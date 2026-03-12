Formel-1-Rookie gesteht: "Ganz anderer Vibe als in der Formel 2"
Arvid Lindblad ist der einzige echte Rookie im Formel 1 Grid 2026 - Nach dem Auftakt in Melbourne zieht der Brite ein erstes ehrliches Fazit zum Trubel
Arvid Lindblad ist der Rookie in der Formel-1-Saison 2026
Foto: Formel 1
Während gestandene Piloten wie Lewis Hamilton und Fernando Alonso bereits ihr drittes Jahrzehnt in der Königsklasse einläuten, blickt das Fahrerlager im März 2026 vor allem auf ein neues Gesicht: Arvid Lindblad. Der Brite ist in dieser Saison der einzige echte Rookie im Grid - und spürt bereits nach dem Auftakt in Melbourne, dass die Formel 1 eine ganz eigene Dynamik besitzt.
Für Lindblad ist der Einzug in die Formel 1 nicht nur ein Karriereschritt, sondern der Endpunkt einer Reise, die vor 13 Jahren auf einer Kartbahn begann. In der offiziellen Pressekonferenz gab der Youngster tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt: "Ich fühle mich gut. Das ist es, worauf ich mein ganzes Leben lang hingearbeitet habe", so Lindblad.
"Das war mein Ziel, mein Traum, als ich mit fünf Jahren angefangen habe. Dass das jetzt wahr wird, ist natürlich etwas, worüber ich mich sehr freue." Dabei lässt er keinen Zweifel daran, wo für ihn der wahre Kern des Wochenendes liegt.
Während Marketing-Termine zum Pflichtprogramm gehören, brennt er für die Session unter Flutlicht oder der heißen Sonne: "Ich freue mich auf alles, aber wahrscheinlich ein bisschen mehr auf das Qualifying und das Rennen, weil das einfach spannender ist."
"Ein Schritt nach oben"
Wer aus der Formel 2 oder Formel 3 aufsteigt, ist ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit gewohnt. Doch die Formel 1, so Lindblad, spiele in einer völlig eigenen Liga, was den Trubel abseits der Strecke betrifft.
"Es ist viel mehr los als in der F2 und F3", analysiert der Brite die ersten Arbeitstage. "Es sind viel mehr Leute in diesem Raum, als ich es gewohnt bin. Es gibt mehr Medien, es gibt von allem einfach ein bisschen mehr."
"In der Formel 1 ist alles ein Schritt nach oben, es herrscht ein anderer Vibe." Trotz der "Zirkus-Atmosphäre" versucht der Rookie, die Scheuklappen aufzubehalten: "Es ist ein bisschen mehr los, aber ich versuche einfach, mich auf das Wichtige zu konzentrieren, und das ist das Fahren."
Die Technik-Hürde: Mehr als nur Gas und Bremse
Rein sportlich stand der Winter unter dem Stern der neuen Reglement-Ära. Lindblad betont, dass die Umstellung weit über die Aerodynamik hinausgeht. Vor allem das Management des Antriebs fordert den Neuling.
"Ich denke, für uns alle geht es darum, mit diesen neuen Regeln auf Touren zu kommen", erklärt er. Das Auto und die Reifen seien zwar anders, aber: "Das Größte ist der Motor. Allein mit der Energie, den verschiedenen Techniken, den unterschiedlichen Arten, wie man fahren muss. Man versucht, mit dem Team Kniffe zu finden, um das Maximum aus dem Paket herauszuholen."
Hamilton: "Wirst in das tiefe Ende geworfen"
Einer, der weiß, wie sich dieser Druck anfühlt, ist Hamilton. Der Champion, der in Melbourne bereits auf die Marke von 400 Grand-Prix-Starts - es war sein 381. - zusteuert, sieht in Lindblad viel von sich selbst - trotz des Altersunterschieds.
Hamiltons Rat an den Rookie: "Genieß es einfach. Man wird ins tiefe Ende geworfen, weil all die Verpflichtungen und der Zirkus eine Zeit brauchen, bis man sich daran gewöhnt hat." Vor allem mental müsse Lindblad lernen, mit Rückschlägen umzugehen.
"Es wird schlechte Tage geben, nimm es nicht zu schwer", so Hamilton. "Natürlich wirst du das, weil du ehrgeizig bist, aber man kann an der Vergangenheit nichts ändern. Es geht nur darum, wie man nach vorne schaut."
Für Lindblad hat sein Abenteuer gerade erst begonnen. In der Welt der "Großen" ist er zwar der einzige Neuling, doch die ersten Meter haben gezeigt: Er ist bereit, mehr als nur ein Statist im Zirkus zu sein.
