Formel-1-Launches 2021: Datum & Zeitplan zur AlphaTauri-Präsentation

Am 19. Februar ist es so weit: Das Formel-1-Team AlphaTauri präsentiert sein neues Auto für die Saison 2021. Und hier bekommst Du alle Informationen zum Launch dieses Fahrzeugs!

Team: AlphaTauri

Datum: 19. Februar 2021

Ort: Faenza (Italien)

Auto: AlphaTauri AT02

Fahrer: Pierre Gasly, Yuki Tsunoda

Livestream: nicht bekannt

Wir halten Dich zudem in unserem Live-Ticker und mit detaillierten Artikeln den ganzen Tag über auf dem Laufenden. Dazu zählen neben dem klassischen Launch-Bericht auch erwartete Aussagen von Pierre Gasly, Yuki Tsunoda und Franz Tost sowie eine eingehende Analyse des neuen AT02.

Erste Bilder des neuen Fahrzeugs kannst Du ebenfalls direkt nach Veröffentlichung bei uns finden.

AlphaTauri beendete die Formel-1-Saison 2020 auf WM-Rang sieben und damit eine Position weiter hinten als ein Jahr zuvor, als das Team noch auf den Namen Toro Rosso hörte. Trotzdem war 2020 für den Rennstall ein großer Erfolg, denn Pierre Gasly holte in Monza den ersten Sieg seit Sebastian Vettel im Jahr 2008.

2021 setzt man bei der Fahrerpaarung auf frisches Blut. Daniil Kwjat wird durch Rookie Yuki Tsunoda ersetzt, der die vergangene Formel-2-Saison als Dritter beendete und dabei drei Siege holte. Über einen Japaner im Auto dürfte sich auch Motorenpartner Honda freuen. Die Japaner ziehen sich nach der Saison aus der Formel 1 zurück.

In der Honda-Abschiedstournee soll es in der Weltmeisterschaft noch einmal ein Stück nach oben gehen. Um einen weiteren Sieg zu holen, dürfte man allerdings auf ähnlich chaotische Umstände wie 2020 in Monza angewiesen sein.

