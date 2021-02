Formel 1 über "Plan B": Double-Header in Bahrain zum Saisonauftakt 2021?

Nachdem der Große Preis von Australien in den November verschoben wurde, soll der Auftakt der Formel-1-Saison 2021 nun am 28. März in Bahrain stattfinden, bevor drei Wochen später in Imola das erste Europarennen auf dem Plan steht. Die aktuelle Situation rund um das Coronavirus sorgt allerdings weiter für Unsicherheiten.

Der neue Formel-1-Boss Stefano Domenicali hat nun verraten, dass die Formel bereits an einem Plan B arbeitet, falls man den Kalender erneut anpassen müsse. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem das dritte Saisonrennen am 2. Mai, welches eigentlich in Portugal stattfinden soll. Doch das Land leidet gerade unter einer heftigen Coronawelle.

Offiziell ist das Rennen in Portimao ohnehin noch nicht bestätigt, im Kalender steht dort leidlich ein "TBA", ein noch offener Termin also. Domenicali erklärt in diesem Zusammenhang: "Sobald wir können, werden wir etwas bekanntgeben. Das wird bereits in den kommenden Tagen und nicht erst in zwei Monaten passieren."

Bei diesem Szenario würden - wie auch schon im vergangenen Jahr - zwei Rennen direkt nacheinander in Bahrain stattfinden, während das Imola-Rennen eine Woche nach hinten geschoben werden könnte. "Alle haben gedacht, dass es in diesem Jahr leichter werden würde - aber das ist es nicht", stellt Domenicali im Hinblick auf den Kalender klar.

Klares Ziel sei es trotzdem, insgesamt 23 Rennen auszutragen. Man sei "absolut zuversichtlich", dass man diese Zahl auch erreichen könne. Dafür müsse man aber "flexibel" sein. "Wir haben bereits verschiedene Pläne B, C, D, A in der Schublade. Alles, was heute feststeht, kann morgen schon wieder anders sein", erinnert er.

"Darum stehen wir jeden Tag mit allen Organisatoren in Kontakt", verrät Domenicali. Es bleibt abzuwarten, wie viele der ursprünglich geplanten Rennen 2021 wirklich stattfinden können. Im Vorjahr flogen aus dem ursprünglichen Kalender aufgrund der Coronapandemie satte 13 Rennen nach und nach wieder raus.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.