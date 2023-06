Hamilton: Mercedes-Update positiv, aber nicht der erhoffte Sprung

Lewis Hamilton sagt, dass die Neuerungen am Mercedes-Formel-1-Auto für 2023 "nicht den Schritt nach vorne gebracht haben, den wir uns erhofft haben." Aber in erster Linie, weil weitere Änderungen am Auto geplant sind.

Die lang erwarteten Entwicklungen an den Seitenkästen des Mercedes W14 sowie eine neue Aufhängung, ein überarbeiteter Unterboden, ein neuer Heckflügel und neue Winglets an den hinteren Bremsen wurden am vergangenen Wochenende beim Monaco-Grand-Prix vorgestellt, nachdem das Rennen in Imola abgesagt werden musste.

Die Bewertung von Upgrades in Monaco ist aufgrund des einzigartigen Layouts, der niedrigen Geschwindigkeiten und des holprigen Untergrunds bekanntermaßen schwierig. Mercedes hatte in der Vergangenheit Probleme, die für eine gute Qualifikationsrunde erforderlichen Reifentemperaturen zu erreichen.

Mercedes beendete das Qualifying in Monaco auf den Plätzen vier und fünf - Lewis Hamilton vor Teamkollege George Russell. Jetzt geht es nach Barcelona - eine Strecke, die dank ihrer anspruchsvollen Kurven dafür bekannt ist, die Aerodynamik maximal zu fordern.

Langfristiger Update-Plan bei Mercedes

Das Team wird daher viel bessere Einblicke in die Leistung der neuen Teile erhalten. Hamilton wurde am Donnerstag gefragt, wie zuversichtlich er sei, dass die neuen Teile Mercedes einen Schritt nach vorne bringen würden.

Seine Antwort: "Es ist nicht der Schritt nach vorne, den wir uns erhofft haben." Allerdings stellt er klar, dass es in Einklang mit einem langfristigen Upgrade-Plan von Mercedes ist. Die Änderungen, die derzeit im Fokus stehen, sind nur ein erster Schritt, um wieder an die Spitze heranzukommen.

"Derzeit gibt es ein Delta von etwa einer Sekunde [zu Red Bull] im Renntrimm. Das wäre der Schritt, auf den wir hoffen", so Hamilton weiter. "Das haben wir mit diesem Update nicht erreicht, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung." Natürlich hat Mercedes auch nicht gehofft, mit diesem Update eine volle Sekunde zu finden.

"Am vergangenen Wochenende hatte ich ein bisschen mehr Vertrauen in das Auto und konnte die Kurven etwas zuversichtlicher angehen." Konkret hadert Hamilton bislang seit Einführung der 2022er-Regularien mit der Sitzposition, die seines Erachtens zu weit vorne ist. Das sorgt dafür, dass sich bei einem losen Heck das Auto beim Einlenken in die Kurve stärker hineingedreht.

"Was man versuchen kann, ist, die Rotation zu verlangsamen, also das Heck zu stabilisieren. Das versucht man über die mechanische Balance. Aber man ist auf die Tools beschränkt, die man hat. Das ist so wie vergangenes Jahr. Aber die neue Aufhängung war richtig positiv für mich. Das hat mir viel Selbstvertrauen gegeben."

"Ich hoffe, dass das hier auch so sein wird, nur hoffentlich noch besser. Es gibt eine Menge mittelschneller und schneller Kurven. Ich hoffe, dass das Auto [hier] besser liegt. Vielleicht kommen wir dann dichter heran."

"Es ist eine Menge Arbeit in das Update geflossen, deshalb hoffen wir, dass es uns auf den richtigen Weg bringt. Wir nehmen jetzt eine andere Route. Diese Route kann zu dieser Sekunde führen."

Konkurrenz bringt ihrerseits Updates

Auffällig sind neue Seitenkästen, die an Red Bull erinnern: "Es war nicht meine Entscheidung, diesen Weg zu gehen. Aber im Grunde ist das Auto eine besser aussehende Schwester des Letztjährigen. Es hat immer noch einige sehr ähnliche Eigenschaften und ein ähnliches Fahrverhalten, abgesehen von dem Hoppeln."

Zu den bisher noch begrenzten Auswirkungen der Mercedes-Änderungen am W14 erklärt Hamilton: "Solange es vorwärts geht, ist das alles, was zählt. Wenn ich ein Rennen starte und meinen Platz halte oder mich nach vorne bewege, habe ich das Gefühl, dass ich einen guten Tag hatte. Man will nur nie zurückfallen.

"Wenn man sich steigert, sollte es natürlich vorwärts gehen. Tatsächlich ist es eine Verbesserung, nur nicht die, die wir uns erträumt hatten. Aber ein Schritt nach dem anderen. Ich bin dem Ganzen gegenüber nicht negativ eingestellt. Ich bin dankbar, dass wir es haben."

"Zum Teil liegt das daran, dass ich weiß, wie viel Arbeit in die Herstellung dieser Teile geflossen ist. Die Eile, die damit verbunden war, die ganze Arbeit, jeder Einzelne hat Vollgas gegeben und alle wollen das Auto in die richtige Richtung bringen. Ich hoffe einfach nur, dass wir eine bessere Richtung eingeschlagen haben und von hier aus Fortschritte machen können."

Hamilton betont auch, dass er nicht wisse, was er im Hinblick auf den Kampf von Mercedes mit Aston Martin und Ferrari an diesem Wochenende erwarten könne. Er hofft, dass Mercedes seinen Entwicklungsplan konsequent umsetzt, da von beiden Teams ihrerseits Updates für das Rennen in Barcelona erwartet werden.

"Ich weiß, dass beide an diesem Wochenende Upgrades haben", sagt er. "Wir werden dann morgen sehen, wie gut diese Upgrades sind. Wenn man sich die Zahlen des Updates [für den W14] anschaut, bevor sie ihre Updates hatten, sollten wir ziemlich nahe an ihnen dran sein."

"Aber wir werden sehen, ob sie an diesem Wochenende einen großen oder kleinen Schritt nach vorne machen. Ich hoffe immer noch, dass wir an diesem Wochenende mit ihnen mithalten können. Aber es ist eine große Hoffnung."

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.