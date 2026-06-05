Hinterachse bei Aston streikt: Alonso mit Problemen im Training

Fernando Alonso hatte im ersten Freien Training von Monaco mit seinem Aston Martin zu kämpfen. Kurz vor Ende der Session verlor der zweimalige Weltmeister kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug, wodurch er die Leitplanke am Eingang der Nouvelle-Schikane streifte. Aufgrund von Teilen auf der Strecke musste die Session danach kurzzeitig unterbrochen werden.

Am Tag zuvor hatte Alonso noch davon gesprochen, dass der AMR26 dazu tendiert, plötzlich und ohne Input des Fahrers einen Gang zurückzuschalten. Dadurch kann unter anderem die Hinterachse eines Fahrzeugs blockieren.

"Ich weiß nicht wirklich, was passiert ist", erklärt Pedro de la Rosa nach der Session in der FIA-Pressekonferenz. "Klar, die Hinterachse blockiert, aber ich weiß nicht, ob das am Herunterschalten lag oder nicht. Ich konnte mir die Daten bislang noch nicht ansehen."

"Aber es gab auf jeden Fall ein Problem an der Hinterachse", erklärt der ehemalige Formel-1-Pilot. "Er ließ die Bremse zeitweise los, um das Auto einfach nur wieder einzufangen, sonst hätte er sich komplett gedreht. Da nur mit einem leichten Schaden am Frontflügel herauszukommen, spricht wirklich für ihn."

De la Rosa betont, dass auch dieser Zwischenfall Teil eines größeren Problems ist. Fahrbarkeit und Vorhersehbarkeit sind aus Sicht des 55-Jährigen weiterhin ausbaufähig.

"Das Auto ist immer noch zu schwer zu fahren, also müssen wir noch viel mehr daran arbeiten", resümiert der Markenbotschafter.

Im Vorfeld hatte Alonso die Probleme mit dem Getriebe thematisiert. Zwar konnte man die Sitzprobleme des 32-fachen Grand-Prix-Siegers lösen, doch blieb der Aston-Martin-Pilot vor dem Wochenende im Fürstentum skeptisch.

Seit 2026 fährt Aston Martin mit Honda-Motoren. Die Aggregate aus Sakura haben bislang nicht nur durch mangelnde Performance, sondern vor allem durch starke Vibrationen für Kopfschmerzen im Rennstall gesorgt. Zeitweise waren Alonso und Stroll nicht in der Lage, komplette Renndistanzen abzuspulen.