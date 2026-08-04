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Haas ratlos: Wo steckt das Problem in Esteban Ocons Auto?

Haas sucht weiterhin nach Inkonstanzen in seinem Auto, die aber nicht nur bei Esteban Ocon auftreten sollen: Teamchef Ayao Komatsu ist bislang ratlos

Norman Fischer Oleg Karpow
Veröffentlicht:
Haas ratlos: Wo steckt das Problem in Esteban Ocons Auto?

Esteban Ocon hat bislang in dieser Saison mit seinem Auto zu kämpfen

Foto: LAT Images

Haas-Teamchef Ayao Komatsu gibt zu, dass das Team keine Ahnung hat, wo der Hund im Auto von Esteban Ocon begraben liegt. Der Franzose hatte sich in den vergangenen Monaten mehrfach über seinen VF-26 beschwert, der langsamer als der von Teamkollege Oliver Bearman sein soll und mit teilweise seltsamen und wechselhaften Eigenschaften zu kämpfen hat.

Komatsu hatte Ocon daraufhin in Schutz genommen und betont, dass es daher schwierig sei, die Leistungen der beiden Fahrer untereinander richtig zu bewerten. Doch wie man das Problem beim Franzosen lösen will, das weiß er auch noch nicht.

"Bei manchen Dingen können wir genau eingrenzen, woher es kommt, und wir können es beheben. Aber wenn du nicht genau verstehst, woher das kommt, ist es natürlich schwierig - dann kannst du es nicht lösen", sagt der Japaner, der aber auch betont, dass die schwankende Qualität der Autos nicht nur Ocon betrifft. "Es passiert an beiden Autos zu unterschiedlichen Zeitpunkten."

Gefragt, ob es an der Fertigungsqualität der Teile liegt, zuckt er mit den Schultern. "Ehrlich gesagt: Wenn ich die Antwort darauf hätte, hätten wir es gelöst, oder? Bestimmte Dinge, die wir identifiziert haben, haben wir gelöst, aber wir haben immer noch Probleme, richtig? Also ehrlich, im Moment habe ich keine Antwort darauf."

Auch eine komplette Zerlegung des Autos und eine intensive Untersuchung jedes Teils hätte laut Komatsu keinen Erfolg: "Dann wüssten wir es inzwischen, wenn das die Lösung wäre. Wir zerlegen das Auto die ganze Zeit", betont er.

Für Haas sei die Lösung des Problems jedenfalls eine absolute Priorität, "denn es ist sehr, sehr wichtig, diese Konstanz zu haben", weiß der Teamchef. "Man muss das Vertrauen haben können, Teile mit derselben Spezifikation oder dieselbe Baugruppe ans Auto zu schrauben und dasselbe Verhalten zu erwarten."

"Das ist etwas, das wir wirklich schnell, so schnell wie möglich lösen und in den Griff bekommen müssen."

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