsklasse mit "Ich" zu beantworten. Was dabei auf jeden Fall von zentraler Bedeutung ist, ist die Zugehörigkeit zu einem Formel-1-Team, ohne die der Aufstieg eigentlich kaum machbar ist.

Das musste 2026 Leonardo Fornaroli leidvoll erfahren. Obwohl er die Formel 3 und Formel 2 jeweils in seinem ersten Jahr gewann, war der Italiener nie ein ernster Kandidat für eines der Cockpits. Wenigstens kam er am Jahresende bei McLaren unter, wo er 2026 die Rolle als Ersatzfahrer ausfüllen wird.

In der kommenden Saison liegt der größte Fokus nicht auf einem Fahrer von Red Bull oder Ferrari - sondern von Neueinsteiger Cadillac! Zwar ist Colton Herta streng genommen nicht Teil einer Nachwuchsakademie, sondern gehört als Testfahrer schon zum Cadillac-Team, dennoch hat ihn der Rennstall bewusst in der höchsten Nachwuchsserie platziert.

Der Schritt von der IndyCar-Serie in die Formel 2 ist ein Novum und sorgt gerade deswegen für so viel Interesse: Wie wird sich ein etablierter Pilot der US-Eliteklasse im Formel-1-Unterhaus schlagen?

Klar ist: Herta soll die notwendigen Superlizenzpunkte sammeln und möglichst zeitnah in die Formel 1 aufsteigen.

Als große Konkurrenten gelten Ferrari-Junior Rafael Camara, der wie seine Vorgänger Gabriel Bortoleto und Leonardo Fornaroli das Kunststück schaffen möchte, Formel 3 und Formel 2 auf Anhieb zu gewinnen, Mercedes-Entwicklungsfahrer Joshua Dürksen, der deutsche Wurzeln besitzt, oder Alexander Dunne, dessen Wechsel von McLaren zu Red Bull sich zerschlagen hatte.

Der einzige Aufsteiger in der Formel-1-Saison 2026 kommt aus dem Lager von Red Bull und heißt Arvid Lindblad. Die Bullen haben aber etwas ausgedünnt und sind in der Formel 2 nur noch mit dem Bulgaren Nikola Zolow (international Tsolov) vertreten, nachdem die beiden Deutschen Tim Tramnitz und Oliver Goethe sowie Pepe Marti, der in die Formel E gewechselt ist, nicht mehr zum Kader gehören.

Wer die wichtigsten Nachwuchstalente der einzelnen Formel-1-Teams sind, das könnt ihr in der Fotostrecke erfahren.

