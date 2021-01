Formel 1 gibt Startzeiten für Rennen der Saison 2021 bekannt

Jetzt ist klar, wann die Formel-1-Rennen in der Saison 2021 beginnen: Die Rennserie hat ihre Startzeiten für sämtliche 23 Grands Prix in diesem Jahr veröffentlicht - mit der Ausnahme des dritten Saisonlaufs am 2. Mai, dessen Austragungsort bisher nicht bestätigt ist. Und die große Überraschung ist: Eine Verlegung zurück auf 14 Uhr bei den Rennen in Europa gibt es dieses Jahr doch nicht.

Angepasst wurden die Startzeiten aber trotzdem: Statt um zehn Minuten nach der vollen Stunde beginnen die Formel-1-Rennen in der Saison 2021 wieder exakt zur vollen Stunde. Der verzögerte Rennbeginn war 2018 zugunsten der TV-Berichterstattung eingeführt worden, um den Sendern einen günstigen Einstieg in ihre Übertragung zu ermöglichen. Dieser Schritt wurde nun rückgängig gemacht.

Abweichungen von der Standard-Startzeit 15 Uhr gibt es 2021 nur bei Rennen, die außerhalb von Europa gefahren werden. Die früheste lokale Startzeit hat der Mexiko-Grand-Prix in Mexiko-Stadt mit 13 Uhr Ortszeit, der späteste Rennbeginn erfolgt in Singapur um 20 Uhr Ortszeit.

Für Zuschauer in Europa heißt es früh aufstehen zum Japan-Grand-Prix in Suzuka, der um 6 Uhr (MESZ) beginnt. Der späteste Rennstart für Europa-Fans erfolgt um 21 Uhr (MESZ) beim US-Grand-Prix.

Mit Bahrain, Singapur, Saudi-Arabien und Abu Dhabi sind vier Grands Prix als Nachtrennen beziehungsweise Flutlicht-Veranstaltungen geplant, mit Start entweder schon in der Dunkelheit oder bei Dämmerung.

Trotz der Coronakrise hält die Formel 1 an ihrem Plan fest, in diesem Jahr erstmals 23 WM-Rennen auszutragen. Aufgrund der Pandemie ist der eigentlich vorgesehene Saisonauftakt bereits verschoben worden. Das Formel-1-Jahr soll nun am 28. März 2021 mit dem Bahrain-Grand-Prix beginnen und am 12. Dezember 2021 mit dem Abu-Dhabi-Grand-Prix enden. Ein Rennen in Deutschland ist nicht geplant.

Die Formel-1-Startzeiten 2021 in der Übersicht:

28.03.2021: Sachir/Bahrain - 16 Uhr (MESZ)

18.04.2021: Imola/Italien - 14 Uhr (MESZ)

02.05.2021: noch offen

09.05.2021: Barcelona/Spanien - 14 Uhr (MESZ)

23.05.2021: Monte Carlo/Monaco - 14 Uhr (MESZ)

06.06.2021: Baku/Aserbaidschan - 13 Uhr (MESZ)

13.06.2021: Montreal/Kanada - 19 Uhr (MESZ)

27.06.2021: Le Castellet/Frankreich - 14 Uhr (MESZ)

04.07.2021: Spielberg/Österreich - 14 Uhr (MESZ)

18.07.2021: Silverstone/Großbritannien - 15 Uhr (MESZ)

01.08.2021: Budapest/Ungarn - 14 Uhr (MESZ)

29.08.2021: Spa/Belgien - 14 Uhr (MESZ)

05.09.2021: Zandvoort/Niederlande - 14 Uhr (MESZ)

12.09.2021: Monza/Italien - 14 Uhr (MESZ)

26.09.2021: Sotschi/Russland - 13 Uhr (MESZ)

03.10.2021: Singapur - 13 Uhr (MESZ)

10.10.2021: Suzuka/Japan - 7 Uhr (MESZ)

24.10.2021: Austin/USA - 21 Uhr (MESZ)

31.10.2021: Mexiko-Stadt/Mexiko - 20 Uhr (MEZ)

07.11.2021: Sao Paulo/Brasilien - 18 Uhr (MEZ)

21.11.2021: Melbourne/Australien - 7 Uhr (MEZ)

05.12.2021: Dschidda/Saudi-Arabien - 17 Uhr (MEZ)

12.12.2021: Abu Dhabi - 14 Uhr (MEZ)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.