F1-Qualifying Austin: Beide Ferraris bezwingen Verstappen!

Doppelpole für Ferrari beim Grand Prix der USA 2022 in Austin, Texas: In einem dramatischen Qualifying auf dem Circuit of The Americas fuhr Carlos Sainz in 1:34.356 Minuten Bestzeit. Damit verwies er seinen Teamkollegen Charles Leclerc (+0,065) und Max Verstappen (Red Bull/+0,092) auf die Plätze.

Verstappen lag nach dem ersten Q3-Run nur an vierter Stelle, fuhr dann zwei Aufwärmrunden vor seinem allerletzten Versuch - und lag nach zwei von drei Sektoren noch zwei Zehntelsekunden vor beiden Ferraris in Führung. Auf den letzten Metern fiel er aber noch auf Platz 3 zurück.

Sergio Perez (Red Bull) wurde Vierter, gefolgt vom Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell.

Sebastian Vettels Teamkollege Lance Stroll (Aston Martin) war als Siebter mit 1,242 Sekunden Rückstand "Best of the Rest", vor Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Alpine) und Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

Vettel wurde Zwölfter, Mick Schumacher (Haas) 19.

Warum ist Pierre Gasly so ausgerastet?

Sein Boxenfunk am Ende von Q2 hatte es in sich: "Warum haben wir immer noch dieses Problem? Kurve 1 und 11, die gleiche Scheiße. Schon das zweite Wochenende hintereinander", tobte er nach seinem 13. Platz.

Für AlphaTauri war es keine gute Session. Auch Yuki Tsunoda musste als 15. die Segel streichen. Ihm wurde die schnellste Runde gestrichen; auch die hätte aber nicht für Q3 gereicht.

'Sky'-Experte Ralf Schumacher relativiert den Wutausbruch von Gasly jedoch: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch der Wind ist", nimmt der 'Sky'-Experte das AlphaTauri-Team in Schutz.

Übrigens: Auch Guanyu Zhou wurde die beste Rundenzeit wegen Tracklimits aberkannt. In seinem Fall war das besonders bitter, denn mit seiner Zeit von 1:36.196 Minuten wäre er schneller gewesen als Teamkollege Bottas und als Neuter ins Q3 eingezogen.

Wie lief Vettels Qualifying?

Der Aston-Martin-Pilot, nach starken Trainingsleistungen durchaus ein Top-10-Anwärter, nahm die Hürde Q1 weniger souverän als erwartet. In Q2 wurde seine erste Runde gestrichen, die zweite musste also sitzen. Tat sie aber nicht. Vettel fehlten letztendlich fast vier Zehntelsekunden auf Q3 - und verlor damit sein Stallduell gegen Lance Stroll.

Wie kam es zum Q1-Aus von Schumacher?

Der Samstag in Austin war kein guter Tag für den 23-jährigen Deutschen. Nachdem Williams-Teamchef Jost Capito zuerst bekannt gegeben hatte, dass voraussichtlich Logan Sargeant 2023 in seinem zweiten Auto sitzen wird, schied Schumacher gleich in Q1 aus - und das auch noch wegen eines Fahrfehlers.

Auf seiner alles entscheidenden Runde verschätzte er sich beim Anbremsen von Kurve 1 und verlor das Heck seines Haas, das am Kurvenausgang wegrutschte. Schumacher konnte zwar weiterfahren, seine Runde musste er aber abbrechen. Das bedeutete Rang 19, 0,162 Sekunden hinter Kevin Magnussen, der als 16. ebenfalls in Q1 ausschied.

Schumacher gibt zu, er habe "einfach ein bisschen zu viel gewollt. Vor allem für die Bedingungen, die es halt waren. Es war sehr windig, aber das ist ja das Gleiche für alle. Es geht dann halt schnell, und dann noch mit den Bodenwellen, die dann noch dazukommen. Aber ich denke, dass wir für morgen ein gutes Auto haben."

Welche Fahrer sind durch eine Gridstrafe vorbelastet?

Stand Ende Qualifying steht eine Rückversetzung in der Startaufstellung für vier Fahrer fest (allesamt wegen Komponententausch). Leclerc muss um zehn Positionen nach hinten. Perez, Alonso und Guanyu Zhou (Alfa Romeo) um fünf.

Wo gibt's das Rennen zu sehen?

In Deutschland liegen die Senderechte für den Grand Prix der USA in Austin 2022 exklusiv bei Sky. Der Sender zeigt das Rennen ab 21:00 Uhr; die Vorberichte mit Experte Ralf Schumacher beginnen bereits um 19:30 Uhr. (Weitere Infos, auch zu den Sendezeiten in Österreich und der Schweiz, gibt's in unserer TV-Übersicht!)

Warum war die Stimmung vor dem Qualifying getrübt?

Die Formel 1 und insbesondere die beiden Red-Bull-Teams tragen Trauerflor: Dietrich Mateschitz, der Gründer des österreichischen Energydrink-Herstellers, ist am Samstag im Alter von 78 Jahren verstorben. (Hier geht's zum Nachruf!)

