F1-Training Imola: George Russell Schnellster im Abschlusstraining

George Russell sicherte sich die Bestzeit im zweiten Freien Training zum Grand Prix der Emilia-Romagna in Imola 2022. Der Mercedes-Pilot absolvierte seine schnellste Runde in 1:19.457 Minuten und verwies in der einstündigen Session Sergio Perez (Red Bull/+0,081) und Charles Leclerc (Ferrari/+0,283) auf die Plätze.

Große Bedeutung sollte man den Rundenzeiten aber nicht beimessen. Normalerweise wird im Samstagstraining auf das Qualifying hingearbeitet, sodass alle auch mal mit weniger Benzin fahren und man Vergleiche anstellen kann. Doch weil am Samstag kein Qualifying, sondern ein F1-Sprint als "Hauptact" ansteht, testeten die Fahrer und Teams ganz unterschiedliche Programme.

Probleme gab's bei McLaren. Daniel Ricciardo musste das Training komplett auslassen. Bei ihm wird ein Defekt im Bereich der Powerunit vermutet. Lando Norris beschwerte sich über seine Bremsen, als er nach nur drei Runden an die Box kam. Und bei Valtteri Bottas (Alfa Romeo) verhinderte der Auspuff eine Ausfahrt auf die Strecke.

Gefahren wurde - nach dem verregneten Freitag - bei trockenen Bedingungen und Temperaturen von knapp 20 Grad Celsius. Das nutzten Fahrer und Teams, um an ihren Set-ups für trockene Strecke zu tüfteln. Und um Longruns im Hinblick auf den F1-Sprint am Samstag (16:30 Uhr MESZ im Formel-1-Liveticker) und das Rennen am Sonntag zu testen.

