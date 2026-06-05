Training Monaco: Red Bull sorgt für ersten heftigen Einschlag

Charles Leclerc hat sich bei seinem Formel-1-Heimspiel in Monaco (hier live im Ticker verfolgen) die erste Bestzeit des Wochenendes gesichert. Der Monegasse war in den Straßen des Fürstentums trotz zweier Ausritte in Mirabeau der Schnellste und holte in 1:13.978 Minuten die Bestzeit vor Ferrari-Teamkollege Lewis Hamilton.

Hamilton fehlten 0,226 Sekunden auf die Spitzenzeit seines Teamkollegen, weitere drei Zehntelsekunden lag Max Verstappen (Red Bull) zurück, der erster Verfolger der beiden Ferraris war. Erst dahinter kamen die beiden Mercedes-Piloten, die alle Siege in dieser Saison bislang unter sich ausgemacht hatten.

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli war der Schnellere der beiden Silberpfeil-Piloten und holte mit 0,559 Sekunden Rückstand Rang vier, George Russell fehlte hingegen eine ganze Sekunde auf Leclerc. Nico Hülkenberg startete mit Rang sieben (+1,365) ordentlich in das Monaco-Wochenende und lag dabei im McLaren-Sandwich zwischen Lando Norris (6.) und Oscar Piastri (8.).

Auch Hülkenbergs Teamkollege Gabriel Bortoleto schaffte es als Neunter in die Top 10, die Pierre Gasly (Alpine) abschloss.

Überraschend gut: Sergio Perez im Cadillac, der als 14. das Mittelfeld aufmischen konnte und schneller war als beide Haas, beide Racing Bulls und beide Aston Martin, die wieder einmal am Ende des Feldes lagen.

Für die große Schrecksekunde der Session sorgte Isack Hadjar mit einem harten Einschlag in der Schwimmbad-Schikane. Er blieb unverletzt, allerdings musste die rote Flagge das Treiben erst einmal für einige Minuten unterbrechen.

Das Wichtigste in aller Kürze:

Wer hatte den ersten großen Einschlag des Wochenendes?

Isack Hadjar sorgte rund 25 Minuten vor dem Ende für den ersten härteren Einschlag des Wochenendes. Der Red-Bull-Pilot hatte am Schwimmbad die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war am Ausgang in die Leitplanke eingeschlagen.

Allerdings war der Abflug für diese Stelle durchaus unüblich. Zwar sind in der Vergangenheit viele Fahrer an dieser Stelle eingeschlagen, allerdings waren diese meist über den Randstein gehoppelt. Hadjar bekam schon am Eingang Übersteuern und rutschte im 90-Grad-Winkel mit der Nase voran in die Streckenbegrenzung, wobei sein RB22 stark beschädigt wurde.

Der Franzose konnte unverletzt aussteigen. "Ich verstehe nicht, was da passiert ist", funkte er dabei an sein Team. Der Vorfall unterbrach die Session für einige Minuten

Gab es weitere Zwischenfälle?

Ja. Eine zweite rote Flagge ging auf das Konto von Fernando Alonso (Aston Martin). Vier Minuten vor dem Ende geriet sein AMR26 vor der Hafenschikane ins Schlingern und schlug außen an der Leitplanke an. Der Spanier konnte aber mit beschädigtem Frontflügel zurück an die Box fahren.

Zudem gab es einige kleinere Vorfälle. Ferrari-Pilot Charles Leclerc fuhr bereits auf seiner allerersten Runde in den Notausgang von Mirabeau, schlug aber nicht an - dasselbe wiederholte er vier Minuten vor dem Ende der Session. Teamkollege Hamilton erwischte es in der Sainte Devote, doch auch er konnte weiterfahren.

Bei Haas kam es teamintern zu Ärger zwischen Oliver Bearman und Esteban Ocon. Ocon fühlte sich auf seiner schnellen Runde zweimal von Bearman behindert, der wiederum nannte den Franzosen einen "Idioten".

Warum ist der Audi im Heck gelb?

Eine auffällige optische Änderung gibt es bei Audi, die statt Rot nun ein sattes Gelb im Heck haben. Gestern hatte der Hersteller einen neuen Supersportwagen vorgestellt: den Nuvolari. Das Modell trägt den Namen eines berühmten Rennfahrers der Vorkriegszeit: Tazio Nuvolari.

Nuvolari war dafür bekannt, bei jedem Rennen einen gelben Pullover zu tragen. Mit der Zeit wurde diese Farbe untrennbar mit seinem Charakter und den Eigenschaften verbunden, die er auf der Strecke verkörperte. Und dafür steht auch das Gelb auf dem Audi R26 in Monaco.

"Es gibt keinen besseren Ort, um dieses Erbe neu aufleben zu lassen, als Monaco", teilt Audi mit. "Ein Ort, geprägt von Rennsportgeschichte, Glamour, Risiko und Legenden. Eine Bühne, auf der die Vergangenheit noch immer lebendig wirkt, aber niemals alt. In Monaco steht Geschichte nicht still. Sie bewegt sich, sie strahlt und sie erinnert uns daran, woher wir kommen."

So geht es weiter beim Grand Prix von Monaco 2026

Um 17 Uhr steht das zweite Freie Training auf dem Programm. Das Tagesgeschehen vom Freitag (5. Juni) wird dann ab 22 Uhr von Kevin Scheuren und Kevin Hermann im Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de ausgewertet, wobei natürlich auch ein Blick auf die Longrun-Daten aus dem zweiten Training geworfen wird.

Der Formel-1-Samstag (6. Juni) in Monaco beginnt um 12:30 Uhr mit dem dritten und letzten Freien Training. Um 16 Uhr folgt dann das Qualifying für das Rennen am Sonntag. Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll melden sich ab 22 Uhr im YouTube-Livestream und besprechen alle wichtigen Themen zur Qualifikation.

Am Sonntag ist der Rennstart in Miami für 15 Uhr angesetzt. Um 22 Uhr starten Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll ihre Grand-Prix-Analyse. Wie immer können Kanalmitglieder live ihre Fragen stellen.

Alle Informationen zu Streams und TV-Sendungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz entnehmen sie bitte unserer aktuellen Übersicht. Details zur Wetterprognose finden sie in unserer Vorschau.

Nach Monaco geht es direkt weiter mit dem nächsten Rennen in Barcelona, das schon eine Woche später (14. Juni) folgt. (Hier den Rennkalender 2026 einsehen!)