Fernando Alonso & Alpine A521: Neue Ära in Enstone beginnt

Während einige Formel-1-Teams noch nicht einmal ihre erste und einzige Präsentation hinter sich gebracht haben, hat Alpine am heutigen Dienstag bereits die zweite veranstaltet. Nach einer Markenvorstellung im Januar hat der Renault-Nachfolger in Enstone nun auch seine endgültigen Farben und sein neues Auto für die Formel-1-Saison 2021, den Alpine A521, präsentiert.

Schon auf den ersten Blick fällt natürlich die größte optische Veränderung ins Auge. Das Gelb von Renault ist weg, stattdessen dominieren nun die französischen Nationalfarben Blau, Weiß und Rot. Im Januar hatte man die drei Farben noch in einer Interimslackierung auf einem schwarzen Fahrzeug gezeigt.

Alpine übernimmt die Geschicke des früheren Renault-Teams, weil der Hersteller ab 2021 seine Sportwagenmarke promoten möchte. Doch auch wenn es ein neuer Name ist, versteckt sich darunter das gleiche Enstone-Team, das zuvor auch schon Lotus, Benetton oder Toleman hieß. Auch setzt man weiter auf den Renault-Motor - als mittlerweile einziges Team der Formel 1.

Fernando Alonso ist zurück

Doch nicht nur die Farben und der Teamauftritt sind neu, auch einige wichtige Personalien haben sich verändert. Für Fans am interessantesten dürfte sicherlich die Rückkehr von Doppelweltmeister Fernando Alonso sein, der nach zwei Jahren Auszeit wieder in die Königsklasse zurückkehrt und an der Seite des bisherigen Stammpiloten Esteban Ocon fahren wird.

Die Rückkehr des Spaniers stand jedoch bislang unter keinem guten Stern. Den Launchevent seines Teams verpasste er heute, weil er aufgrund der Einreisebestimmungen nicht den Weg nach Großbritannien fand.

Hintergrund ist ein Fahrradunfall Anfang Februar, bei dem Alonso beim Training von einem Auto angefahren wurde. Mit Brüchen im Gesicht kam er in ein Krankenhaus und wurde operiert. Zwar konnte er das Krankenhaus recht zügig wieder verlassen, allerdings schaffte er es durch die Verzögerung nicht rechtzeitig nach Enstone.

Bleibende Schäden soll Alonso bei seinem Unfall nicht erlitten haben: Sein Team geht fest davon aus, dass der 39-Jährige zum Saisonauftakt in Bahrain Ende des Monats fit sein wird.

An seiner Seite will sich Esteban Ocon weiter im Team verankern und sich für die Zukunft empfehlen. 2020 verlor er das teaminterne Duell gegen Daniel Ricciardo recht deutlich, auch wenn er in Bahrain erstmals auf das Podest fahren konnte. Gegen den alternden Alonso muss er nun beweisen, dass er mehr als nur ein solider Mittelfeldfahrer ist.

Neue Namen an der Spitze

Sportlich ist 2021 für Alpine nur eine Übergangssaison, nachdem man die Saison 2020 nur auf dem fünften Platz abgeschlossen hatte. Selbst Alonso gab vor seinem Comeback schon zu verstehen, dass er die anstehende Saison sportlich abschreiben würde, um 2022 sein großes Ziel zu erreichen: zum dritten Mal Weltmeister zu werden.

Mit dem 2016 angestrebten Fünfjahresplan hat es für Renault nicht ganz geklappt, auch wenn es Jahr für Jahr aufwärts ging. In der Vorsaison stagnierte man jedoch etwas und erhofft sich nun durch neues Personal frische Impulse.

Alpine A521 1 / 4 Foto: Alpine Alpine A521 2 / 4 Foto: Alpine Alpine A521 3 / 4 Foto: Alpine Alpine A521 4 / 4 Foto: Alpine

Der langjährige Teamchef Cyril Abiteboul hat das Team im Januar verlassen. Für ihn hat man mit Davide Brivio schlagkräftigen Ersatz geholt. Der frühere Suzuki-MotoGP-Boss soll die Geschicke zusammen mit Marcin Budkowski führen und untersteht mit diesem dem Kommando des neuen Alpine-Geschäftsführers Laurent Rossi.

Der neue Alpine A521 wird sein Debüt auf der Strecke in der kommenden Woche geben, wenn vom 12. bis 14. März die Testfahrten in Bahrain auf dem Programm stehen.

Mit Bildmaterial von Alpine.